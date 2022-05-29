專訪／秉持「藝術・⽣活・綠意」設計核⼼ 續寫品牌故事

【本文由OPEN編輯部撰寫】

隨著後疫情時代的發展明朗，人們逐漸展開新生活，而猶如 京璽國際 周彥如 設計總監 提起的「不管發生什麼事情，做好準備的人即能生存」道理，這兩年，品牌團隊不僅沒受到影響，反而收穫更多，像是透過線上討論，便完工的作品，抑或舉辦多場線上課程及演講直播等活動，在在顯露京璽國際於疫情下仍豐收的精彩樣貌！

（圖）京璽國際作品《台北徐公館》

疫情下的作品

京璽國際自創立以來，始終提供「將設計的抽象講述為具體化」的商務服務，即使處於不同方式，來往的溝通過程也能順利進行，令人清楚理解的做事方式，總是取得業主信任，而在疫情之下，面對環境的劇烈變化，周總監按照已經建置的SOP，應變佈局人員及工地管理，以致確保各方安全，因此這兩年團隊其實沒有受到影響。

周總監表示，「最新作品《台北徐公館》便為疫情的下產物，因為疫情，我跟業主僅只見面兩次，過程全交由我們設計規劃、選材，最後順利交屋。」該案業主為長期旅居美國洛杉磯的企業家，團隊將他個人散發的成熟、都市感，注入家宅，由於案場鄰靠河畔，因此也把「航行」的意象，貫穿場域內外場景，形塑恣意舒適的獨居宅。團隊觀察入微的特性，使每一件案子的業主都能放心交付，最終順利完成案件。

（圖）京璽國際作品《荷李活茶街》

傳遞軟裝、設計歷史

除了不間斷進行的建案，京璽國際也舉辦多場的軟裝課程、演講，藉此與設計迷見面及傳遞質感生活。周總監說，其實歷史跟人文之間的人事物，是不能牛頭不對馬嘴，好比古典，但到底是中世紀、文藝復興？還是接近現代、後現代？抑或新古典、新藝術？深入了解一定會發現，他們是不同的！且在不同的歷史年份裡，也會衍生出不同的家具、燈飾、生活用品及空間形成。

透過歷史、人文，不僅可以挖掘年代背景的深度，同時融合居者生活需求，成就專屬的空間，而形塑的「空間」更可以傳達其背後意義，商空《荷李活茶街》就為講述老香港風情；該作品呈現港人的日常及舊街道氛圍，利用平台卡座、茶街、港點意象，注入藤編及大理石打造的餐桌椅，綜合業主希望的商業價值，為此進行流動設計的平衡感，規劃一處摩登、時尚的場域。

（圖）京璽國際作品《騰鮨》

故事連結的影響

每件作品都有一個故事，談及印象深刻的品牌作品，周總監馬上想起團隊早期設計的R&D酒吧。他說，「商空一直不是我們的主力，都是覺得有趣才會去承接，R&D酒吧的業主分別是美國、法國、台灣人，由於酒品為自己私釀，單價偏高，加上客群都是ABC，或者廣告公司的總編輯等，所以他們希望將西式元素結合中式本草綱目，設計上，我們將中式的匾額放置吧台，後方陳設藥櫃，可以依客人需求調配酒品的概念。」

至於日本料理店《騰鮨》則是把江戶時期風格帶入場域，並運用原裝建材與傳統藝品呈現，周總監說，由於日本人對於細節的溝通、介面，跟工作的管理非常重視，因此我們也特定飛去當地；兩件商空作品不論是對於溝通的學習，還是一起研發品牌的過程，都令他感受深刻。

（圖）京璽國際作品《朗讀藝術・回歸 Read Aloud Art・Return》

持續進行的品牌

回到京璽國際的品牌故事，周總監謙虛地表示，「我們資歷也還不久，沒有什麼『故事』可以講述，但我們始終在做一個可以被依賴的團隊，不論是家宅、商空或者是企業，都能是希望被信任、交付，就是一個想把事情做好的心念！」

對於團隊的里程碑，京璽國際非常清楚自己的市場定位，並做出市場差異，作品總是圍繞在高端住宅及商空，展現眾人眼前，此前亦接觸《陶朱隱園》的招待會所設計，於業界已站穩一席之地。周總監感性的說，「一路上，我也了解一個團隊要做的好，絕對不是一個人非常精采，而是他們願意跟著你走很久，一起讓這個平台穩健地在發展。」

京璽國際 周彥如 設計總監 的作品，總是瀰漫藝術氛圍，仔細一看，會發現為每位業主量身打造的生活場域，而在前置、設計過程至後續，皆令人感到放心的服務，更是團隊站穩高端市場的緣由。即使現在全球環境有些不太一樣，但京璽國際秉持最初的核心設計理念，持續呈現精采作品！

京璽國際介紹

京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；同時表達藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的傳達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共用生活。

OPEN Design 動能開啟傳媒