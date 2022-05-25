專訪／朝往水的序曲 沉浸美學異想

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「用美學張力詮釋空間價值，從生活中體驗設計的感動」，放眼 澤序設計 張于廷 設計總監 打造的各式類型空間，總能看到顯露的質感及典雅，這不單僅是來自她個人的美學天賦，更為於每個設計沉浸過程，注入「純粹之心」後，呈現的視覺饗宴；而她樂於接受挑戰的個性，於近20年的設計生涯，始終保持不變，並形塑出自身獨有的一派風格，廣為業界所聞！

澤序設計 張于廷 設計總監

張于廷總監於2011年創立澤序設計，致力平衡設計中的理性與感性，打造人文 與優雅生活質韻的各式住宅、商空等類型，近年也獲得多項國際賽事的肯定，包括美國MUSE Design Award、法國Novum Design Award、義大利A’Design Award、德國German Design Award Interior architecture等大獎。

（圖）澤序設計作品《世傳 History Unfolds》

初始

因為興趣一頭栽進設計道路，因為天分而奠定職志方向，張總監自小對「3D」 相當有概念，除了美術成績亮眼，也擅於佈置的自己空間，甚至國中開始，便有著閱讀國內外建築雜誌的習慣，但那時的她，卻也沒想過自己真的會走向室內設計，「我就只是純粹喜歡，翻覽那些書籍，也只是我一個很大的樂趣。」

或許是巧妙緣分的引領，畢業後，張總監隨即接手多項咖啡廳、住宅的設計，並成立寓意「水的序曲」的澤序設計，從監工、畫圖、估價，到與工班、業主 的溝通洽談，皆一手包辦。她說，「其實有點羨慕有工作經歷的設計師們，因為能知道別間公司的制度，及一些規劃方向等，但對我來說，就是從頭開始摸索、學習其中的細節部分，這些年，我也從懵懂狀態，轉換至自己於業主之間，處在一個平衡關係。」從電腦螢幕另外一頭傳出的淡淡語氣中，能感受總監的堅定自信話語。

（圖）澤序設計作品《世傳 History Unfolds》

設身處地

品牌至今創立11年頭，澤序設計風格包羅萬象，正如張總監提到，「古典與現 代，簡約與奢華，如水之不器於物，即若相同的空間，不同的居住者亦應有專屬於自我的形貌與風韻」的理念；她認為，「比如三房兩廳格局住宅雷同的空間，會因為居者的不同，而有不一樣的人格特質、習慣及美學觀點，因此根據上述事項，我會幫業主量身訂製、規劃打造居住樣貌。」

張總監接著說，最近看到一篇有趣的文章，「一個好的設計師，應該要把自己當 作一個演員一樣『設身處地』。」她說，假想自己有這麼大一個房子，經濟狀況 應該很好，那你會想要什麼？想要怎樣的生活才會很愉快?可能會想要大客廳或大宴會廳？那如果是個小坪數的住家，需求的東西可能就會是收納，根據不同的空間，該有的東西就要去放大或縮小，「就像演員般，要在不同的角色裡，去把它演到最好。」

（圖）澤序設計作品《赤鬼牛排》

感動時刻

話鋒一轉，談及十多年的設計歷程，於喜怒哀樂參半的這些日子裡，張總監分享自己印象深刻的案子。她說，「我曾經做過位於清境的民宿，業主是一對母女，因為要趕在過年完成，在規劃與工班的溝通上就相當費心，不過大家都很努力，並在劃定時間完成，最後媽媽竟然決定再多匯一筆款項，這著實讓我們很驚訝也很感動。」

「對於室內設計，我始終保持熱忱，每個案子都是好玩、有趣。」張總監打趣地說，想法其實很簡單，就像小朋友玩樂高，即使過程遇到一些困難、卡住，但會因為很喜歡而忽視，「就像在我的工作裡，沒有過多商業化、利益化的考量，比較就是純粹地把作品做好，因此會做很多不是合約裡的事情，我只是想要把它完整呈現出來。」

（圖）澤序設計作品《中悅一品》

傳承

被問及目前為亞洲大學設計學院的博士研究生的張總監，要如何在總監與學生 身分之間取得平衡？她說，當工作到一段時間後，就開始想著有什麼地方，是可以再吸收學習，「透過在亞大博士班、重拾學生過程裡、聽聽師長的知識，無形也讓我沉澱許多，同時也是對自己的認同，而且現在這個年紀還有功課壓力也是一種幸福。」

至於品牌的未來規劃，張總監表示，「我希望品牌能永續發展，且設計出去的東 西，都是有一定水準的，但如果要達成，不是只有我努力就好，我總有一天會退休，因此必須同仁都往這個方向前進，也培養每位設計師都能獨立作業，大家一起共好，茁壯下去！」

「專注當下的人生，享受喜歡的事物」，澤序設計 張于廷 設計總監 在大方親切的談吐之下，不僅透露對室內設計的熱愛及堅持，也讓人感受她對夥伴及客戶的用心。伴隨品牌於業界站穩腳步之餘，期許澤序設計創造更多令人驚艷的作品，並締造更多國際賽事佳績！

OPEN Design 動能開啟傳媒