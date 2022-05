高端訂製私宅的藝術美學——兩岸特輯

【本文由OPEN編輯部撰寫】

京璽國際 周彥如 設計總監 於每一個案件傳遞「藝術、生活、綠意」的設計理念,並注入質感、品味於空間,其中設計規劃的宅邸作品,更廣泛分佈兩岸,定調團隊的市場位置;此次專題將圍繞於高端宅的話題,利用近期作品講述,讓周總監帶給大家不同的設計世界!

▲京璽國際作品《朗讀藝術.回歸 Read Aloud Art・Return》,於幾何、比例,解構材質特性與紋理中,呈現層次錯落的衝突美感。

融合之美

美好的日常,加上生活品味、細節提升,塑造高端的定義,同時正也是京璽國際始終追求的「藝術、生活、綠意」設計理念;周總監表示,其實在家就能做出不一樣的儀式感,例如隨手可見的器皿、飾品、軟裝,它可以做為原本的喝水等用途,但也能賦予嶄新的置物等功能,且並非得住在山上才稱作有綠意,願意留下窗景,看到戶外的自然景色,便能讓一派舒心、恣意漫溢全室。

周總監接續說,「我們從細小的美好找到感動,不一定要擺掛名家的畫作,而是留下一面牆,掛上自己喜歡的藝術作品,使空間充斥多彩樣貌。」他說,透過三者的和諧升級,從中挖掘每位業主的人生經歷,去打造一個屬於這個業主本身的「豪及豪宅」,不是用很貴的材料去堆砌出來,就算買一系列的Saint-Louis聖路易的水晶杯、一系列的愛馬仕的餐具,但如果這些都跟你無關,就沒有什麼意義。

▲作品《藝術・隨形 Shaping of Art》自灰、黑、白色彩中,翻轉Art Deco繁複且華麗印象,使得東方雅緻及當代藝術相互結合。

設計差異、共同性

談及高端宅邸於兩岸的設計差異,周總監指出,大陸的豪宅傾向主題性,使設計跟市場連結一起,像是全室ROLF BENZ、ARMANI CASA的家具,走進空間,便顯現強烈的具體性,而台灣市場,因為開發商不會投入較高的的預算,很多是業主自身要求,他們會想於華美的裝修看到更多細節,進而展露家宅的品味。

因應兩岸的差異點,京璽國際團隊又會如何規劃?周總監說,目前遇到的大陸案子,大多為新蓋的私宅,坪數多為千坪,比較能夠於設計上發揮表現力,「並使我們將運用古典及現代的美學融合,而台灣別墅坪數就較小,但也有三五個好友一起買地蓋房子,整體來說就是需求的不同。」他說,「我們一直希望團隊,不要只專注一個市場,而是要在不同的國際時空裡面,跟著不同的民情、市場,去鍛鍊、感受設計的美感。」

▲後疫情時代,京璽國際結合時尚、科技、健康等設計,打造作品《台北徐公館》為一處健康養生的退休宅。

作品舉例

提到近期的作品,周總監先以作為業主退休宅的《台北徐公館》的作品為案例。他說,此案是一棟位於中山區河畔的高樓宅邸,坪數為五、六十坪,「我們利用流動的視覺平衡去做設計,不僅是石、木皮及金屬材質的共性,也置入全球知名藝術運動推動者─藤村真,在311大地震後所創作的『Walking on Water』系列畫作,使其連結窗外景色,讓藝術融合空間及生活。」

而位於大陸西安的作品《凌躍‧感性奢華 Sensual luxury》,是一間複層閣樓的空間,以中性色調,加上適當留白與極少的裝飾,展演雅緻、細膩的浪漫主義,另一作品《藝術・隨形 Shaping of Art》,則是帶入中式的潑墨的山水意象,利用灰階色彩的烤漆及硬軟裝,搭配同色系的藝術品,呈現空間的表情及感受。

▲作品《凌躍‧感性奢華 Sensual luxury》透過明確的動線、光影呼應、深淺色彩的漸層比例,引領空間的價值。

回歸本質理念

秉持設計理念「藝術、生活、綠意」,京璽國際打造許多高端宅,周總監表示,其實最重視的不外乎是空間動線配置的疏密,將其滿足業主生活需求之後,再來討論如何發展成立面,以及感受上的設計,因為平面的佈局跟動線,是構成這個空間尺度合不合理的關鍵。

周總監說,「我們會刻意拉出一個材質成為焦點主角,並從玄關開始,使紋路是順流到客廳,呈現流動的動態視覺平衡,且可以解讀為一種設計手法,而這樣的做法自然會把空間串連在一起,且覺得這個空間不會被切割,只要一拿出我們的作品,便會很明顯感受到這是京璽國際的氛圍。」

對 京璽國際 周彥如 設計總監 而言,設計的出發點都是相同,不論是於何處,所謂的差別,都只在於空間尺度,以致塑造故事跟場景呈現的不同,藉由理念中的「藝術、生活、綠意」提升場域的品味,團隊也不斷將此想法及經驗帶給大眾,引領大家進入藝術的維度!

資歷

京璽國際股份有限公司 設計總監

公司理念

京璽國際一直以來,在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念,將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡;同時表達藝術及崇高品鍳能力,一絲不苟的傳達於此,追求高質量的生活美學與結構,在時藝引領下,蘊含豐沛涵養內在的能量,走進藝術的空間中,靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏,與家人在此共享生活。

