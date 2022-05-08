第十五屆美國IDA設計大獎 李家齊《透・景》勢如破竹再獲國際榮耀
【本文由OPEN編輯部撰寫】
美國IDA 國際設計大獎（International Design Awards），旨在表彰「設立新標準」與「突破室內設計界限」、「改變人們生活和工作空間」的優秀設計師及團隊。以創新性、實用性和發展性等多種面向為評選標準，發掘建築、室內設計、產品設計、平面設計和時尚方面的新興人才，每年吸引來自數十個國家的頂尖設計者，競相角逐此項權威大獎！
喬治黑羊設計 李家齊 設計師 於作品《透・景》中，遵循「形隨機能」的設計法則，使動線自然地劃分垂直、水平，並分布雪白建築，加及一室的穩重黑色與溫潤質樸木質，打造符合一家人居住的宅邸，同時也獲得2021 IDA Design Awards 「Honorable Mention」榮譽！
喬治黑羊設計
公司簡介
以建築及室內設計為專業，旅居紐約，求學工作十餘年，期間與多位全球知名大師密切合作，廣泛涉獵於空間、家具與產品等設計領域；而後回歸家鄉台南深耕，化用豐富的業界經歷，創造結合在地人文與國際視野之作品，每每受邀至美國、北歐、日本等地參展，讓自身成長的土地被世界看見，同時也為業主發掘其獨一無二的價值所在。
設計理念
黑羊，象徵不依循牧羊人指示，總是往反方向跑動的羊隻，因此往往被視作群體中的異類；化用這份不守陳規的淘氣形象，喬治黑羊，勇於挑戰傳統觀念的束縛，透過不拘泥於理念、框架的設計作品，為人們重燃心中遺忘許久的願望火苗，期待於反覆的討論琢磨下，進一步迸發意想不到、且絕無僅有的創意火花。
獲獎經歷
2021 美國 International Design Award - Honorable Mention
2021 美國 MUSE Design Award - Gold
獲獎作品《透・景》
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