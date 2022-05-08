快訊

獨／台東馬偕醫院傳群聚感染 院方：該樓層採就地隔離

台中最年輕！25歲女染疫後呼吸困難轉中重症 插管住加護病房

第十五屆美國IDA設計大獎 李家齊《透・景》勢如破竹再獲國際榮耀

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

美國IDA 國際設計大獎（International Design Awards），旨在表彰「設立新標準」與「突破室內設計界限」、「改變人們生活和工作空間」的優秀設計師及團隊。以創新性、實用性和發展性等多種面向為評選標準，發掘建築、室內設計、產品設計、平面設計和時尚方面的新興人才，每年吸引來自數十個國家的頂尖設計者，競相角逐此項權威大獎！

喬治黑羊設計 李家齊 設計師 於作品《透・景》中，遵循「形隨機能」的設計法則，使動線自然地劃分垂直、水平，並分布雪白建築，加及一室的穩重黑色與溫潤質樸木質，打造符合一家人居住的宅邸，同時也獲得2021 IDA Design Awards 「Honorable Mention」榮譽！

喬治黑羊設計

公司簡介

以建築及室內設計為專業，旅居紐約，求學工作十餘年，期間與多位全球知名大師密切合作，廣泛涉獵於空間、家具與產品等設計領域；而後回歸家鄉台南深耕，化用豐富的業界經歷，創造結合在地人文與國際視野之作品，每每受邀至美國、北歐、日本等地參展，讓自身成長的土地被世界看見，同時也為業主發掘其獨一無二的價值所在。

設計理念

黑羊，象徵不依循牧羊人指示，總是往反方向跑動的羊隻，因此往往被視作群體中的異類；化用這份不守陳規的淘氣形象，喬治黑羊，勇於挑戰傳統觀念的束縛，透過不拘泥於理念、框架的設計作品，為人們重燃心中遺忘許久的願望火苗，期待於反覆的討論琢磨下，進一步迸發意想不到、且絕無僅有的創意火花。

獲獎經歷

2021 美國 International Design Award - Honorable Mention

2021 美國 MUSE Design Award - Gold

獲獎作品《透・景》

▲以女主人喜愛的質感黑色，加之烤漆牆面的線條序列切割，展現氣派電視牆，佐以調性相偕的木紋皮革軟裝，和溫潤的木質地坪，予人舒適溫暖感受。
▲以女主人喜愛的質感黑色，加之烤漆牆面的線條序列切割，展現氣派電視牆，佐以調性相偕的木紋皮革軟裝，和溫潤的木質地坪，予人舒適溫暖感受。

▲因面對良好採光窗景，故延展窗框，做出兩側展示櫃體，呈現ㄇ字形木作框景畫面，映照卡拉拉白陶板餐桌、柱體礦物塗料，顯出一派清閒自在情景。
▲因面對良好採光窗景，故延展窗框，做出兩側展示櫃體，呈現ㄇ字形木作框景畫面，映照卡拉拉白陶板餐桌、柱體礦物塗料，顯出一派清閒自在情景。

▲黑色石英石檯面，搭襯白色線條紋路的造型門板櫃體，在氣宇軒昂、包容萬物的黑中，大方留白，平衡視覺色彩，形塑一家大小齊聚的場合。
▲黑色石英石檯面，搭襯白色線條紋路的造型門板櫃體，在氣宇軒昂、包容萬物的黑中，大方留白，平衡視覺色彩，形塑一家大小齊聚的場合。

▲窗邊臥榻，圍塑木作口字形空間，呼應「形隨機能」法則，於白色邊櫃創造收納功效之際，更打造迷人窗景，將實體功用與美感修飾相生相依。
▲窗邊臥榻，圍塑木作口字形空間，呼應「形隨機能」法則，於白色邊櫃創造收納功效之際，更打造迷人窗景，將實體功用與美感修飾相生相依。

▲灰質的衛浴間，根據機能需求，做出突出牆體，便於收納利用；部分牆面使用古色古香的義大利進口磁磚，增添異國情調。
▲灰質的衛浴間，根據機能需求，做出突出牆體，便於收納利用；部分牆面使用古色古香的義大利進口磁磚，增添異國情調。

▲孩童房牆壁，皆以雙向式系統櫃阻隔，且連結擺放玩具物品、規劃彈性的遊戲室，便於將來轉換房間為其他用途。
▲孩童房牆壁，皆以雙向式系統櫃阻隔，且連結擺放玩具物品、規劃彈性的遊戲室，便於將來轉換房間為其他用途。

▲頂樓搭建玻璃屋，以滿足女主人晾曬衣物，不必顧忌天候的心願，並在屋外構築鋁合金格柵遮蔭，與綠植、閒適桌椅相伴，化作一幅悠然景象。
▲頂樓搭建玻璃屋，以滿足女主人晾曬衣物，不必顧忌天候的心願，並在屋外構築鋁合金格柵遮蔭，與綠植、閒適桌椅相伴，化作一幅悠然景象。

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

7歲男孩髮型被笑像英國首相強生 被弟弟「動刀」後悲劇了

泰隆魯喊話仍以球隊為傲 盼雙星回歸捲土重來

NBA／快艇大利空！ 喬治觸發健康安全協議缺席附加賽

NBA／雷納德將現身當啦啦隊 喬治籲殊死戰要拿出必勝態度

相關新聞

第十五屆美國IDA設計大獎 李家齊《透・景》勢如破竹再獲國際榮耀

美國IDA 國際設計大獎（International Design Awards），旨在表彰「設立新標準」與「突破室內設計界限」、「改變人們生活和工作空間」的優秀設計師及團隊。以創新性、實用性和發展性等多種面向為評選標準，發掘建築、室內設計、產品設計、平面設計和時尚方面的新興人才，每年吸引來自數十個國家的頂尖設計者，競相角逐此項權威大獎！

遨遊未來之域 點染幻彩無垠

幾何交錯的簡約線條，細細包覆其後的鮮豔塊體，引人聯想機能時尚兼備的宅邸，使人於踏入建築前，便擁有鮮明且具畫面感的第一印象；移步至建物內，冷調的造型鐵件以及溫潤的木質材質，攜手共構通透舒適的空間，創造單純卻絢麗的景緻。

盈光灰映展大氣 沉香冉升綻柔韻

高聳的玻璃帷幕，與未經修飾的鋼骨結構，令人彷若置身於一部巨大的機械內，環顧身畔，一片敞亮的大氣畫面中，質感溫潤的特殊塗料、亮面的皮革沙發，恰到好處地平衡粗獷與細緻，共組別具個性的工業風景色。 呼應傳統產業重整出發的全新氣象，詠絮設計 以造型鐵件，搭配穩重的木質與紅磚牆，勾畫俐落精簡的現代格調，並隱隱散發歲月積累的沉香，象徵企業帶著前人的經驗傳承，迎向未來展望，持續創造無限可能。

2022德國iF設計大獎 李家齊勢不可當勇奪大獎榮譽

世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954 年創辦至今已擁有超過60 年的悠久歷史，在國際間具有指標性及前瞻性。而2022年 iF 設計大獎將透過線上初選，依據理念、外觀、功能、差異化與影響力等五項指標，評選出最優良的設計作品；根據官方資料顯示，此次評審團由20多個國家、132位設計界權威組成，總共有57 國、破萬件的優秀設計師作品參加賽事。

2022德國iF設計大獎 簡兆芝氣勢萬鈞攬獲大獎榮耀

世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954年創辦至今已擁有超過60年的悠久歷史，在國際間具有指標性及前瞻性。而2022年 iF 設計大獎將透過線上初選，依據理念、外觀、功能、差異化與影響力等五項指標，評選出最優良的設計作品；根據官方資料顯示，此次評審團由20多個國家、132位設計界權威組成，總共有57國、破萬件的優秀設計師作品參加賽事。

關於建築 關於愛——《廖韋強 John Liao：空間異想世界》

書封的黑白形象照，被塗鴉上豬鼻、豬耳，頑皮跳tone的風格，正是作者本人的最佳寫照。橫掃數十項國際設計大獎，並獲選為美國ID雜誌百大室內建築師，唐林建築室內設計 廖韋強總監時隔十年，再度推出全新作品集——《廖韋強 John Liao：空間異想世界》，新書一上市，便登上博客來暢銷榜第三名，收穫設計同行與讀者們的熱烈迴響！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。