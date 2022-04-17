關於建築 關於愛——《廖韋強 John Liao：空間異想世界》

【本文由OPEN編輯部撰寫】

書封的黑白形象照，被塗鴉上豬鼻、豬耳，頑皮跳tone的風格，正是作者本人的最佳寫照。

橫掃數十項國際設計大獎，並獲選為美國ID雜誌百大室內建築師，唐林建築室內設計 廖韋強總監時隔十年，再度推出全新作品集——《廖韋強 John Liao：空間異想世界》，新書一上市，便登上博客來暢銷榜第三名，收穫設計同行與讀者們的熱烈迴響！

（圖）唐林建築室內設計作品《THE CITY PARK》

美學視野，交織理性感性

歷時三年精心籌備的作品集，收錄廖韋強設計總監三十年來，投身建築與室內設計的心血結晶；由「強哥」親自現身說法，搭配首次公開的手稿與圖文說明，分別從「建築與環境」、「細節與魔鬼」、「空間與層次」、「品味與溫度」、「美感與堅持」、「光與影」六大專業主題，深度剖析他獨特的美學思想。

「雖然是設計作品集，但我們不希望它是一本生硬的工具書。」唐林設計的執行長陳渼蓁說道。作為出版作品集的主要推手，同時也是強哥的生活與事業夥伴，她大方分享兩人相處的點滴：「他熱愛極限運動，卻又是個浪漫細膩的人，喜歡老東西愛聽文夏的老歌，喜歡看周星馳的電影，某些早晨會聽王菲唱誦的心經與金剛經。」

「因為重視生活的細節與感受，他才能精準揣摩業主內心的渴望，把設計做得更好、更貼心；透過作品集，我們想呈現他感性的一面。」跳脫設計叢書的解說式文字，此書以純文學筆調，詮釋強哥的作品，結合童年趣事與人生歷練，讓讀者了解這位「生活設計家」，如何養成現今獨到的品味和想像力。

（圖）唐林建築室內設計作品《Michelle's House》（上）、《Stunning Beauty of Paris》（下）

「發現問題」也是一種美

多數人印象裡的設計師，總是追求精準完美，然而，閱讀強哥的文字，我們卻能看到生活中的「人味」：「生活沒有不混亂的，人就是混亂本身。」他成長於傳統市場，擁有敏銳的觀察力，總能細心察覺困擾業主的小事，或許是桌面上雜亂的文件，也可能是水槽中未清洗的碗筷，「發現問題，是一種美。解決了問題，也是一種美。」

強哥主張的簡約設計，皆以「解決問題」為宗旨，「生活上的許多衝突，透過良好的空間與機能規劃，是可以巧妙避免的，甚至讓家人間的感情更深厚。」

比起解決問題，他又更進一步，將房屋視作業主傳遞情感的渠道，打造出漂浮於水上的家族會所、增加父子對話機會的雙層樓房，種種享譽國際的大作，內在核心，都是再單純不過的「愛」，「那些說不出口的話，透過設計，我幫他們說了出來。」

（圖）唐林建築室內設計作品《濱邊之屋》

真誠的心靈交流

回首三年前，決定製作作品集的初衷，陳渼蓁執行長說道：「總監很忠於原創，他認為，沒有人的家會長得一樣，甚至同一個業主，在不同時期，嚮往和適合的居家風貌也會有所變化，我們想為這些過程留下紀錄。」

陳執行長接著表示，設計師之間的經驗交流十分可貴，書中強哥分享的設計心法，收到了許多同行的熱烈回饋，令他們相當驚喜感激，「我們經手的大多是豪宅，品牌難免會給人距離感，透過這次的作品集，希望能讓更多人，認識唐林和總監想傳達的理念！」

接案時，總是真誠對待每位業主的強哥，在回顧過去的作品時，同樣真誠地公開內心，和讀者們進行腦力激盪及心靈對話，期盼能激起更多創意火花。

建築與室內設計，不只要求美，更要美得有夢想、有靈魂；唐林建築室內設計 廖韋強總監以「愛」註解自己三十年來的設計生涯，不論是他對生活和空間美感的熱愛，抑或業主透過有形的家，傳遞出對家人們無形的愛，皆匯集於這本作品集之中。翻開《廖韋強 John Liao：空間異想世界》，一趟美學與心靈的探索之旅，將正式啟程！

想知道更多唐林設計作品，可至「唐林官網」查詢。

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