光影凝鑄悠然歲月 綠意純享簡雅樂活

美國藝術家巴內特‧紐曼說道：「形式的簡單純淨和重複，是現實生活的內在、韻律。」在豐富多采的生活背後，人們依舊渴望擁有安定靜謐的棲居之地。回應此一心願，京璽國際 周彥如 設計總監 運用穩重簡約的中性色彩，以及實木、大理石材的天然紋理，為退休的旅美企業家業主，於繁華都市中打造出一方優雅淨土。

開放式的室內格局規劃，使鄰近河畔的高樓層住宅，保有不被周圍建物影響的良好通風採光，並在書房通透的清玻隔屏引渡下，無限延伸豐富的光感層次；輕盈無壓的視覺空間，搭配活潑的綠植點綴其中，一幅盈溢自然感性的養生樂活風景，便油然浮現於退休宅邸。

客廳——紋理流動 藝術生活

步入天然橡木實木地坪鋪展的客廳，環顧身畔，溫潤的義大利水波紋木皮，與肌理細膩的藝術漆牆，瀰漫清新靈動的氣息，眼前霜灰色的L型沙發，則敞開懷抱，以安穩的姿態迎接歸家之人；動靜交織的空間表情，由主牆上日裔美籍藝術家藤村真Makoto Fujimura的畫作《Walking on Water》畫龍點睛，呼應窗外的河岸風光，同時融會藝術與自然於日常，寓意簡單而雋永。

餐廳——低調色彩 簡淨優雅

明亮的陽光穿過落地大窗，為餐廳注入豐沛的自然光源，照耀簡淨的黑、白、灰三色餐桌椅，俐落勾勒家人用餐時的閒適圖景；色系內斂的環境中，餐桌上精巧的花藝，恣意展演優美的儀態與色彩，從細節中表達閒適生活的雅趣。

書房——舒心透景 細膩品味

落地弧形玻璃隔屏後方，穩重的深色系書桌椅坐落於書房中央，放眼望去的通透視野，舒緩閱讀和工作時的心神；座位後方的書牆，以訂製進口夾紗玻璃為門片，於兩側燈帶線條的細膩襯托下，讓業主豐富的藝品、書籍收藏隱隱現身，成為宅邸盡頭的雅緻端景，流露十足品味與個性。

主臥、衛浴——光影迤邐 明淨心緒

主臥延續客廳的河流意象，由灰藍交織的漸層地毯，承載著鬆軟的床鋪，予人平和的休憩心境；床尾厚實的玻璃進口磚，呈現透光而隱晦的畫面，充盈光線灑入房內角落的衛浴，於潤白的石紋磁磚環繞之下，水光交映，一切憂煩思緒皆於此洗滌清澈。

隨著後疫情時代來臨，居家環境的舒適度與實用性愈發重要，京璽國際 周彥如 設計總監 回歸家庭生活的真實需求，特別使用空濾、除濕、全熱等科技系統，並透過現代工藝與天然環保的材質、塗料，簡潔而嚴謹地打造出一座健康樂活退休宅，將京璽國際一貫秉持的設計理念——「藝術、生活、綠意」，相伴業主退休後的悠閒步調，如一彎綿延不絕的潺潺流水，餘韻豐饒。

京璽國際介紹

京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；同時表達藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的傳達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共用生活。

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