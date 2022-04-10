淬⼼沉藝於室 靜享泊然雅居

【本文由OPEN編輯部撰寫】

著名德國哲學家——叔本華說：「我們做事之初喜歡抱著一種信念：我們一定能在世間找到某種幸福。」幸福，是創意的目的；品味，是設計的尺度。京璽國際 周彥如 設計總監 延續一貫的設計理念，融會「藝術、生活、綠意」，大膽跳脫空間侷限，施展創意美學，建構至臻至美的理想烏托邦。

思及業主夫婦為退休的傳產企業主，並盼望兒女能以惜福之心，感悟生活雅韻，家宅設計拋開繁複華美的建材堆砌，加上孩子長年於國外工作的緣故，故以度假用途及「二代宅」的傳承用意，規劃本案。運用色彩、材質以及軟裝布置，於細節中體現居者的品味與氣質，承載著一家人團聚時的歡聲笑語。

客廳——天光交映 勾勒溫潤層次

步入客廳，日光自落地窗一路漫入室內，透過紗簾散落光影於米色布藝沙發，以及茶几及掛畫，視覺隨著色調律動，由淺至深層層遞進，同時注藝術氣息於其中，並藉由俐落線條、零木作設計，演繹以簡勝繁的視覺效果，滿足收納機能之餘，亦為空間帶來開闊視野。

（圖）全室以導弧角設計巧妙修飾系統櫃，不僅防止小孩碰撞、受傷，亦柔化空間整體，予人安心溫暖氛圍。

餐廳——溫潤肌理 創造和諧美感

藝品般造型別致的球形吊燈，懸掛於廚房吧台上方，為開放式的空間俐落劃分餐、廚二區，展演生活與藝術緊密相連，當陽光灑落，手沖咖啡的沁人香氣，令業主於此細品早晨的獨特韻味。

書房——敞亮清玻 圍塑專屬場域

轉入書房，直立於後方的展示書牆，以大地色系呼應整體調性，透過書桌前的玻璃立面，敞開無邊際的通透視野，形塑公私領域之間的無形界定，同時因應後疫情時代需求，保留居家辦公的獨立空間，無論於此閱讀或工作，皆能自在舒心。

主臥——恬靜灰蘊 遠眺宜人景緻

主臥延續公領域的基調，將雅灰紋理的床頭壁面與同色系床組，搭配質感簡約的床頭燈，共同鋪敘沉穩靜謐的睡眠空間；展目望向床沿，良好的雙面採光落地窗敞開懷抱，擁攬繁華市景，提供居者享盡迷人風光。

京璽國際 周彥如 設計總監 在本案中，採用業主夫婦與女兒喜好的中性色彩，透亮的米白及暖咖啡色調相互交融，搭配展現個性的木、石質材，營造溫馨舒適的公共空間，以及輕盈無壓的私人領域，於簡約輪廓中，引述夫妻倆對兒女的綿長情思，以此實現人們心中對「家」的理想願景。

京璽國際介紹

京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；同時表達藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的傳達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共用生活。

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