2022 MUSE Design Awards 李家⿑出眾才氣榮獲⾦獎
【本文由OPEN編輯部撰寫】
MUSE Design Awards 由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。
2022年MUSE Design Awards 共收到來自世界各地近六千多份的參賽作品，可謂最具影響力的國際獎項之一，而IAA發言人Thomas Brandt指出，「於2022年MUSE大賽勝出的獲獎作品，其精緻程度與作品的完成度及深度，皆象徵著創意及設計行業的最佳表現。」他補充說：「IAA 讚揚所有參賽者對工藝的奉獻，並希望他們不斷用熱情進一步擴大創造力和設計的極限。」
基於「創造空間對話，讓使用者融入其中」心境，喬治黑羊設計 李家齊 設計總監 於作品《透・景》中，以穩重的黑色與溫潤的木質共築一室，活化家宅的自在樣貌，於2022賽事奪得「金獎」榮耀，將品牌推向國際舞台！
喬治黑羊設計
公司簡介
以建築及室內設計為專業，旅居紐約，求學工作十餘年，期間與多位全球知名大師密切合作，廣泛涉獵於空間、家具與產品等設計領域；而後回歸家鄉台南深耕，化用豐富的業界經歷，創造結合在地人文與國際視野之作品，每每受邀至美國、北歐、日本等地參展，讓自身成長的土地被世界看見，同時也為業主發掘其獨一無二的價值所在。
設計理念
黑羊，象徵不依循牧羊人指示，總是往反方向跑動的羊隻，因此往往被視作群體中的異類；化用這份不守陳規的淘氣形象，喬治黑羊，勇於挑戰傳統觀念的束縛，透過不拘泥於理念、框架的設計作品，為人們重燃心中遺忘許久的願望火苗，期待於反覆的討論琢磨下，進一步迸發意想不到、且絕無僅有的創意火花。
獲獎經歷
2021 美國 International Design Award - Honorable Mention
2021 美國 MUSE Design Award - Gold
金獎作品《透・景》
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