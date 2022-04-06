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2022 MUSE Design Awards 李家⿑出眾才氣榮獲⾦獎

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

MUSE Design Awards 由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

2022年MUSE Design Awards 共收到來自世界各地近六千多份的參賽作品，可謂最具影響力的國際獎項之一，而IAA發言人Thomas Brandt指出，「於2022年MUSE大賽勝出的獲獎作品，其精緻程度與作品的完成度及深度，皆象徵著創意及設計行業的最佳表現。」他補充說：「IAA 讚揚所有參賽者對工藝的奉獻，並希望他們不斷用熱情進一步擴大創造力和設計的極限。」

基於「創造空間對話，讓使用者融入其中」心境，喬治黑羊設計 李家齊 設計總監 於作品《透・景》中，以穩重的黑色與溫潤的木質共築一室，活化家宅的自在樣貌，於2022賽事奪得「金獎」榮耀，將品牌推向國際舞台！

喬治黑羊設計

公司簡介

以建築及室內設計為專業，旅居紐約，求學工作十餘年，期間與多位全球知名大師密切合作，廣泛涉獵於空間、家具與產品等設計領域；而後回歸家鄉台南深耕，化用豐富的業界經歷，創造結合在地人文與國際視野之作品，每每受邀至美國、北歐、日本等地參展，讓自身成長的土地被世界看見，同時也為業主發掘其獨一無二的價值所在。

設計理念

黑羊，象徵不依循牧羊人指示，總是往反方向跑動的羊隻，因此往往被視作群體中的異類；化用這份不守陳規的淘氣形象，喬治黑羊，勇於挑戰傳統觀念的束縛，透過不拘泥於理念、框架的設計作品，為人們重燃心中遺忘許久的願望火苗，期待於反覆的討論琢磨下，進一步迸發意想不到、且絕無僅有的創意火花。

獲獎經歷

2021 美國 International Design Award - Honorable Mention

2021 美國 MUSE Design Award - Gold

金獎作品《透・景》

▲以女主人喜愛的質感黑色，加之烤漆牆面的線條序列切割，展現氣派電視牆，佐以調性相偕的木紋皮革軟裝，和溫潤的木質地坪，予人舒適溫暖感受。
▲以女主人喜愛的質感黑色，加之烤漆牆面的線條序列切割，展現氣派電視牆，佐以調性相偕的木紋皮革軟裝，和溫潤的木質地坪，予人舒適溫暖感受。

▲因面對良好採光窗景，故延展窗框，做出兩側展示櫃體，呈現ㄇ字形木作框景畫面，映照卡拉拉白陶板餐桌、柱體礦物塗料，顯出一派清閒自在情景。
▲因面對良好採光窗景，故延展窗框，做出兩側展示櫃體，呈現ㄇ字形木作框景畫面，映照卡拉拉白陶板餐桌、柱體礦物塗料，顯出一派清閒自在情景。

▲黑色石英石檯面，搭襯白色線條紋路的造型門板櫃體，在氣宇軒昂、包容萬物的黑中，大方留白，平衡視覺色彩，形塑一家大小齊聚的場合。
▲黑色石英石檯面，搭襯白色線條紋路的造型門板櫃體，在氣宇軒昂、包容萬物的黑中，大方留白，平衡視覺色彩，形塑一家大小齊聚的場合。

▲窗邊臥榻，圍塑木作口字形空間，呼應「形隨機能」法則，於白色邊櫃創造收納功效之際，更打造迷人窗景，將實體功用與美感修飾相生相依。
▲窗邊臥榻，圍塑木作口字形空間，呼應「形隨機能」法則，於白色邊櫃創造收納功效之際，更打造迷人窗景，將實體功用與美感修飾相生相依。

▲灰質的衛浴間，根據機能需求，做出突出牆體，便於收納利用；部分牆面使用古色古香的義大利進口磁磚，增添異國情調。
▲灰質的衛浴間，根據機能需求，做出突出牆體，便於收納利用；部分牆面使用古色古香的義大利進口磁磚，增添異國情調。

▲孩童房牆壁，皆以雙向式系統櫃阻隔，且連結擺放玩具物品、規劃彈性的遊戲室，便於將來轉換房間為其他用途。
▲孩童房牆壁，皆以雙向式系統櫃阻隔，且連結擺放玩具物品、規劃彈性的遊戲室，便於將來轉換房間為其他用途。

▲頂樓搭建玻璃屋，以滿足女主人晾曬衣物，不必顧忌天候的心願，並在屋外構築鋁合金格柵遮蔭，與綠植、閒適桌椅相伴，化作一幅悠然景象。
▲頂樓搭建玻璃屋，以滿足女主人晾曬衣物，不必顧忌天候的心願，並在屋外構築鋁合金格柵遮蔭，與綠植、閒適桌椅相伴，化作一幅悠然景象。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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