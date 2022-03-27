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三重女業務丈夫Ct值17.6 曾去2處、北市急匡21人

幽然靜美之所 溫情綿長相伴

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

浮雲般的石紋輕舞飛揚，優雅地融入玉白磚面，於和煦暖光的襯托下，與溫潤木皮相映成趣，為雅緻生活添入溫馨暖意。此次案件中，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 鋪敘大量木石材質，透過紋理縱橫交織，豐盈場域層次，並以淡雅色調妝點其中，營造舒適敞亮的質感家居

考量業主一家人的需求，重新規劃公、私領域的格局及動線，且於色彩氛圍上，藉由自然光及燈條的進駐，使宅邸換然一新；公共領域串連客、餐廳、書房及多功能室，不僅聯繫家人間的情感，同時勾勒清爽明朗的空間輪廓，相伴女兒親手繪製的畫作，使理想家宅流露幸福光采。

（圖）玄關櫃體的懸空設計，為入口增添輕盈氣息，完善家電收納空間。
（圖）玄關櫃體的懸空設計，為入口增添輕盈氣息，完善家電收納空間。

玄關——輝映和諧景色

步入玄關，便見右側帶有樸實、粗礪質感的文化石牆，其肌理自然地展現仿舊的藝術美感，與灰鏡交映下，延續寬廣的水平視線，串連空間於無形，形塑開闊視覺感受，流露返樸歸真的原始意象。

（圖）宛如雲霧般的灰白色隔間牆，成為玄關區的迷人端景，並自然分界客廳和書房，同時也將名品皮箱收藏大方展示。
（圖）宛如雲霧般的灰白色隔間牆，成為玄關區的迷人端景，並自然分界客廳和書房，同時也將名品皮箱收藏大方展示。

（圖）辦公區背牆綻放著溫和光暈的觀音佛像，與一旁的神龕、掛畫為場域注入藝術氛圍。
（圖）辦公區背牆綻放著溫和光暈的觀音佛像，與一旁的神龕、掛畫為場域注入藝術氛圍。

（圖）旋轉電視的貼心設計，讓人無論身處客、餐廳，皆能滿足視聽享受。
（圖）旋轉電視的貼心設計，讓人無論身處客、餐廳，皆能滿足視聽享受。

客廳——置身天然幽境

行至客廳，沙發背牆如水墨般的灰色紋理，自在遊走於白淨的大板磚磚面，內嵌其中的金屬飾條與線性燈光，以優美俐落姿態，構築空間質感層次，與色調柔和的軟裝家飾，共同譜寫宜人光景。

餐廳——熙光悄綻暖意

餐廳中，內含燈帶的木石拼接餐邊櫃，與懸掛中央的餐吊燈相呼應，一同為夜幕序曲點亮熠熠光輝，增添居家品酒的質感情調，而一旁L型木色牆面敞開懷抱，隱晦遮蔽衛浴入口，同時呼應相鄰餐桌椅的溫潤調性，漫溢溫馨愜意氛圍，予人享受一家的歡聚時光。

多功能室——獨享片刻愜意

踏入多功能室，旋即可見為女兒設置的專屬練鼓空間，目光轉至包裹淺色木皮的窗檯臥榻，於暖光和自然紋理的交映下，不經意地染上晨曦般的淡淡金芒，形塑一處放鬆閱讀的舒適天地。

主臥——灰蘊相生謐境

移步至主臥，窗外柔光輕灑弧形木質立面，以及清透的玻璃門片，無聲的光影律動，負責演繹空間的沉穩、內斂氛圍；超耐磨木地板的純樸氣息，自腳底蔓延開來，和諧呼應床組及燈飾的素雅色調，鋪展安定舒適的睡眠環境。

（圖）主衛浴以線條唯美的大板磚石紋，搭配不易磨損的純白帝通石檯面，兼具機能與美感。
（圖）主衛浴以線條唯美的大板磚石紋，搭配不易磨損的純白帝通石檯面，兼具機能與美感。

次臥——柔光輕撥木弦

踏進次臥，更衣室的橙黃暖光，自木紋拉門的格柵間隙中，展演光影撥動琴弦般的變幻層次，並延伸溫潤肌理至窗邊臥榻及木質牆面，於整齊明快的線條交錯中，流惝動人和諧韻律。

豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 透過細膩的設計筆觸，予以舊屋嶄新風貌，創造美感與機能之間的平衡，專為業主量身打造的舒適歸宿。於情景交融之際，漫溢無可取代的珍貴回憶，透過沉穩木質及潤白石材交織，共訴溫暖純粹的日常光景

OPEN Design 動能開啟傳媒

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