2022 MUSE Design Awards《近・未來》、《驀色香沉》力奪國際雙獎

【本文由OPEN編輯部撰寫】

MUSE Design Awards 由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

2022年MUSE Design Awards 共收到來自世界各地近六千多份的參賽作品，可謂最具影響力的國際獎項之一，而IAA發言人Thomas Brandt指出，「於2022年MUSE大賽勝出的獲獎作品，其精緻程度與作品的完成度及深度，皆象徵著創意及設計行業的最佳表現。」他補充說：「IAA 讚揚所有參賽者對工藝的奉獻，並希望他們不斷用熱情進一步擴大創造力和設計的極限。」

詠絮室內設計 於接待中心《近・未來》中，以俐落網格線條搭配柵欄式的直線框體，點綴亮麗的黃、藍二色，使建物外觀在夜晚燈光的透射下，映出絢爛奪目光彩，而辦公作品《驀色香沉》，則呈現鐵件、紅磚以及木頭等多種異材質組合的設計美感，勾勒現代大氣的空間格調；兩作於2022賽事分別奪得「鉑金獎」、「金獎」殊榮，成功地將品牌聲譽推向高峰！

詠絮室內設計

公司簡介

台南首選、專業室內設計公司，詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。

YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.

Each designer is the leading role of this brilliant team.

Take possession of 30 years of decoration experience.

Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.

設計理念

我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。

Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.

As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.

得獎紀錄

2021 英國 LICC - Official Selection《近・未來》

2021 杜拜 設計大賽《靚境》- 樣板房空間 銅獎

2021 杜拜 設計大賽《驀色香沉》- 辦公空間 銅獎

2021 美國 International Design Award 《驀色香沉》- Honorable Mention

2021 英國 Outstanding Property Award London《蘊光》- Honorable Mention

2021 北美 Premio Interceramic 《泝流光》室內設計類 住宅 - Finalist

2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《泝流光》- 樣板房類 大獎

2021 韓國 K-Design Award - 雙Winner 《靚境》《晨煙暮靄》

2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》

2021 法國 Novum Design Award - 金獎《晨煙暮靄》

2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》

2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》

2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》

2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師

2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎

鉑金獎作品《近・未來》

▲作為訪客進入接待中心的首要區塊，天花板的六角形塊狀燈源，豐富高低層次，以跳脫尋常造型的樣式，予人活力多樣性的感受；左側設置於視聽室與展示區外部的木質鑲嵌燈帶，則成為櫃台旁的端景牆，藉由直立線性的排列，創造層疊大氣感。

▲考量建案討論時需取用介紹資料，因此以開放的櫃體作為空間分界，兼作收納，同時採用上方鏤空、下方鑲嵌長虹玻璃的方框鐵件，做出各個洽談區的隱私感。

▲來到風貌多元的各個樣品屋，其一作為工業風意象的呈現，運用紅磚牆壁紙與帶粗獷感的鐵件，環繞一室鮮明色彩，點染純粹綠意，生成自適空間。

▲布質沙發搭配後方木質牆面，拼構出和諧閒適的休憩空間，表露純粹雅緻的無印良品風；餐廳吧台，使用鐵件吊櫃垂掛綠植，發散出清爽舒心的生活氣息。

▲現代風為主軸的樣品屋，以鏡子為空間的主視覺，將大面灰鏡安排於沙發右側，放大延展空間，搭配木作噴漆硬體，塑造簡單俐落的外觀。

▲電視牆大膽使用紋理奔放的紐約紐約大理石，搭以黑鏡，展現大氣奢華感受，並在空間中使用許多線板做裝飾，安排華麗紋路的軟裝相襯托，彰顯一室璀璨格調。

金獎作品《驀色香沉》

▲配合機械相關的企業背景，因此依循建築原有的鋼骨結構，適度裸露管線與梁柱，強化剛健的線條感設計。

▲辦公區以淺灰與純白二色，營造明亮、清爽的工作環境；配合未經修飾的裸露管線，天花板懸吊鐵件方框及LED燈條，使照明機能成為線性設計的元素之一。

▲實驗室外牆，施作花紋變化豐富的礦物漆，予人充滿創造力的意象感受；外部走道設有擺放公司DM的櫃體，以及皮革沙發，作為參訪貴賓的臨時休憩區。

▲巧用業主原有的桌椅與沙發，為主管室劃分不同用途的區域，其中會議區因應其對藝術的熱愛，將展示櫃設計為立體的獨立框架，凸顯每件藝品收藏的特殊性。

OPEN Design 動能開啟傳媒