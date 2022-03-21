2022 MUSE Design Awards《近・未來》、《驀色香沉》力奪國際雙獎
【本文由OPEN編輯部撰寫】
MUSE Design Awards 由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。
2022年MUSE Design Awards 共收到來自世界各地近六千多份的參賽作品，可謂最具影響力的國際獎項之一，而IAA發言人Thomas Brandt指出，「於2022年MUSE大賽勝出的獲獎作品，其精緻程度與作品的完成度及深度，皆象徵著創意及設計行業的最佳表現。」他補充說：「IAA 讚揚所有參賽者對工藝的奉獻，並希望他們不斷用熱情進一步擴大創造力和設計的極限。」
詠絮室內設計 於接待中心《近・未來》中，以俐落網格線條搭配柵欄式的直線框體，點綴亮麗的黃、藍二色，使建物外觀在夜晚燈光的透射下，映出絢爛奪目光彩，而辦公作品《驀色香沉》，則呈現鐵件、紅磚以及木頭等多種異材質組合的設計美感，勾勒現代大氣的空間格調；兩作於2022賽事分別奪得「鉑金獎」、「金獎」殊榮，成功地將品牌聲譽推向高峰！
詠絮室內設計
公司簡介
台南首選、專業室內設計公司，詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。
YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.
Each designer is the leading role of this brilliant team.
Take possession of 30 years of decoration experience.
Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.
設計理念
我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。
Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.
As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.
得獎紀錄
2021 英國 LICC - Official Selection《近・未來》
2021 杜拜 設計大賽《靚境》- 樣板房空間 銅獎
2021 杜拜 設計大賽《驀色香沉》- 辦公空間 銅獎
2021 美國 International Design Award 《驀色香沉》- Honorable Mention
2021 英國 Outstanding Property Award London《蘊光》- Honorable Mention
2021 北美 Premio Interceramic 《泝流光》室內設計類 住宅 - Finalist
2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《泝流光》- 樣板房類 大獎
2021 韓國 K-Design Award - 雙Winner 《靚境》《晨煙暮靄》
2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》
2021 法國 Novum Design Award - 金獎《晨煙暮靄》
2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》
2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》
2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》
2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師
2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎
鉑金獎作品《近・未來》
金獎作品《驀色香沉》
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