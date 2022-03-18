第十五屆美國IDA設計大獎 張于廷非凡氣韻喜迎國際美譽

【本文由OPEN編輯部撰寫】

美國IDA 國際設計大獎（International Design Awards），旨在表彰「設立新標準」與「突破室內設計界限」、「改變人們生活和工作空間」的優秀設計師及團隊。以創新性、實用性和發展性等多種面向為評選標準，發掘建築、室內設計、產品設計、平面設計和時尚方面的新興人才，每年吸引來自數十個國家的頂尖設計者，競相角逐此項權威大獎！

澤序設計 張于廷 設計總監 於《世傳History Unfolds》中，以溫潤木質、石材紋理調和空間調性，施展不凡美學，賦予建物新生，作品廣受評審團喜愛，共同獲得2021 IDA Design Awards Honorable Mention榮耀！

澤序空間設計

張于廷 設計總監

總監介紹

現任／澤序空間設計 設計總監

學歷／亞洲大學 數位媒體設計學系

經歷／十餘年設計、工程經歷

亞洲大學研究所博士後

設計理念

古典與現代，簡約與奢華，如水之不器於物，

即若相同的空間，不同的居住者亦應有專屬於自我的形貌與風韻，

以專業能力與敏銳的觀察力，在人本的生活環境中，

融合藝術與生活美學，將視覺語彙延伸至空間領域，

平衡設計中的理性與感性，打造人文與優雅的生活質韻，

用美學張力詮釋空間價值，讓您從生活中體驗設計的感動。

獲獎紀錄

2021 英國 Outstanding Property Award London Winner、Honorable Mention

2021 美國MUSE Design Award 鉑金獎、金獎

2021 法國Novum Design Award 金獎、銀獎

2020 義大利A’Design Award 銅獎

2019 義大利A’Design Award 銅獎

2019 美國 MUSE Design Award 金獎

2019 德國German Design Award Interior architecture Winner Award

2018 倫敦設計大獎 Shortlist Award

2018 香港設計大獎 Shortlist Award

2018 柏林設計大獎 雙銀獎

2018 義大利A’Design Award 銅獎

2018 韓國Asia Design Prize Finalist Award

2018 北京C+ Awards 百位名師

2017-2018 APDC Award 亞太室內設計精英 佳作

2017 美國IDA國際設計獎

獲獎作品《世傳History Unfolds》

▲用餐區作為迎接客人的景觀，鋪敘樸素的軟裝，搭配低調的灰黑色系及石材，藉由與外牆相似的色調與材料，使兩者完美呼應。

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