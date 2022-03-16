專訪／點亮空間璀璨風貌 一展純粹無壓美學

【本文由OPEN編輯部撰寫】

詠絮室內設計團隊 立基台南多年，完成許多大坪數的豪宅、樣品屋與接待中心、公共設施作品，近期更將設計觸角，延展到各式的商業空間，讓多樣的美學遍地開花，透過專訪，他們也大方分享打造理想境地的實例及手法！

詠絮室內設計

立基台南市，擁有三十年設計經驗。

團隊中的設計師各有獨立風範，各種風格駕輕就熟。

擅長古典、新古典、現代、美式等多元情境營造，以人為本，實現滿足需求的實用設計。

（圖）詠絮設計作品《台邦悅世界》

豪裝內載真心 沉靜疲憊心靈

注重實用性，追求機能的滿足，詠絮設計團隊面對空間的設計，總是追求以人為本的宗旨，符合業主基本需求，進而打造客製化的風格與氛圍情境，身為不受限於古典、現代、奢華、簡約形式的品牌，除了於材質、燈光、硬體上下足功底，他們也對豪宅有一番塑造心得。

豪宅之所以豪，在於其中賦予使用者的包容性及放鬆感，「豪宅需求的共同點，是形塑能夠迎接主人的一個放鬆型空間。」詠絮團隊以《台邦悅世界》說明，他們常會運用暖灰色調與深色木質調，形成於心情上能讓居者沉澱的環境，並配合造型木作和異材質的共構，呈現視覺層次趣味性。

（圖）詠絮設計作品《豪棋建築-MoMA系列接待中心》（上圖一、二）

實用機能取向 成就設計精神

從住宅為主，延展設計範疇至實品屋、接待中心、公共設施，甚至自地自建的合作建設，詠絮團隊在各個設計項目上，都有一番心得；比方公設的完成，要考慮場地的開放性以外，更要發揮該類型場地「創造、凝聚住戶交流」的用途。此外他們也說明，設計品牌以外，還有「絡逸系統家具」的成立，是為了供給業主優質的各式客製化家具。

其中團隊特別分享道：「接待中心帶給人的感受，必須符合業主的建築品牌精神，同時在動線上，也需要特別去規劃，讓賞屋者能透過裡面的工學館、樣品屋，接續到洽談區，藉由各層面的考量與設計，串連起賞屋者對於家的想像、建立他們對建商的信賴。」

近期剛完工的《豪棋建築-MoMA系列接待中心》，除了以金屬格柵的排列光影美學，交織出生活明暗軌跡，更精準考量實用性，形成舒適又分配得宜的格局劃設。「我們透過燈光、線條層次變化，做出與建築相符合的設計理念。然而，不論是什麼類型的空間，生活機能都是優先目標。」

（圖）詠絮設計作品《瑞玲外省仔麵》（上圖一、二）；《初重肌力體能訓練中心》（下圖一、二、三）

商空百花齊放 大展專屬美感

不僅在「住」的規劃別有實績，詠絮設計團隊更在商業場域中大放設計光彩，一次次的經驗，厚實他們傳遞品牌精神的手筆，針對近期的《瑞玲外省仔麵》、《初重肌力體能訓練中心》兩件作品，他們輕快訴說規劃的構想，一展幕後發想過程。

二十多年來一步一腳印，《瑞玲外省仔麵》由夫妻倆的麵攤到麵館，乃至旗艦店的成立，經營理念仍然不變——透過麵的香氣，誠摯地與大家分享純粹的思鄉故事。因此在室內色彩基調上，以灰色調牆面、地板為主，並配上淺色木質桌椅，呈現經營者一家的真誠與樸實，而立面及天花板的細節點綴，則豐富其中視覺感受。

至於黑色調的《初重肌力體能訓練中心》，則營造專業、俐落意象，同時襯托顏色鮮明的器材，且因為客群主要為中老年，運動區通透的動線、衛浴空間莫蘭迪色系的家飾，便融入舒緩與犒賞身心的元素，令人在堅持不懈之後，能夠達致閒適自在。

（圖）詠絮設計作品《詠絮室內設計辦公室》

風格不受限制 設計因人制宜

因應社會潮流，風格趨向多元化的詠絮團隊，在商業空間的設計後，未來也期許自己多方嘗試不同的設計類型，諸如展示設計、展場規劃、舊屋改建，都是目標方向。

身為室內設計師，作為美的實踐與洞察者，團隊表示：「高度的專注力，以及無限的想像來源，與客戶的溝通、同理和連結，讓我們在需求上，不會為了追求靈感而使用大量色彩，更不會遷就本身的知名度，而刻意選擇多種材質混搭。」他們補充說：「回到『人』的議題上，我們無論在生活、工作、休憩的時候，都注重空間帶給人的感受。」

作品《詠絮室內設計辦公室》的誕生，就循著上述思維作為背景，融匯「工作是生命中極大部分」的思考，考慮成員使用時的想法，一個連結室內外、色彩平和的清水模基底場域，以從容的姿態展現平靜的氛圍，帶給每一個工作夥伴安閒自適；還原空間本色、賦予場地舒適明快感受，詠絮團隊因應各種需求和項目，次次展現品牌的設計實力。

持續努力，不負業主期盼，詠絮室內設計團隊 放眼未來，將團隊的設計長跑旅程，設下下一個中繼站——由目前拿手的硬裝，漸漸來到軟裝領域，並進入展場、活動會場等短期使用空間的設計。以人為本，不失初心，成軍超過三十年的詠絮團隊，將來也將煥發不同的面貌，閃耀全方位的設計美學。

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