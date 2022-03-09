2021 OPAL倫敦傑出地產大獎 張于廷才氣橫溢斬獲大獎
【本文由OPEN編輯部撰寫】
OUTSTANDING PROPERTY AWARD LONDON,OPAL（英國倫敦傑出地產大獎）由全球知名企業集團Farmani Group組織，並以招攬全球最佳建築師、室內設計師與房地產開發商為目標，在創造異業菁英聯合平台的同時，找尋各地最富創造力、革新感、社會影響力與永續性的設計方案。參與者有機會替自己最新穎的企劃，博得國際能見度，並且和產業的先驅及專業人士進行交流。
澤序設計 張于廷 設計總監 於《世傳History Unfolds》中，以木質結合石材，形塑氣質內斂的氛圍，賦予魷魚羹餐廳嶄新的外貌，作品榮獲2021 OPAL Award Winner大獎與Honorable Mention榮譽，並將品牌聲望推向高峰！
澤序空間設計
張于廷 設計總監
總監介紹
現任／澤序空間設計 設計總監
學歷／亞洲大學 數位媒體設計學系
經歷／十餘年設計、工程經歷
亞洲大學研究所博士後
設計理念
古典與現代，簡約與奢華，如水之不器於物，
即若相同的空間，不同的居住者亦應有專屬於自我的形貌與風韻，
以專業能力與敏銳的觀察力，在人本的生活環境中，
融合藝術與生活美學，將視覺語彙延伸至空間領域，
平衡設計中的理性與感性，打造人文與優雅的生活質韻，
用美學張力詮釋空間價值，讓您從生活中體驗設計的感動。
獲獎紀錄
2021 美國MUSE Design Award 鉑金獎、金獎
2021 法國Novum Design Award 金獎、銀獎
2020 義大利A’Design Award 銅獎
2019 義大利A’Design Award 銅獎
2019 美國 MUSE Design Award 金獎
2019 德國German Design Award Interior architecture Winner Award
2018 倫敦設計大獎 Shortlist Award
2018 香港設計大獎 Shortlist Award
2018 柏林設計大獎 雙銀獎
2018 義大利A’Design Award 銅獎
2018 韓國Asia Design Prize Finalist Award
2018 北京C+ Awards 百位名師
2017-2018 APDC Award 亞太室內設計精英 佳作
2017 美國IDA國際設計獎
優勝作品《世傳History Unfolds》
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