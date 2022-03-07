2021 LICC英國倫敦國際創意大賽 接待中心《近・未來》勇奪國際大獎

【本文由OPEN編輯部撰寫】

全球指標性設計大獎London International Creative Competition （英國倫敦國際創意大賽，簡稱LICC），是由來自Farmani Group的兩位藝術家Launa Bacon和Hossein Farmani所成立的，於2006年開展至今，已有十六年歷史，每年皆向65國的設計好手發出邀請，藉由評選出當中佼佼之作，引領建築、繪畫、影像等11大創作領域齊步向前，參賽作品除了能與各國大將切磋，更能得到將作品展示於世人眼前的大好機會！

詠絮設計 於接待中心《近・未來》中，以鮮明的藍、黃雙色，搭配俐落線條及燈光，打造極具未來感的建物外觀，室內則透過幾何切割線條、間接照明，鮮明地展現各區域造型，其中一併設置的樣品屋，運用各異建材搭配特色軟裝，形塑不同風格的生動氣韻，作品受到評審團一致讚賞，榮獲「室內裝飾官方評選」大獎！

詠絮室內設計

公司簡介

台南首選、專業室內設計公司，

詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，

詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，

擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。

YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.

Each designer is the leading role of this brilliant team.

Take possession of 30 years of decoration experience.

Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.

設計理念

我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；

細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。

Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.

As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.

得獎紀錄

2021 杜拜 設計大賽《靚境》- 樣板房空間 銅獎

2021 杜拜 設計大賽《驀色香沉》- 辦公空間 銅獎

2021 美國 International Design Award 《驀色香沉》- Honorable Mention

2021 英國 Outstanding Property Award London《蘊光》- Honorable Mention

2021 北美 Premio Interceramic 《泝流光》室內設計類 住宅 - Finalist

2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《泝流光》- 樣板房類 大獎

2021 韓國 K-Design Award - 雙Winner 《靚境》《晨煙暮靄》

2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》

2021 法國 Novum Design Award - 金獎《晨煙暮靄》

2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》

2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》

2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》

2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師

2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎

獲獎作品《近・未來》

▲作為訪客進入接待中心的首要區塊，天花板的六角形塊狀燈源，豐富高低層次，以跳脫尋常造型的樣式，予人活力多樣性的感受；左側設置於視聽室與展示區外部的木質鑲嵌燈帶，則成為櫃台旁的端景牆，藉由直立線性的排列，創造層疊大氣感。

▲考量建案討論時需取用介紹資料，因此以開放的櫃體作為空間分界，兼作收納，同時採用上方鏤空、下方鑲嵌長虹玻璃的方框鐵件，做出各個洽談區的隱私感。

▲來到風貌多元的各個樣品屋，其一作為工業風意象的呈現，運用紅磚牆壁紙與帶粗獷感的鐵件，環繞一室鮮明色彩，點染純粹綠意，生成自適空間。

▲布質沙發搭配後方木質牆面，拼構出和諧閒適的休憩空間，表露純粹雅緻的無印良品風；餐廳吧台，使用鐵件吊櫃垂掛綠植，發散出清爽舒心的生活氣息。

▲現代風為主軸的樣品屋，以鏡子為空間的主視覺，將大面灰鏡安排於沙發右側，放大延展空間，搭配木作噴漆硬體，塑造簡單俐落的外觀。

▲電視牆大膽使用紋理奔放的紐約紐約大理石，搭以黑鏡，展現大氣奢華感受，並在空間中使用許多線板做裝飾，安排華麗紋路的軟裝相襯托，彰顯一室璀璨格調。

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