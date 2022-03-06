灰白柔美輕訴 簡潔雅緻漫光

【本文由OPEN編輯部撰寫】

汲取剛性之堅實、柔質之美，麗境設計 Lilian 設計總監 於具空間深度的辦公場域，導引天光、勾勒柔弧線條，並消除原有隔間，活絡內部人員的互動溝通，創造揉合陽剛與柔美的明亮中性之境。

通透的玻璃、沉穩的黑色鐵件，在遼闊視野中構築寧靜力道；進入以灰、白作為色彩基調的場域，序列遞進的LED燈廊道，帶領使用者來到位於盡頭處的迴旋梯，於螺旋的串連、周邊露台的綠色點綴，沉浸於一片溫柔堅定。

辦公區——光影塑奇趣

橫向排列的LED燈層層向前，將設備空間與辦公區之間，畫出一條宛若伸展台的光之廊道，形塑變化及趣味性；轉角處以弧形修飾的隔間，為空間帶來圓滑的感受，且透過清透玻璃，展露無壓氛圍。

會議室——圓弧訴柔緩

視線穿過鐵件落地玻璃門，天花板圓弧的LED燈條，晶瑩點亮會議室，與下方放大座位數的橢圓桌面，相互以柔美線條呼應，營造圓融的討論氣氛，構築機能與美感共存的空間。

（圖）線條簡潔，擁有許多綠色植栽的露台，使用各式花器搭配實木座椅、石頭造景，攜手打造沉靜人心的自然角落。

（圖）位於空間深處的迴旋梯曲線優雅，連結上下辦公室，使周遭窗戶的光源穿透無礙，其鋪以灰色系的波龍編織地毯，讓中性偏陽剛的環境，溢散柔美氣質，呈現自適不凡的雍容氣度。

褪去繁華修飾，麗境設計 Lilian 設計總監 於《Simplicity Office》中平衡力與美，運用純粹曲線，輔以單純的灰、白雙色，將辦公空間璀璨加亮，以現代感十足的裝束，呈現大方又內斂的和諧氣息。

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