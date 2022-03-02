影響力品牌學院 X 室內設計：做自己的人生——質感生活・真善美

【本文由OPEN編輯部撰寫】

素有台灣公關教母之稱的丁菱娟，為了提升新生代企業的品牌意識，特此創立影響力品牌學院，引領各行業的創辦人，更被國際看見，而 舒杰室內裝修設計 設計總監 Debby 陳琬婷 則於室內設計領域，將專業、多元化的服務內容，帶給各類型空間及業主，兩人在人生經驗上，皆擁有大膽、堅韌不拔的特性，透過此次的跨界對談，OPEN團隊將給予讀者更多她們的不同面貌！

影響力品牌學院 創辦人 丁菱娟

丁菱娟在30歲初的年紀，一手打造21世紀公關公司，而後公司併購於國際企業奧美集團，她成為世紀奧美公關創辦人兼董事長。不過，她卻於人生高峰、54歲之際，選擇離開職場，開啟「斜槓的第三人生」，不僅出書、寫專欄、更創辦影響力品牌學院，為台灣中小的新興企業，傳遞、提升品牌意識。

舒杰室內裝修設計 設計總監 Debby 陳琬婷

舒杰室內設計 Debby 陳琬婷，從事室內設計行業近20年，服務項目包括住宅、實品屋、樣板房、商空設計、飯店精品店、辦公室設計，將空間美學、工藝的品味傳遞給大眾之餘，也屢獲國際大獎肯定，奪得英國IPA地產大獎、美國Architecture Master Prize以及義大利A’Design Award等多項大獎。

（以下對話，丁菱娟老師簡稱丁，陳琬婷設計總監簡稱陳。）

（圖）「影響力品牌學院」在完成緊張的「危機處理演練程」後，老師、記者與學員一起合照。

（圖）「影響力品牌學院」不僅給予學員公關意識，也讓每位學員如同朋友般相處。圖為第二期學員預祝聖誕與新年的大合照。

Q：丁創辦人曾開玩笑地說，自己未來的志願是一路玩到掛，而陳總監於近幾年有機會出國工作之際，皆在紐約、巴黎、米蘭、新加坡、上海等地街頭即興舞，或有機會與黑人舞者在芝加哥比舞，兩位皆在人生有著瘋狂的事蹟，因此，想請您們分享何謂人生的意義？而又有什麼原因，以致領悟這個意義？

丁：人生意義這個題目好大，基本上每個人都有自己的特色，所以我們一定要盡力地尋找人生裡的熱情所在，以及自己最擅長的那件事，然後把它做到極致，並實踐完成其夢想；你要去思考，到這個世間，到底有哪裡可以跟別人不一樣地方，有什麼特色、想要完成什麼，我覺得這才是人生的意義，要不然我們來這個世上走一遭，或許到最後什麼也沒帶走，但是你真正能留下的，就是你這個人的風範、理念、價值觀，或是為社會做了什麼、完成自己什麼事情。

丁：此時，我在嘗試過我的第三人生。我常常講，第一人生其實就是求學、在探索事情的階段，懵懵懂懂不知道自己要什麼，第二人生可能就是工作、結婚、生子，然後要滿足很多社會期待的時候，而當走過這個最辛苦的路程後，我們到第三人生，慢慢離開職場，經歷的感受跟體驗會更多，你就會覺得我們以前都在為別人、為期待而活著，可是都有沒有真正想過，我們是一個怎樣的人，想要做怎麼樣的人？有真正善待過自己嗎？其實我們在工作時間，常常是委屈、壓榨自己，然後盡量去完成很多需求，有工作、父母、小孩、家庭的，但都沒有好好想過自己。

丁：現在可能我到了人生下半場，就有很多的體悟，覺得我們真的不必去討好所有的人，尤其現在social media的年代，不管你做得多好，還是可能有一半的人討厭你，一半的人喜歡你，那你何必把時間放在討厭你的人的身上，我覺得你就好好去善待真正關心我們，以及喜歡我們的人，不要去理會討厭你的人，反正橫豎你怎樣也討好不了他們，這樣一想，比較能夠回歸去做自己。

陳：我覺得丁老師講得很好，這幾年我有一些體悟，覺得人生可以很迷人，因為可以每天去反省、精進自己，然後在反省的節奏之中，理解對人生體悟是什麼；人生的價值其實是這樣，「一個人有價值是來自別人對你的尊重，所以當我理解這件事情的時候，盡可能的去尊重別人，且一旦你被尊重，即便你可能是一個計程車司機，或是你今天是一個大老闆，都能於尊重的過程中，得到自己的價值，進而感覺快樂。」

陳：人生的意義會是我們把自己先照顧好，然後有那顆至善的心，你就有這個陽光可以去照亮別人，我覺得這個非常重要，因為的確不管說這個世代很亂，即便就是像最近的疫情，或是在這個資訊非常發達的時代，我覺得心要很平靜，你才可以安定，今天主題非常明確，非常好，就是真善美，可是我覺得要追求人生的目標，追求真善美的時候，你的心要很靜，才能真正把很pure（純粹）的真善美發揮到極致。

（圖）色彩繽紛、有著多元樣貌的作品《淡大化學系圖書館Dynamic TKU Library》，舒杰設計將圖書館變身為活潑的閱讀交誼場所。

Q：同為女性創辦人的兩位，不論是在行銷公關領域，抑或室內設計的成就，都令人欽佩，請兩位分享在20、30歲至現在，面對不同的年齡及人事物之下，自己在人生意義看法為何？

丁：處於第二人生的20、30歲，且汲汲營營地生活，因為你是從無到有，會想要體驗一個擁有的過程，包括名聲、婚姻、小孩、工作、事業，抑或財富，皆會從「無」至享受那個「有」的過程，可是當到了40、50、60歲，進入到第三人生，你就會慢慢覺得那些「有」，到底帶給生命的意義及價值是什麼？

丁：有時候不見得因為這些「有」而快樂，反而是跟好朋友促膝長談，跟家人擁抱、看了一本書的感動，那個或許帶給你的快樂會更多，因此你就會去沉澱、去思考，這些「有」的存在意義，可是我覺得那個擁有的過程，也是滿重要，所以要先學習「擁有」，「擁有」之後再慢慢沉澱、學習放下，這就是一個過程，「我經常在講說，你叫一個年輕人放下，是很不make sense事情，要叫他放下什麼？就已經一無所有了，你叫他放下，他沒有辦法去體會那個放下的重量。」

丁：人生本來就是不同的年紀，有不同的風景，並有不同的學習，所以第二人生就敞開心胸，好好去學習那個擁有的過程，為了那個擁有，要付出、要努力，你想要達到那個成就、想要永遠那樣的成功，就會願意朝那個目標前進，接著慢慢於接觸目標的過程當中，「你就會學習很多，然後當擁有、達到山巔的時候，就會去思考，就開始可以學習放下，所以我覺得這是一個人生很美妙的局限，可以好好的去體驗。」

陳：二、三十歲到現在，或者是未來，我覺得可以用舞蹈來比喻，一開始想跳什麼舞，想多快多慢，都屬於自己的事情，接著從跳舞過程中，學到跌倒，可能是轉這個圈會跌到，接下來你慢慢走入雙人舞，懂得如何進退，我也懂得去尊重別人，不踩到對方的腳，然後慢慢的踏入群舞，而這就像是一個社會，並會有一些規矩、規則必須要follow，你不可能永遠是，你想要做什麼就做的心態。

陳：獨舞、雙人舞、群舞之中，它都是有一個美妙的節奏，好比年輕時期的獨舞，總是有一定要經歷那些試煉後，才會知道自己懂的是什麼，人生不能一帆風順，一個人如果太順遂，眼睛永遠是無神的，因為不知道什麼是起與落，「而其實我也在慢慢等自己再跌一跤，即使我害怕跌跤，但是也要面對，並會用很坦然的心，去面對假設要跌跤這件事情。」

（圖）「影響力品牌學院」不僅於室內的教學，也將場景拉至戶外，讓學習有著不一樣的感受。上圖為「影響力品牌學院」第一期學員大合照、下圖為「影響力品牌學院」第二期學員，到有豐富人文氛圍的華山文化園區上課。

Q：丁創辦人目前於影響力品牌學院，舉辦多場的公關學程，能否與我們分享這其中，讓您印象深刻的人事物。

丁：會參加影響力品牌學院課程的人，大部分都是創業家或是二代企業家，或是對品牌特別有興趣的，他們對自己的人生也都有一個藍圖，但是困於不知道如何讓品牌創業、經營事業被看見，也不知道怎麼樣為自己的品牌說話。最讓我印象最深刻的是一位媽媽，她是經營各式刀具、紙盤的公司，在以前接訂單的時候，總覺自己的工廠不夠漂亮，或是自己做的行業比較沒有價值，導致漸漸地沒有自信，同時也沒有好好將公司的優點、特點講出去，後來上課的過程當中，「她明白品牌的創造，其實也是在回應自己，就是創業者本身有什麼樣的價值觀，然後你應該用什麼樣的方式說出去。」

丁：自從她自己打開高度跟廣度之後，並按照我們的方法，將工廠特色重點整理、凸顯特質，隨後對新的客戶做presentation，都受到很好的回饋，對方也下很多的訂單。「我一直想鼓勵大家，台灣產品的品質都做得很好，是可以跟全球品牌競爭，只是我們往往不知道如何去宣傳，或是強調自己的好，我們明明有100分，為什麼只要讓別人只覺得20分，不是很可惜？其實就只要把那個80分補齊，那你的品牌就有被看見的機會。」

丁：學員都來自不同大小的企業、公司，學習之中，並知道原來在經營企業的過程，大家都是會遇到一樣的困難，便都互相鼓勵、互相砥礪，我們還有很棒的老師，一遇到有任何不管品牌、公關、數位，或是領導方面的一些問題，他們都非常無私地願意分享，所有人就在一個很對的氛圍學習，一起成長，形成一個很好的生態圈。

（圖）舒杰設計於家宅作品《曼綠雅奢》中，以溫潤色澤搭配璀璨綠彩，隱約透露華麗的氣息，給予五感豐富的感受。

Q：陳總監近年陸續承接到不同類型的空間，比如淡江大學的圖書館及建商接待中心及辦公大樓公設計，請問每一次的「嶄新」對您來說，有何種啟發？

陳：從住宅、豪宅，到淡江大學化學系的圖書館的規劃設計，同時這些作品也屢獲國際大獎的肯定，這一路上我心裡始終非常感謝，我想起Steve Jobs此前演講提到的一句話“connecting the dots“（當下體驗到的人生經歷，不一定是全部，或許在多年後回頭看，會藉由這些經歷、不同的點，把各種經驗串連起來），因為13、15年前，我於參觀西雅圖中央圖書館時，受到很大的震撼，並給予後續設計的靈感，「其實設計師的角度，就是需要不斷地去找尋更多靈感，過程中你所接受到的這些點，會在對的時候連線起來，而對的時候，一定是在你準備好的時候，所以不要害怕，會發生什麼事情，到時候這個世界就會給你舞台。」

陳：我為什麼叫設計狂小姐，就是我覺得要不斷地於設計上，做出更深層的探索跟知性的累積，這樣才能不忘本，不然可能到了更智慧之年的時候，你才告訴自己說，「啊好像就是這樣子了」，我不想要在設計這條路上，是這樣告訴自己，狂小姐是對自己的一個期許，我希望到70歲的時候，還是一個狂小姐，且熱於設計，但是這條路真的不容易，因為有人生有太多事情，又有別人的信念，所以我必須要一直抽掉至白紙夠白的時候，你才能把狂小姐再倒進去。

（圖）丁老師於「影響力品牌學院」為學員進行專業又親力親為的教學。

（圖）陳總監與團隊一起討論工作事務，藉由切磋彼此，不斷精進能力，同時她也帶領大家來場身心靈的旅行，放鬆並充電自己。

Q：回歸品牌創辦人身上，請於自己、品牌、社會三方面，講述認為其角色定位是什麼？最後，請給正在、想要創業的人，一些建議與話語。

丁：其實個人、品牌跟社會皆息息相關，而每一個人都是一個品牌，自己本身就是一個商品，所以如果要找出品牌願景，我們通常會去問創辦人，「你創辦品牌的初衷是什麼？理念是什麼？價值觀是什麼？」且於過程要不斷地去檢視。現在整個社會的趨勢，都會去看品牌及企業對社會有什麼貢獻，比如現在強調與社會共好，一定要環保、一定要良善的ESG，如果你的產品是一個對社會有污染、有害的，你覺得消費者會愛上你的產品嗎？不會，不可能！結果產品一定就會變成危機管理，所以我覺得人、品牌、社會，這本來就是息息相關。

丁：我想給創業家一些建議的話語，「創業的過程，就是一個在不斷自我探索自己，以及找尋自己的歷程，這個人活成什麼樣子，理念是什麼？你的價值觀是什麼？都會反映在你的品牌上，到最後你對這個社會，有沒有留下一些東西，便會反映到這個品牌上，最後如果想要創業成功的人，你必須先把自己活好，唯有把自己活好了，才會有力量，經營一個好的品牌，然後對這個社會良善」我覺得有四個字，一定要好好思考，就是「利他共好」，你願意利他，你願意跟這個社會共好，那你的品牌就會有影響力。

陳：我覺得老師剛才講的很好，這三個是串在一起的，如果再break down、深入一點的話，像是個人必須要有很深的信念，你的信念是什麼很重要，團體的話，就好比我在做自己的室內設計品牌，必須要把同事的專業度提高，其實身為領導者，我不會吝嗇帶他們去多看東西，我很開心之前帶同事去紐約員工旅遊，雖然時間不長，可是再回來之後，所帶給公司的能量是很不一樣，且不管是客人，抑或是客人的孩子在紐約，或是同事們，都曾經待過紐約，我覺得這是個很特別的一個連結。

陳：我相信我們團體的energy、氛圍、氣場非常重要，它可以帶來另一塊價值，而正因為這個價值，所以我們能夠在社會上，做出的作品是有正向回饋，回顧到近期，我於去年十二月多的時候，聽了達賴喇嘛尊者與美國心智與生命 研究所科學家與研究員們的直播，他講了一個重點，「你如果把生命重點，放在別人身上關懷時，你會活得更快樂」，這個其實雖然我們好像都知道，可是唯獨只有真正碰觸到你的心的時候，當自己講得出這些話的時候，它才能真的成為你的東西，且又同時必須要有那個行動，去維護這顆至善的心，它才會存在，這個非常不容易。

「善待自己，將專注力放在身上，接著體驗人生」，在影響力品牌學院創辦人丁菱娟，以及 舒杰室內設計 Debby 陳琬婷 的身上，我們看到不同的人生風貌，無論是展開第三人生的道路，抑或執著於設計的瘋狂信念，都給予讀者對生活最真誠的本質，讓大家有著努力過好每一天的體悟，迎接新的明天！

OPEN Design 動能開啟傳媒