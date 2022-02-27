2021 DUBAI Competition《靚境》、《驀色香沉》獲「雙銅」殊榮！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

（圖）獎盃以哈里發塔（Burj Khalifa）的外觀訂製而成，象徵著指標性榮耀。

杜拜，一個地處亞、非、歐三大洲的交界中心。得天獨厚的地理位置、獨具慧眼的發展戰略、自由開放的商業環境和優惠寬鬆的扶持政策，匯聚成就了杜拜這個快速崛起的「沙漠奇跡」。

杜拜國際專業室內設計大賽，是由中華文化促進會中東代表機構（Chinese Cultural Promotion Society Middle East Representative Offices）和中東杜拜專業室內設計師協會（APID）聯合主辦的室內設計領域國際性專業競賽，並以「溝通思想，創造未來」主題格局，為杜拜帶來創新的可持續性。為促進和提升海灣地區與國際設計師之間的交流與學習，現場邀請世界各地的優秀專業室內設計師競技角逐BEST TO BEST大獎，中東賽區、遠東賽區及歐洲賽區（增設）同時啓動徵稿。

詠絮室內設計 在家宅作品《靚境》中，揉合多樣的材質元素，並巧妙引入綠意，予人豐富的視覺感受，形塑一處開闊明亮家宅；另一件商空作品《驀色香沉》，則運用大型鐵件融合原有的鋼骨結構，搭配深色皮革軟裝，展現濃厚的工業風貌，榮獲評審團一致好評，最終迎來雙銅獎榮譽，大展品牌實力於國際！

詠絮室內設計

公司簡介

台南首選、專業室內設計公司，

詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，

詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，

擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。

YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.

Each designer is the leading role of this brilliant team.

Take possession of 30 years of decoration experience.

Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.

設計理念

我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；

細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。

Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.

As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.

得獎紀錄

2021 美國 International Design Award 《驀色香沉》- Honorable Mention

2021 英國 Outstanding Property Award London《蘊光》- Honorable Mention

2021 北美 Premio Interceramic 《泝流光》室內設計類 住宅 - Finalist

2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《泝流光》- 樣板房類 大獎

2021 韓國 K-Design Award - 雙Winner 《靚境》《晨煙暮靄》

2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》

2021 法國 Novum Design Award - 金獎《晨煙暮靄》

2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》

2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》

2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》

2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師

2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎

銅獎作品《靚境》

▲大理石地坪及清水模牆，創造跳脫現代風格的原始美，搭配布藝單椅與地毯等軟裝，在整體一致的灰色基調中，變化紋理與質地的多樣層次。

▲為使用餐形式與位置皆更加自由，餐廚區增設一座兼具收納功能的吧台；而使用頻率較高的餐桌，則在選用上方吊燈時別具巧思，以多向延展的出色造型成為空間主燈。

▲餐區牆面設有灰鏡映照庭院景色，形成如兩側窗景般的通透畫面，再以與周圍灰牆相同的固定比例分割，使整體結構和諧對稱。

▲二樓主臥本身採光極佳，因此照明選用內藏層板燈，並藉溫潤光源修飾周圍天花板樑線。整體風格延續公領域的現代時尚感，但另將地坪改為木質，搭配生長至窗邊的庭院綠枝，以精緻而不失純樸的畫面，幫助屋主放鬆休憩。

▲三樓主臥格局與二樓相同，主要建材則改為原木，以另一種自然風貌，將窗景綠意延展至較高的樓層。

▲因應區域的舒緩情致，梳妝區的軟裝配置更為精簡，讓木材的溫潤觸感充分療癒歸家的屋主；窗邊設有木製茶几與藤椅，並將櫃體改作迷你酒吧，創造一處可以閒聊、小酌的角落。

▲孩童房之一為日式簡約風，以木製臥榻作床鋪，並搭配「鳥屋」造型的床頭吊燈，創造生動有趣的空間個性。

▲另一間孩童房主色為單純的黑白灰，櫃體與書桌皆嵌入牆面或做懸空設計，減輕深色家具的厚重感；衣櫃表面拼接曲折線條鐵件，以簡練造型增添變化與趣味。

銅獎作品《驀色香沉》

▲配合機械相關的企業背景，因此依循建築原有的鋼骨結構，適度裸露管線與梁柱，強化剛健的線條感設計。

▲辦公區以淺灰與純白二色，營造明亮、清爽的工作環境；配合未經修飾的裸露管線，天花板懸吊鐵件方框及LED燈條，使照明機能成為線性設計的元素之一。

▲實驗室外牆，施作花紋變化豐富的礦物漆，予人充滿創造力的意象感受；外部走道設有擺放公司DM的櫃體，以及皮革沙發，作為參訪貴賓的臨時休憩區。

▲巧用業主原有的桌椅與沙發，為主管室劃分不同用途的區域，其中會議區因應其對藝術的熱愛，將展示櫃設計為立體的獨立框架，凸顯每件藝品收藏的特殊性。

OPEN Design 動能開啟傳媒