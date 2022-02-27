2021 DUBAI Competition《靚境》、《驀色香沉》獲「雙銅」殊榮！
【本文由OPEN編輯部撰寫】
杜拜，一個地處亞、非、歐三大洲的交界中心。得天獨厚的地理位置、獨具慧眼的發展戰略、自由開放的商業環境和優惠寬鬆的扶持政策，匯聚成就了杜拜這個快速崛起的「沙漠奇跡」。
杜拜國際專業室內設計大賽，是由中華文化促進會中東代表機構（Chinese Cultural Promotion Society Middle East Representative Offices）和中東杜拜專業室內設計師協會（APID）聯合主辦的室內設計領域國際性專業競賽，並以「溝通思想，創造未來」主題格局，為杜拜帶來創新的可持續性。為促進和提升海灣地區與國際設計師之間的交流與學習，現場邀請世界各地的優秀專業室內設計師競技角逐BEST TO BEST大獎，中東賽區、遠東賽區及歐洲賽區（增設）同時啓動徵稿。
詠絮室內設計 在家宅作品《靚境》中，揉合多樣的材質元素，並巧妙引入綠意，予人豐富的視覺感受，形塑一處開闊明亮家宅；另一件商空作品《驀色香沉》，則運用大型鐵件融合原有的鋼骨結構，搭配深色皮革軟裝，展現濃厚的工業風貌，榮獲評審團一致好評，最終迎來雙銅獎榮譽，大展品牌實力於國際！
詠絮室內設計
公司簡介
台南首選、專業室內設計公司，
詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，
詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，
擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。
YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.
Each designer is the leading role of this brilliant team.
Take possession of 30 years of decoration experience.
Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.
設計理念
我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；
細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。
Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.
As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.
得獎紀錄
2021 美國 International Design Award 《驀色香沉》- Honorable Mention
2021 英國 Outstanding Property Award London《蘊光》- Honorable Mention
2021 北美 Premio Interceramic 《泝流光》室內設計類 住宅 - Finalist
2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《泝流光》- 樣板房類 大獎
2021 韓國 K-Design Award - 雙Winner 《靚境》《晨煙暮靄》
2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》
2021 法國 Novum Design Award - 金獎《晨煙暮靄》
2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》
2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》
2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》
2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師
2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎
銅獎作品《靚境》
銅獎作品《驀色香沉》
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