快訊

陸汽車晶片短缺價格飆漲 86元晶片炒到1萬2000元

西濱彰化段槽車板車追撞翻覆一人受傷 全線封閉中

2021 DUBAI Competition 精美軟裝店喜攬銀獎榮耀

聯合新聞網 / OPEN Design
▲藉由二、三樓外牆的鐵件格柵及線條燈光，拉高整體視感比例，營造三層樓建物為四層的錯覺，同時使一樓呈現挑高格局效果，讓位於十字路口轉角的店面，散發十足氣勢。
▲藉由二、三樓外牆的鐵件格柵及線條燈光，拉高整體視感比例，營造三層樓建物為四層的錯覺，同時使一樓呈現挑高格局效果，讓位於十字路口轉角的店面，散發十足氣勢。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

（圖）獎盃以哈里發塔（Burj Khalifa）的外觀訂製而成，象徵著指標性榮耀。
（圖）獎盃以哈里發塔（Burj Khalifa）的外觀訂製而成，象徵著指標性榮耀。

杜拜，一個地處亞、非、歐三大洲的交界中心。得天獨厚的地理位置、獨具慧眼的發展戰略、自由開放的商業環境和優惠寬鬆的扶持政策，匯聚成就了杜拜這個快速崛起的「沙漠奇跡」。

杜拜國際專業室內設計大賽，是由中華文化促進會中東代表機構（Chinese Cultural Promotion Society Middle East Representative Offices）和中東杜拜專業室內設計師協會（APID）聯合主辦的室內設計領域國際性專業競賽，並以「溝通思想，創造未來」主題格局，為杜拜帶來創新的可持續性。為促進和提升海灣地區與國際設計師之間的交流與學習，現場邀請世界各地的優秀專業室內設計師競技角逐BEST TO BEST大獎，中東賽區、遠東賽區及歐洲賽區（增設）同時啓動徵稿。

新澄設計 黃重蔚 設計總監 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 在作品《ELIZ》中，於建物外觀運用鐵件、燈光，打造形如高級飯店的時尚外型，室內則展示進口家飾，整體格調簡約不失大氣，獲得評審團一致讚賞，喜獲銀獎榮譽，使品牌聲譽遠播於國際！

艾立思軟裝集團

座落靜謐巷弄內，位於台北市健康路的展售空間，提供消費者激發靈感的居家聖殿，透過家配師與空間設計師的合作，完美結合室內設計與居家風格營造，將生活的感動付諸實現。在這裡你將會發掘臻品般的完美工藝，恣意享受創意美學設計浪潮。

Philosophy

以熱情與專注為推動力，空間配置與團隊領導為使命，艾立思軟裝集團竭力發揮對時尚市場的敏銳，讓顧客能充分享受並滿足於高品質的軟裝生活氛圍。

Products

家具、家飾與窗飾，是空間的靈魂，如何善用元素打造專屬自己的理想空間，則是每一位屋主的夢想！提供風格多元化客製的服務，使我們的產品能夠滿足顧客的需求與夢想。同時，透過整體開發與設計，我們的產品線豐富且面面俱到。合理的價格與完善的售後服務，則讓我們的品牌價值更加屹立不搖。

Team

我們的團隊一直秉持透過軟裝營造整體居家質感。在艾立思軟裝集團，都能獲得專業的服務與家配建議。我們能夠為客戶提供更好的解决方案而感到自豪。我們的專業設計能力與產品知識，將能幫助您，為居家空間做出最棒的選擇。

服務項目

▶台灣訂製家具配置 ▶窗飾布藝壁紙配置

▶原裝品牌家具代理 ▶家具租借拍照攝影

▶飾品軟裝佈置 ▶家具出口外銷

銀獎作品《ELIZ》

▲一樓展示區同為店舖的門面，因此其三面外牆皆開大片落地窗，內部陳設的精美進口沙發，除展現品牌氣度外，也特別選擇不易相互遮擋的低背造型，維持畫面的通透敞亮。
▲一樓展示區同為店舖的門面，因此其三面外牆皆開大片落地窗，內部陳設的精美進口沙發，除展現品牌氣度外，也特別選擇不易相互遮擋的低背造型，維持畫面的通透敞亮。

▲接待處以灰底牆配襯銅色金屬沖孔背板，奠定全店現代時尚的基調，而櫃檯則由水泥與風化枕木拼接而成，展演樸實的自然風貌，兩種截然不同的風格表現，恰好凸顯新舊元素的對比張力。
▲接待處以灰底牆配襯銅色金屬沖孔背板，奠定全店現代時尚的基調，而櫃檯則由水泥與風化枕木拼接而成，展演樸實的自然風貌，兩種截然不同的風格表現，恰好凸顯新舊元素的對比張力。

▲從建物的眾多窗戶中，細心挑選數面採光優良的窗型，展示各色窗簾商品，其餘則以仿皮革的菱格利樂板，以及水紋織布牆遮起，讓商場畫面乾淨整齊。
▲從建物的眾多窗戶中，細心挑選數面採光優良的窗型，展示各色窗簾商品，其餘則以仿皮革的菱格利樂板，以及水紋織布牆遮起，讓商場畫面乾淨整齊。

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

網球／不認同好友約克維奇拒打疫苗 墨瑞：對網壇不利

杜拜網賽／本季首勝到手 約克維奇滿血回歸

網球／不在意球王讓人 約克維奇杜拜復出

網球／杜拜喜迎今年首戰 約克維奇指自己受歡迎也期待比賽

相關新聞

2021 DUBAI Competition 精美軟裝店喜攬銀獎榮耀

杜拜，一個地處亞、非、歐三大洲的交界中心。得天獨厚的地理位置、獨具慧眼的發展戰略、自由開放的商業環境和優惠寬鬆的扶持政策，匯聚成就了杜拜這個快速崛起的「沙漠奇跡」。

2021 DUBAI Competition 簡兆芝不凡氣韻力奪銅獎殊榮

杜拜，一個地處亞、非、歐三大洲的交界中心。得天獨厚的地理位置、獨具慧眼的發展戰略、自由開放的商業環境和優惠寬鬆的扶持政策，匯聚成就了杜拜這個快速崛起的「沙漠奇跡」。

2021 DUBAI Competition 傅瓊慧、李肯大放異彩締造雙獎佳績

杜拜，一個地處亞、非、歐三大洲的交界中心。得天獨厚的地理位置、獨具慧眼的發展戰略、自由開放的商業環境和優惠寬鬆的扶持政策，匯聚成就了杜拜這個快速崛起的「沙漠奇跡」。

2021 俄羅斯Eurasian Prize Awards 廖韋強氣勢如虹勇奪雙料大獎！

俄羅斯Eurasian Prize Awards 為面向歐亞大陸的重要設計大獎之ㄧ，致力表彰奉獻、參與，建築設計、室內設計、城市規劃的個人設計師及設計公司，同時頒獎典禮為獎項的矚目焦點，於一年一度的Arch Eurasia 峰會舉行，每年吸引各國設計好手，共襄盛舉角逐此項權威大獎；第16屆賽事於俄羅斯、義大利及德國等22個國家中，評選出主要獎項建築設計8位金獎、城市規劃4位金獎、室內設計4位金獎，每一個金獎更是各分類的唯一得主，唯有該項目的佼佼者，方能獲得「金獎榮耀」，如此競爭激烈之下，奪得獎項者，勢必為設計界的模範！

專訪／實踐自然藝術 注入「1+1不等於2」設計觀點

「我們所見聞、所感知的，都是星空、大樹給予的『自然藝術』。」來自台中的 共構設計 吳君星 黃惠婷 設計師 因為自小感觸生活中的溫暖，便嚮往延續、給予更多人享受此感覺，進而創立共構設計，同時兩人也於作品注入「1+1不等於2的火花」的理念，締造令大眾驚艷的新觀點。此次專訪將述說他們於設計路上的故事，以及創立品牌的心路歷程！

【專訪】平衡圓滿流轉 大展空間運用變化

翻閱各大國際設計賽事，總能看見 簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 滿載而歸的身影，品牌名聲可說是廣為所聞，而端看作品流露的一致設計手法，自始至終皆傳遞「平衡」、「圓滿」概念，這也讓人不禁好奇，她會如何於住宅至大型辦公室、商業空間之間轉換運用，本篇內容將搶先完整公開秘辛！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。