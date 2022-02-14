2021 俄羅斯Eurasian Prize Awards 廖韋強氣勢如虹勇奪雙料大獎！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

俄羅斯Eurasian Prize Awards

為面向歐亞大陸的重要設計大獎之ㄧ，

致力表彰奉獻、參與，

建築設計、室內設計、城市規劃的個人設計師及設計公司，

同時頒獎典禮為獎項的矚目焦點，

於一年一度的Arch Eurasia 峰會舉行，

每年吸引各國設計好手，共襄盛舉角逐此項權威大獎；

第16屆賽事於俄羅斯、義大利及德國等22個國家中，

評選出主要獎項建築設計8位金獎、

城市規劃4位金獎、室內設計4位金獎，

每一個金獎更是各分類的唯一得主，

唯有該項目的佼佼者，方能獲得「金獎榮耀」，

如此競爭激烈之下，奪得獎項者，

勢必為設計界的模範！

呈現居者與眾不同的家宅美學，

廖韋強總監

於《THE CITY PARK》作品中，

將日式文化為背景主題，

給予自日本移居來台的業主，

擁有一處家鄉氛圍的宅邸，

並藉由環繞式動線串連公、私領域，

使家人間緊密互動之餘，

又能各自享受私人空間，

如此貼合使用者需求的鉅作，

除了榮獲2021Eurasian Prize Awards「室內設計-GOLD」，

也於歷時悠久、素有設計獎中獎的2021德國German Design Award、

強調獨特性及原創性的2021台灣TID Award，

以及指標設計獎項2021 Singapore Good Design，

分別榮獲「特別表彰獎」、「居住空間類—TID獎」、

「Winner」獎項，

如此深受國際評審的青睞認可，

大力展現唐林設計對空間的非凡品味！

此外，

2021Eurasian Prize Awards，

得獎的另一作品《Stunning Beauty of Paris》，

則遵循設計邏輯及天馬行空的想法，

將空間、光線、動線、窗景及人齊聚一起，

並整合切割重整為平衡兼具創意的空間，

呈現具現代風格又舒適的宅邸，

並獲得「室內設計- Shortlist」獎項，

將獨特的美學概念呈現給設計迷！

執行長 陳渼蓁 Michelle Chen；設計總監 廖韋強 John Liao

設計總監介紹

廖韋強 John Liao：唐林建築室內設計總監，

從事室內設計超過30餘年，同時也是生活實踐家、

極限運動家，熱愛廚藝、藝術繪畫、鐵雕與帆船運動，

認為生活是瘋狂的創作展演，

兼具藝術家的真摯情懷與卓然品味，

透過作品展現與國際對話的宏觀企圖。

曾多次獲得德國iF Design Award、紅點設計大獎、

義大利A'Design Award、英國London Design、

AIA紐約設計大獎、新加坡Singapore Interior Design Awards、

TID Award等多國設計大獎。

公司簡介

唐林建築室內設計成立於 1995年，

以住宅設計、獨棟住宅、新建築設計、

商業空間之建築及室內設計為主，

曾榮獲數十項國際設計大獎，

透過量身打造的空間規劃，細膩的施作工法，

為您提供最貼近人心的空間設計。

設計理念

「優雅難尋，美學盛開。」

我們認為設計來自於生活，

將居住者所期待、嚮往的生活型態，

與設計巧妙融合，讓空間成為生活態度的延伸，

結合現代美學，成就品味與質感兼具的空間樣貌，

與業主共同開啟人與空間的對話，

優雅呈現大宅氣韻，完美詮釋家的意義。

GOLD作品《THE CITY PARK》

首先，將公領域的客廳、餐廳、

書房、視聽間貫穿成一線，

並以環繞型的格局，

讓所有空間都相互連貫，

整體動線既活潑又不失各自的獨立性，

同時也能在視覺管理上獲得安全感。

廊道則是日本庭園的概念，

象徵經過蜿蜒的曲折，

最終回到家門口沿著廊道走到底，

打開電動門，回頭望向整間居室，

赫然發現整體空間的穿透性與協調性，

極為舒適愜意。

Shortlist作品《Stunning Beauty of Paris》

空間設計跟數學是有關係的，

很多時候我天馬行空的想法，

透過正確數據，

再經過切割重整之後，

就變成一種平衡具創意的狀態。

設計絕對有邏輯可循，

這個邏輯在於空間的光線、格局、窗景，

還有人本身會產生一個微妙的連貫性的關係。

我們將鑽石型切割的玻璃帷幕窗景延伸到室內，

家的溫馨搭配窗外的風景、更具現代大都會的氣度。

其實設計出一間漂亮的房子並不難，

困難的部分在於如何創造出合乎生活尺度的空間。

從瞭解入住者的個性與需求開始，

我們最關注的是「人在空間裡的行為活動」，

以空間反映一個人的生活性格，

也正因每一個人各不相同，

每個空間與設計的呈現，

也應該是獨一無二的。

想知道更多唐林設計作品，可至「唐林官網」查詢。

OPEN Design 動能開啟傳媒