專訪／實踐自然藝術 注入「1+1不等於2」設計觀點

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「我們所見聞、所感知的，都是星空、大樹給予的『自然藝術』。」來自台中的 共構設計 吳君星 黃惠婷 設計師 因為自小感觸生活中的溫暖，便嚮往延續、給予更多人享受此感覺，進而創立共構設計，同時兩人也於作品注入「1+1不等於2的火花」的理念，締造令大眾驚艷的新觀點。此次專訪將述說他們於設計路上的故事，以及創立品牌的心路歷程！

（圖）共構設計作品《晨光溢暖》

無拘感觸 延伸職志

本科系出生的吳君星、黃惠婷，回憶著踏入設計路的緣由，童年被大地氣息包裹著的他們，對於時刻出現的樹木、小昆蟲、光影及色彩，總是相對敏感，也習慣將所見所聞，轉換為圖紙上的樣貌；兩人同時感知家庭及友情，所帶來的溫暖語言，其奠定日後走向室內設計師的職志，成為設計元素之一，並也呈現為各種獨一無二的「主題屋」，特別是一系列的家宅作品中，展露無遺生活細節及媒材的多元。

或許是無拘無束的自然養分，讓天馬行空成為吳君星、黃惠婷的設計代號，他們打趣地說，「所以後來我們選擇，可以一直畫圖的室內設計科系！這也讓我們能一直展現創新」。畢業後，兩人先在業界的公司上班，黃惠婷專注於設計想法的繪製，而吳君星則是擅於工程事務，無論是面對業主還是工班，都經歷一番磨練，且茁壯成長，並萌發自己的品牌「共構設計」。

（圖）共構設計作品《沈色繆思》

品牌創立 理念分享

關於品牌創立的心路歷程，吳君星與黃惠婷分享，不論在工班團體，還是設計師同事，「我們都一同與每個案場的業主溝通，彼此合作無間，而相輔相成的過程，產生的眉角、默契與處事態度，累積出很多經驗，自己心態上也不斷變換角度，學習事情的不同思考及思維模式，共構設計的創立，是要讓大家一起走向雙贏的道路！」

而「共構設計」理念中的「1+1不等於2」，更是談及「與業主共創的新觀點」。黃惠婷表示，「既然是『設計』，那就會希望要有不同的可能性，不要只是制式化的想法與理念，多元的溝通談論，才會有更多的新火花。」綜觀共構設計的作品，商空、辦公室及住宅皆有各種不同風貌，兩人從踏入設計領域後，於經手的多個案子中，學習作品的各個優缺點，並置入自身想法或新資訊，做修正與檢討，最後蛻變成為風格之作。

（圖）共構設計作品《醇韻》（上）、《櫻花沐然 吳公館》（下）

家宅主打 現代混搭

共構設計的作品，尤其是現代混搭古典主軸的特色宅邸，更流瀉吳君星、黃惠婷的感情詮釋，他們也分別以《醇韻》、《櫻花沐然 吳公館》、《御南苑 周公館》及《悦典》做介紹。

黃惠婷指出，「我們的作品除了有自己的特色之外，亦在客製作品時，會加入業主需求、想法」，像是《醇韻》一案，就為依循業主喜愛的典雅質感，在質材與顏色的挑選偏向樸實，客廳的天花板則有別一般的方正，採用倒弧作法，並加上灰色的特殊漆質地，讓空間既有圓潤感也暖和。她繼續說，《櫻花沐然 吳公館》走向現代簡約風，但還是具備古典的細節，所以在空間疊加木板，提升整體層次，並運用玻璃，創造18坪小宅的通透放大感。

至於《御南苑 周公館》之作，黃惠婷表示，這間的特色是柔和華麗，並選配石材、鐵件及鈦金板形塑空間氛圍，各個空間也用不同的大理石襯托質感，像是客廳選用磅礴山水畫紋路石材，更衣室因為較為密閉，採選綠色點綴的大理石，帶給自然舒適感受。吳君星也說，《悦典》一案完全以古典呈現，並以線條對稱手法，搭配大理石、木質給予沉穩之感，百葉的門窗的修飾，則是增添案場典雅特色。

（圖）共構設計作品《御南苑 周公館》（上）、《悦典》（下）

疫情設計 未來規劃

話鋒一轉，談及改變所有人生活的疫情，吳君星、黃惠婷表示，落塵區、外出衣物櫃內的設計，會是未來宅邸的重心思考區塊，另外，緊急災難物資也必須獨立設置一櫃，設備上則可規劃隱藏式的UV殺菌燈啟動裝置，達到符合機能與美感為一身的宅邸。

對於是否有想嘗試的風格，吳君星、黃惠婷隨即脫口而出——新藝術風。他們進一步說明，這為強烈營造牆面立體的景致，並以豪放的線條、玻璃、鍛鐵，去精雕細琢品質，呈現大氣又有品味的空間。最後，關於未來規劃，黃惠婷、吳君星表示，會去接受更多的挑戰，並持續以多角度學習，嘗試不同空間領域的設計，因應世代的變化，更會善用新穎的建材融入設計，讓細節融合生活，產生美學即在身邊的享受。

秉持傳遞暖心設計的心願，共構設計 吳君星 黃惠婷 設計師 每一次打造的場域，都使人對空間有共鳴，細膩的構思也令人驚艷；在一個多小時的訪談中，他們不僅吐露著對設計的憧憬與喜愛，也展露其專業部分，期待在未來，共構設計有更多作品完美誕生吧！

OPEN Design 動能開啟傳媒