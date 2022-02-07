第十五屆美國IDA設計大獎 鄭抿丹迷人風采閃耀國際舞台

【本文由OPEN編輯部撰寫】

美國IDA 國際設計大獎（International Design Awards），旨在表彰「設立新標準」與「突破室內設計界限」、「改變人們生活和工作空間」的優秀設計師及團隊。以創新性、實用性和發展性等多種面向為評選標準，發掘建築、室內設計、產品設計、平面設計和時尚方面的新興人才，每年吸引來自數十個國家的頂尖設計者，競相角逐此項權威大獎！

澄境設計 鄭抿丹 於作品《Exotic Fantasy》中，透過古物收藏及圖騰軟裝，點綴一室的綠意，巧妙融會自然、復古氣韻，讓人不自覺地放慢生活步調，細品日常況味，盡心為業主打造的美好居所，一舉奪下2021 IDA Design Awards Honorable Mention榮譽！

鄭抿丹 設計總監

公司簡介

自2013年創立至今，始終堅持於品牌初衷，不為曝光或炫示技法而建構，專心致志於鋪敘業主所需，用心聆聽需求取向，只為完美呈現理想家居場景。

因應業主需求精進技法，駕馭商空、住宅等各式場域。無論坪數大小，風格情境，皆能自然轉換，化其為優美設計手筆。透過縝密溝通及討論，理解業主生活背景，實踐夢想空間於眼前，創造其專屬的生活語彙。

設計理念

視需求導向為首要考量，重視工程品質，目標在提供安心場所前提下，完成業主交付的生活未來藍圖。

將「他所」視為「己所」，用心規劃每一細節，於空間中散佈美學及品質堅持，同時注重機能的展現與劃設，創造專屬業主身心靈的對話境地。

獲獎紀錄

2021 英國 Outstanding Property Award London《雅藍醇調》- Winner

2021 英國 Outstanding Property Award London《璀璨絮語》- Honorable Mention

2021 韓國 K-Design Award《Slow Soul》- Winner

2020 中國 Design Focus 國際空間設計大獎《珀・影》- 優秀獎

2020 美國 Muse Design Awards《珀・影》《異境同遊》- 雙金獎

2020 台灣 華人金創獎《Slow Soul》- 金獎

2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《異境同遊》- 銅獎

2020 中國 她設計獎《Slow Soul》- 年度優秀空間設計

2020 中國 PChouse Award私宅設計大獎《Slow Soul》- 年度BEST100作品獎

2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《珀・影》《異境同遊》- 雙佳作

2020 英國 Outstanding Property Award London 《珀・影》- Honorable Mention

2020 中國 金堂獎《珀・影》 - 入圍

獲獎作品《Exotic Fantasy》

▲可作休閒辦公作用的書房，背牆保留更改掛件的彈性空間，並在上方製作裝飾木皮柵條的層板，放置少用的圖書，形成人文咖啡館氣氛。

▲餐廚區的亮點家具之一，為擺放屋主收藏的木質玻璃櫃，其上方以軌道燈打亮，更添焦點，另一重點，為使用天然石材搭配木紋板材的工作檯面，以兩種質材，共同織就溫潤底蘊。

▲望向入口，可見儲藏室的靛藍加之淺灰拉門片，面對放置零錢、包包的實木腰櫃；拉門古樸的掛飾、高低不一的金屬取手，以雀躍活潑的調性，迎接日後即將到來的其他畫件、相框。

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