2022 iF設計大獎入圍特別報導！ 50%決選賽制夢幻雙作《無界無介》、《夢奇地》躍登國際！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954 年創辦至今已擁有超過60 年的悠久歷史，在國際間具有指標性及前瞻性。而2022年 iF 設計大獎將透過線上初選，依據理念、外觀、功能、差異化與影響力等五項指標，評選出最優良的設計作品；根據官方資料顯示，此次評審團由20多個國家、132位設計界權威組成，總共有57 國、破萬件的優秀設計師作品參加賽事，最終遴選5435 件入圍，在僅有不到50%機率進入決選，唯有卓越的優秀作品，方能通過此等嚴苛的獲獎機制。

由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師 的兩件力作《無界無介》、《夢奇地》，前者透過迷宮般蜿蜒動線，及上下倒置的木拼物件，創造顛覆孩童視野的托嬰中心；後者則建構出猶如劇場的夢幻家宅，運用鏡射原理重疊、交映空間，抽象意蘊攫獲評審團目光，最終成功進入決賽，現在讓我們一同期盼，宣布獲獎名單的日子！

由里室內設計

傅瓊慧 設計總監

李 肯 主持設計師

學歷

中原大學室內設計研究所

倫敦切爾西藝術大學室內設計進修

台北科技大學建築系

台南家專服裝設計

經歷

2021創立 禾里建築開發有限公司

2021創立 台中由里室內設計

2005創立 台南由里室內設計

1995創立 台南大勻室內設計

1993台北沃荷室內設計

公司簡介

由里室內設計創立於1994，具跨建築、室內設計、風格軟件設計，以量身訂製、舒適而生的設計概念為服務旨向是全方位空間設計整合服務團隊。

設計理念

我們喜歡空間應隨人、事、時、地、物表現不同的表情與詞彙，每個空間有不同的面貌、姿態，每位業主有不同的生活習性、喜好與品味，設計師並非反覆複製漂亮的設計，而應該是敏銳而體貼的觀察家，引導空間透過設計創造更多可能，展現空間的理性與感性。

獲獎紀錄

2021 美國 Architecture MasterPrize 商業空間類 Winner

2021 中國 APDC 餐飲空間類 大獎 / 佳作獎

2021 德國 iF 住宅空間類 Finalist

2021 義大利 A'design award 商業空間類 銀獎

2020 法國 MAISON&OBJET Design Award 室內設計-居住空間類 銅獎

2020 全球華人傑出設計金創獎 商業空間類 金獎

2020 全球華人傑出設計金創獎 陳設軟裝類 金獎

2020 金點設計獎 標章得主

2020 台灣 TID Award 空間裝飾藝術獎

2019 美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師

2019 中國 Hers Design Award 年度優秀空間設計

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 公寓設計 銀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 酒店設計 優秀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 辦公空間設計 優秀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 最佳樣板房設計 入圍獎

2019 中國 地產設計大獎 年度優秀室內設計-居住室內 優秀獎

2018 美國Spark Design Awards 商業空間類 銀獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 酒店旅館類 金獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 工作空間類 銀獎

2018 德國German Design Award 室內建築類 Special Mention

2018 金點設計獎 標章得主

2018 英國SBID國際設計大獎 住宅設計100萬英鎊以上 Finalist

2018 英國SBID國際設計大獎 辦公室設計 Finalist

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 金獎

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 優勝獎

2018 義大利 A' DESIGN AWARD 室內空間及展覽設計類 雙項金獎

2018 第十三屆 金外灘獎 辦公空間優秀獎

2018 第十三屆 金外灘獎 酒店設計最佳獎

2018 德國iF設計大獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 酒店空間類銀獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 辦公空間類銅獎

2017 金堂獎 年度最佳酒店空間 大獎

2017 金堂獎 年度優秀樣板間/售樓處

2017 第七屆ADA亞洲設計獎辦公空間組 傑出設計獎

2017 第七屆ADA亞洲設計獎零售空間組 創意設計獎

2017 Good Design Award 商業及公共空間類 入圍

2017 中華民國傑出室內設計作品競賽 第七屆金創獎 商業空間類 銅獎

2016 好宅配大金設計大賞 公共空間組 金獎

入圍作品《無界無介》

▲洞穴、蜿蜒路徑一路交錯綿延，如層疊的微伏山丘，同時佈滿天與地。拼木動物鮮明地佇立於天花，正往前走去，對應地上人的路跡，行走的動態感同時湧進。

▲對於幼孩來說，每個小洞，高低處看出去的景框皆不同，他們用身體的本能感知未知空間的尺度，以視覺、觸覺、聽覺等等，穿越洞窟，讓小小的觀看，變成一個大大的世界。

▲對照護人員來說，連續隔間設計，亦能幫助視線可及與身體即時到位以看顧到嬰孩需求。

▲或爬或走的動線，隨著各式功能與趣味體驗合而為一，特別以簡單的線條與色彩收束整合。

入圍作品《夢奇地》

▲天花板貼鏡的反射以挑高縱向尺度，掛上了女伶顛倒畫像，連同一連串古典刻畫的牆壁貼畫。

▲餐廳座椅以紅色絨布顯示的尊貴感，不規則的掛燈弧度的垂墜感，隨著鏡子無度延伸，坐在這裏，面對女伶，會感受到，眼前紛湧而至的圖像，頓時足以消彌四面八方的框限。

▲家具從牆樑處探出的白色馬頭與如植物茂盛狂野奔放的金色花葉，是為遮擋牆下大樑的手法。

▲進入主臥如花房的廊道轉折而入，大理石、羅馬柱、門板，天窗與鑄鐵雕花陽台連貫壁貼產生室內外虛實效果，實際後藏衣櫃空間。

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