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第十五屆美國IDA設計大獎 非凡之作《驀色香沉》勇奪國際殊榮

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

美國IDA 國際設計大獎（International Design Awards），旨在表彰「設立新標準」與「突破室內設計界限」、「改變人們生活和工作空間」的優秀設計師及團隊。以創新性、實用性和發展性等多種面向為評選標準，發掘建築、室內設計、產品設計、平面設計和時尚方面的新興人才，每年吸引來自數十個國家的頂尖設計者，競相角逐此項權威大獎！

詠絮室內設計 於作品《驀色香沉》中，呈現簡約優雅的辦公空間，造型鐵件，搭配穩重的木質與紅磚牆，勾畫俐落精簡的現代格調，質感溫潤的特殊塗料、亮面的皮革沙發，恰到好處地平衡粗獷與細緻，別具個性的工業風格，深受評審喜愛，獲得2021 IDA Design Awards Honorable Mention榮譽！

詠絮室內設計

公司簡介

台南首選、專業室內設計公司，詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。

YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.

Each designer is the leading role of this brilliant team.

Take possession of 30 years of decoration experience.

Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.

設計理念

我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。

Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.

As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.

得獎紀錄

2021 英國 Outstanding Property Award London《蘊光》

2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《泝流光》- 樣板房類 大獎

2021 韓國 K-Design Award - 雙Winner 《靚境》《晨煙暮靄》

2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》

2021 法國 Novum Design Award - 金獎《晨煙暮靄》

2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》

2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》

2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》

2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師

2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎

獲獎作品《驀色香沉》

▲配合機械相關的企業背景，因此依循建築原有的鋼骨結構，適度裸露管線與梁柱，強化剛健的線條感設計。
▲配合機械相關的企業背景，因此依循建築原有的鋼骨結構，適度裸露管線與梁柱，強化剛健的線條感設計。

▲辦公區以淺灰與純白二色，營造明亮、清爽的工作環境；配合未經修飾的裸露管線，天花板懸吊鐵件方框及LED燈條，使照明機能成為線性設計的元素之一。
▲辦公區以淺灰與純白二色，營造明亮、清爽的工作環境；配合未經修飾的裸露管線，天花板懸吊鐵件方框及LED燈條，使照明機能成為線性設計的元素之一。

▲實驗室外牆，施作花紋變化豐富的礦物漆，予人充滿創造力的意象感受；外部走道設有擺放公司DM的櫃體，以及皮革沙發，作為參訪貴賓的臨時休憩區。
▲實驗室外牆，施作花紋變化豐富的礦物漆，予人充滿創造力的意象感受；外部走道設有擺放公司DM的櫃體，以及皮革沙發，作為參訪貴賓的臨時休憩區。

▲巧用業主原有的桌椅與沙發，為主管室劃分不同用途的區域，其中會議區因應其對藝術的熱愛，將展示櫃設計為立體的獨立框架，凸顯每件藝品收藏的特殊性。
▲巧用業主原有的桌椅與沙發，為主管室劃分不同用途的區域，其中會議區因應其對藝術的熱愛，將展示櫃設計為立體的獨立框架，凸顯每件藝品收藏的特殊性。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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