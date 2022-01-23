第十五屆美國IDA設計大獎 時尚家飾店勇奪國際殊榮！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

美國IDA 國際設計大獎（International Design Awards），旨在表彰「設立新標準」與「突破室內設計界限」、「改變人們生活和工作空間」的優秀設計師及團隊。以創新性、實用性和發展性等多種面向為評選標準，發掘建築、室內設計、產品設計、平面設計和時尚方面的新興人才，每年吸引來自數十個國家的頂尖設計者，競相角逐此項權威大獎！

新澄設計 黃重蔚 設計總監 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾，共同打造位於台中的精品家飾店《ELIZ》，場域陳設進口質感軟裝，寬敞透亮的格局，形塑質感大氣之感，獲得評審團一致讚揚，喜迎2021 IDA Design Awards Honorable Mention榮譽！

艾立思軟裝集團

座落靜謐巷弄內，位於台北市健康路的展售空間，提供消費者激發靈感的居家聖殿，透過家配師與空間設計師的合作，完美結合室內設計與居家風格營造，將生活的感動付諸實現。在這裡你將會發掘臻品般的完美工藝，恣意享受創意美學設計浪潮。

Philosophy

以熱情與專注為推動力，空間配置與團隊領導為使命，艾立思軟裝集團竭力發揮對時尚市場的敏銳，讓顧客能充分享受並滿足於高品質的軟裝生活氛圍。

Products

家具、家飾與窗飾，是空間的靈魂，如何善用元素打造專屬自己的理想空間，則是每一位屋主的夢想！提供風格多元化客製的服務，使我們的產品能夠滿足顧客的需求與夢想。同時，透過整體開發與設計，我們的產品線豐富且面面俱到。合理的價格與完善的售後服務，則讓我們的品牌價值更加屹立不搖。

Team

我們的團隊一直秉持透過軟裝營造整體居家質感。在艾立思軟裝集團，都能獲得專業的服務與家配建議。我們能夠為客戶提供更好的解决方案而感到自豪。我們的專業設計能力與產品知識，將能幫助您，為居家空間做出最棒的選擇。

服務項目

▶台灣訂製家具配置 ▶窗飾布藝壁紙配置

▶原裝品牌家具代理 ▶家具租借拍照攝影

▶飾品軟裝佈置 ▶家具出口外銷

獲獎作品《ELIZ》

▲藉由二、三樓外牆的鐵件格柵及線條燈光，拉高整體視感比例，營造三層樓建物為四層的錯覺，同時使一樓呈現挑高格局效果，讓位於十字路口轉角的店面，散發十足氣勢。

▲一樓展示區同為店舖的門面，因此其三面外牆皆開大片落地窗，內部陳設的精美進口沙發，除展現品牌氣度外，也特別選擇不易相互遮擋的低背造型，維持畫面的通透敞亮。

▲接待處以灰底牆配襯銅色金屬沖孔背板，奠定全店現代時尚的基調，而櫃檯則由水泥與風化枕木拼接而成，展演樸實的自然風貌，兩種截然不同的風格表現，恰好凸顯新舊元素的對比張力。

▲從建物的眾多窗戶中，細心挑選數面採光優良的窗型，展示各色窗簾商品，其餘則以仿皮革的菱格利樂板，以及水紋織布牆遮起，讓商場畫面乾淨整齊。

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