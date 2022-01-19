【現場直擊】做自己的人生！ 丁菱娟 X 室內設計全新跨界對談

【本文由OPEN編輯部撰寫】

素有臺灣公關教母之稱的丁菱娟，為了提升新生代企業的品牌意識，特此創立影響力學院，引領各行業的創辦人，更被國際看見，而 舒杰室內設計 Debby 陳琬婷 則於室內設計領域，將專業、多元化的服務內容，帶給各類型空間及業主，兩人在人生經驗上，皆擁有大膽、堅韌不拔的特性，透過此次的跨界對談，OPEN團隊將給予讀者更多她們的不同面貌！

丁菱娟創辦人於自己的第三人生裡，除了創立影響力學院，她更放下忙碌的工作，好好體驗人生，像是爬富士山、學習畫油畫、騎車環島，「來到第三人生了，可能以前都在為別人而活，但有沒有有一個時刻，真的在為自己著想。」始終帶著自信的丁創辦人，正於深層的領悟中，讓人生沒有白走這一回。

另一方面，陳總監也分享，自己近年規劃淡江大學圖書館等「嶄新」的設計想法，對於她來說，時刻都準備好自己，就不會害怕「變化」、「不同」，這不單是對正在、想要創業的人建議，其實也是對自己的話語內容；不管面對什麼的人、事、物，陳總監都能以最真心、真誠的態度迎接。

在近一個小時的訪談中，我們在兩位女性創辦人身上，不僅看見她們各自於事業站穩的腳步，同時透過訪談，也讓人領會人生在擁有的酸甜苦辣中，更要做自己，使得呈現質感、美好的生活。更多精彩內容，敬請期待後續的完整內容！

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