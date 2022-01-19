快訊

新北高中以下畢旅確定延期 侯友宜：寒假課外活動已延半年

【現場直擊】做自己的人生！ 丁菱娟 X 室內設計全新跨界對談

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

素有臺灣公關教母之稱的丁菱娟，為了提升新生代企業的品牌意識，特此創立影響力學院，引領各行業的創辦人，更被國際看見，而 舒杰室內設計 Debby 陳琬婷 則於室內設計領域，將專業、多元化的服務內容，帶給各類型空間及業主，兩人在人生經驗上，皆擁有大膽、堅韌不拔的特性，透過此次的跨界對談，OPEN團隊將給予讀者更多她們的不同面貌！

丁菱娟創辦人於自己的第三人生裡，除了創立影響力學院，她更放下忙碌的工作，好好體驗人生，像是爬富士山、學習畫油畫、騎車環島，「來到第三人生了，可能以前都在為別人而活，但有沒有有一個時刻，真的在為自己著想。」始終帶著自信的丁創辦人，正於深層的領悟中，讓人生沒有白走這一回。

另一方面，陳總監也分享，自己近年規劃淡江大學圖書館等「嶄新」的設計想法，對於她來說，時刻都準備好自己，就不會害怕「變化」、「不同」，這不單是對正在、想要創業的人建議，其實也是對自己的話語內容；不管面對什麼的人、事、物，陳總監都能以最真心、真誠的態度迎接。

在近一個小時的訪談中，我們在兩位女性創辦人身上，不僅看見她們各自於事業站穩的腳步，同時透過訪談，也讓人領會人生在擁有的酸甜苦辣中，更要做自己，使得呈現質感、美好的生活。更多精彩內容，敬請期待後續的完整內容！

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

第十五屆美國IDA設計大獎 吳君星、黃惠婷巧攬童趣喜獲國際榮耀

2021 OPAL倫敦傑出地產大獎 貴氣美宅《蘊光》躍登國際舞台

2021 OPAL倫敦傑出地產大獎 簡兆芝大展風采喜迎雙獎

曼妙綠居溢柔雅 牽線引光譜美宅

相關新聞

【現場直擊】做自己的人生！ 丁菱娟 X 室內設計全新跨界對談

素有臺灣公關教母之稱的丁菱娟，為了提升新生代企業的品牌意識，特此創立影響力學院，引領各行業的創辦人，更被國際看見，而 舒杰室內設計 Debby 陳琬婷 則於室內設計領域，將專業、多元化的服務內容，帶給各類型空間及業主，兩人在人生經驗上，皆擁有大膽、堅韌不拔的特性，透過此次的跨界對談，OPEN團隊將給予讀者更多她們的不同面貌！

【專訪】橫掃英、美、韓國際大獎 突破風格界限設計心法

憑藉呼應使用者需求，風格各異的作品，擄獲各項國際賽事青睞，澄境設計 鄭抿丹 設計總監 懷抱挑戰心情，以及滿足業主所需的心念，帶領團隊在各式類型領域深耕發展。以不侷限自我的心態，開拓嶄新設計邊界的總監，在此次專訪中，將分享獲獎心路歷程，訴說空間設計心得！

【專訪】追尋美麗境地 一趟永無終點的設計之旅

「當『麗境』被提起時，我希望人們能直覺聯想到，一處美麗舒適的環境，同時也是品質保證的代表。」欣賞著 麗境設計 Lilian 設計總監 的空間設計作品，從視覺畫面的層層遞進，至燈飾、畫作的巧妙點綴，每一片寧靜穩重、又不失獨特個性的風景，都是她對「美」的執著與追求。

第十五屆美國IDA設計大獎 吳君星、黃惠婷巧攬童趣喜獲國際榮耀

美國IDA 國際設計大獎（International Design Awards），旨在表彰「設立新標準」與「突破室內設計界限」、「改變人們生活和工作空間」的優秀設計師及團隊。以創新性、實用性和發展性等多種面向為評選標準，發掘建築、室內設計、產品設計、平面設計和時尚方面的新興人才，每年吸引來自數十個國家的頂尖設計者，競相角逐此項權威大獎！

光影漫遊辦公場所 晨光溢暖輕緩無壓

本案為室內設計工作室，以打造自由揮灑創意的無壓環境為目標，共構設計 吳君星 黃惠婷 設計師 依循建案原有特性，延伸空間機能的巧思、挑高結構及大面積採光成為設計核心，藉由導引流動感與添加生命力，形塑減輕並釋放壓力的氛圍；自然光線的引入，帶來沐浴身心的舒緩效果，隨著時間推移，光影於其中流動變化，去除都市生活的緊繃氣息，營造一處步調優雅的古典辦公場所。

輕弭喧囂 沉醉漫藍——Fascino Coffee

比鄰台中火車站，五十多年歷史的老街屋，藉由 易寬設計 張華騫 設計總監 對生活本質及美學的見地，被打造為一處傳遞「質樸」及「再生」概念的咖啡廳，讓賓客享受美食之餘，也能沉浸場域給予的文化氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。