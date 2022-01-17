【專訪】橫掃英、美、韓國際大獎 突破風格界限設計心法

【本文由OPEN編輯部撰寫】

憑藉呼應使用者需求，風格各異的作品，擄獲各項國際賽事青睞，澄境設計 鄭抿丹 設計總監 懷抱挑戰心情，以及滿足業主所需的心念，帶領團隊在各式類型領域深耕發展。以不侷限自我的心態，開拓嶄新設計邊界的總監，在此次專訪中，將分享獲獎心路歷程，訴說空間設計心得！

（圖）整合業主對於未來空間的夢想藍圖，作品《Slow Soul》於一室純白中，創造專屬的個人樂園。

極簡純粹美作 勇奪華人金創獎

贏得OPAL倫敦傑出地產大獎、韓國K-DESIGN AWARD、MUSE Design Awards等多項大獎的鄭總監，對於華人金創獎的獲獎經驗，最為印象深刻：「其實滿訝異這個案子會得金獎，能在眾多好作品裡頭勝出，可能是處在疫情的年代，大家都講究一種走向寂靜的白吧。」回顧獲獎當下的反應，總監難掩驚喜的心情，但仍沉靜推想得獎的背後因素。

純粹極簡的作品《Slow Soul》，在作為台灣室內設計界盛典的華人金創獎，拿下金獎，鄭總監反思：「我相信每個案件都是以人為主，認真去做，真正的室內設計，要考量到人存在的因素。比如這次的獲獎作品，就穿插業主預備結婚的伏筆，預想了對方的現在與將來，所有的收納也符合客人要求的。」

（圖）為了回應不同年齡層的需求，作品《蔚・界》在空間的軟裝中特別規劃，運用便於彈性配置的家具，預想託付者未來五年、十年可能的居住變化。

作品碰撞火花 風格無拘回應需求

住宅空間《Slow Soul》、《珀・影》和《異境同遊》，分別展現潔白療癒、沉穩大氣與溫暖時髦的多元特質，也回應不同居住者的生活形態，最大化空間機能，以三件作品囊括大獎的鄭總監，選擇不將任何一件作品視作最特殊：「因為每個客人都是獨一無二的，喜歡不一樣的東西，我覺得這點很有趣。這三件作品完全是不同的設計方式，沒有一定要跟特定的人接洽、或是只用固定方式，團隊也擅長和客人打造不同的火花，所以每一件作品，都是特別的。」

鄭總監接續談到三件作品各自的重要性：「《異境同遊》的家庭，有各自喜歡的東西，會透過喜好主動和設計師溝通，是滿難得的經驗；香港的作品《珀・影》，在過程中全然相信設計師，但是需求的輪廓較大概，因此有許多深入溝通的歷程；而《Slow Soul》則是我們和客人一同創造的美好成果，對方知道自己的理想，但不知道可以呈現的風格或樣式，而這部分就是專業能夠協助提供的部分。」

（圖）具豐富視覺層次的作品《愉・韻》，充分發揮設計美感精神，將空間中的視覺饗宴，釀成業主殷切期待的夢想家園。

大小空間心得 注重留白溫度平衡

完成許多住宅作品的鄭總監，對於小坪數宅邸與大空間家屋，有自己的一番想法：「小坪數宅在收納、生活機能上，需要活用許多巧思，比方夾層可以如何活用，於此之外，風格又可以怎麼展現，都該被重視。如果換到大的環境，便要精雕細琢『留白』的學問，分配視覺、整體的規劃感。」總監強調，「滿」跟「留白」的感受，是其中的差別，也是最為奧妙之處。「或許有人覺得留白是浪費空間，但是『視線所及之處』，這種觀看凝視，也是一種使用的方式。」

連結到獲獎的核心精髓，鄭總監回應道：「美感是必須的，但是在背後設計成形的理念上，也就是人文方面的想法，是很重要的。因為是住家，所以更應該在人的方面下功夫。」和業主長時間的溝通，和生活溫度的融入，對於總監來說，不只是致勝秘訣，從根本來說，更是完成託付者夢想的方式：「設計要確實聽見對方的要求是什麼，就算是商空不是家宅，也是一樣的，但是商業場域需考慮到消費者、品牌經營者，所以我們還會特別去想，怎麼幫他做全新的轉化，吸引目光。」

（圖）深色木質調與業主的古物收藏相呼應，打造出一室質樸禪風、吻合風水要求的《凝・境》。

回應相異需求 慮及現在未來時空

於設計上勇往直前的澄境設計團隊，近期又有三件住宅作品完工亮相，鄭總監大方描述其中的設計特點，也談到其中的寶貴心得，「這三件作品的方向完全不同，但都是依照客人的意念，去量身打造。」作品《凝・境》為舊屋翻新，格局經過大改造，以確實符合業主要求；《蔚・界》則是三代同堂的家宅，年齡跨距從6歲至94歲，因此需求的部分也經過一番溝通討論；《愉・韻》的客戶，盼望一個漂亮的家，所以團隊以精品和華美的絢爛視覺呈現，去回應對方的想法。

鄭總監特別提到：「《凝・境》的屋主有收集佛像、古物的愛好，所以會希望透過一些線條跟顏色，去營造裝飾品與室內融合的設計，並且因為有神明廳，更請來風水老師進行許多討論，最後才協調出大家都認可的，美感、動線與風水都和諧的呈現方式。」

「其實每次舊屋翻新遇到的問題都不同，所以都是全新的經驗。比方《愉・韻》的屋主原本想要廢除對講機，但我們經過判斷，還是將線路預留，後來因為有社區更新系統的公告，屋主又希望對講機可以使用，而我們也能順利對應他的需求，像這個部分，就要透過專業協助取捨。」鄭總監結論道：「也許翻新的時候會想把許多舊的東西拉掉、拿掉，但設計師要主動提供合適的判斷。」

「我們希望，每次做的作品不侷限於類型，都是不同的風格。」加粗體⽂字處澄境設計 鄭抿丹 設計總監 在每次設計的圓滿落幕，都不忘為業主著想的本心，未來她也期待能參與更多不同的獎項，接觸嶄新空間，發揮繽紛創意、大膽嘗試，引領品牌在各式舞台發光發熱！

鄭抿丹 設計總監

公司簡介

自2013年創立至今，

始終堅持於品牌初衷，

不為曝光或炫示技法而建構，

專心致志於鋪敘業主所需，

用心聆聽需求取向，

只為完美呈現理想家居場景。

因應業主需求精進技法，

駕馭商空、住宅等各式場域。

無論坪數大小，風格情境，

皆能自然轉換，

化其為優美設計手筆。

透過縝密溝通及討論，

理解業主生活背景，

實踐夢想空間於眼前，

創造其專屬的生活語彙。

設計理念

視需求導向為首要考量，

重視工程品質，

目標在提供安心場所前提下，

完成業主交付的生活未來藍圖。

將「他所」視為「己所」，

用心規劃每一細節，

於空間中散佈美學及品質堅持，

同時注重機能的展現與劃設，

創造專屬業主身心靈的對話境地。

獲獎紀錄

2021 韓國 K-Design Award《Slow Soul》- Winner

2020 中國 Design Focus 國際空間設計大獎《珀・影》- 優秀獎

2020 美國 Muse Design Awards《珀・影》《異境同遊》- 雙金獎

2020 台灣 華人金創獎《Slow Soul》- 金獎

2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《異境同遊》- 銅獎

2020 中國 她設計獎《Slow Soul》- 年度優秀空間設計

2020 中國 PChouse Award私宅設計大獎《Slow Soul》- 年度BEST100作品獎

2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《珀・影》《異境同遊》- 雙佳作

2020 英國 Outstanding Property Award London 《珀・影》- Honorable Mention

2020 中國 金堂獎《珀・影》 - 入圍

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