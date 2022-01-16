【專訪】追尋美麗境地 一趟永無終點的設計之旅

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「當『麗境』被提起時，我希望人們能直覺聯想到，一處美麗舒適的環境，同時也是品質保證的代表。」欣賞著 麗境設計 Lilian 設計總監 的空間設計作品，從視覺畫面的層層遞進，至燈飾、畫作的巧妙點綴，每一片寧靜穩重、又不失獨特個性的風景，都是她對「美」的執著與追求。

（圖）麗境設計作品《Actualization of Free Life》

童年夢想 柔性自由的設計

入行30年，自建築專業起步，跨足室內設計與軟裝選配，Lilian總監回溯踏上這條漫漫旅途的起點，若有所思地說道：「大家小時候都有過很多夢想，而我最一開始，是想做服裝設計……。」滿懷繪畫熱忱，且嚮往與人貼近、相對「柔性」的設計模式，卻在因緣際會下，進入普遍被視作「剛硬」的建築產業；即便與最初的目標有些差異，她依舊盡心耕耘多年，並因此接觸到現今熱愛且專精的「室內設計」。

「我發現，室內設計，不就是建築『柔性』的那一面嗎？」意識到童年願景即將有可能實現，總監便毅然決然轉換跑道，與友人合夥一段時間後，又基於對美學的要求不同，選擇獨自成立「麗境設計」，結合過去紮實累積的建築經驗，實現更為自由、完美的創作理想。

她接著表示，由於許多客戶的善意回饋與幫助，自己才能一步步度過創業初始的迷惘期；直至今日，品牌發展雖已日漸茁壯，團隊仍抱持最初那份感激的心，兢兢業業地完成每項服務，以回報業主給予的信任，「設計這份工作，不只是在滿足創作欲，更重要的是必須『負責』。」

（圖）麗境設計作品《Actualization of Free Life》

風格vs感覺 形塑空間獨特性

經過長時間的歷練與觀察，Lilian總監發現，當業主表達喜愛某種風格時，比起看見具體的建材或手法，往往更在意的是「感覺」，因此與其使用表象的設計元素，內涵與精神的展現才是重點所在，例如新古典風，自己並不會拘泥於鋪排線板，而是由格局著手規劃，採取類似傳統建築中常見的「強調分界感」手法，讓人們行走其中時，穿過一個又一個空間，從內心感受開始，建立起最到位的古典感。

「因為感覺是抽象的，所以作品到最後，其實更常會無法用單一風格界定。」總監以住宅《Actualization of Free Life》為例，因屋主自有的家具、藝術品，皆展現相當強烈的色彩及個性，導致她與團隊苦惱許久，究竟什麼風格能與之匹配？最後一致決定，還是必須以「感覺」為出發點，「這位客人的氣質，給人一種英倫紳士感，那我們就去想像，這樣一個人，他的家會是什麼樣子？」從較不受限的想像切入，有了初步畫面，再依序安排每幅畫作的位置，並為特色軟裝創造專屬區域，最終成功打造出一座具備個人獨特性，整體又和諧舒適的大氣宅邸。

（圖）麗境設計作品《Simplicity Office》

「美」的極致 與業主一同追尋

觀察麗境的作品，便能發現其擺飾及燈具皆十分多元精緻，然而《Simplicity Office》一作，卻獨樹一幟，僅以玻璃、鐵件配上純白色彩，呈現通透簡潔的空間風貌，「因為辦公室將來會進駐很多人，以及代表著他們不同個性的事物，所以應該要提供一個可以包容一切、十分乾淨的環境基底。」

談起此作最吸睛的迴旋梯，Lilian總監回憶，過去在設計樓梯時，時常因造價預算等考量，會盡量避免以此造型提案，「但這個案子的業主，在看過模擬圖後，就問了我一句：『那你覺得什麼才是最漂亮的？』」她露出笑容，備受信任與得以自由發揮創意的喜悅不言而喻；在雙方有志一同的美感追求下，《Simplicity Office》不僅擁有一座優雅如藝術裝置的迴旋梯，更與一旁的戶外露台結合，佈置療癒身心的自然綠意，成為一幅令人印象深刻的特色美景，「所以我常說，一件好作品，也是因為有好業主的支持。」

（圖）麗境設計作品《Enjoy Life》

以質取勝 奠定優良口碑

回顧從事設計的這30年，Lilian總監認為，市場需求改變的速度非常快，麗境設計也一向以「呈現業主個性」為宗旨，因而每一件新作品，都是一趟「美」的重新探索之旅，「麗境的美麗，不只是賞心悅目，更重要的是舒適和諧，那不是設計師腦海中一閃而過的創意靈感，而是客戶要長期相處的空間。」她堅定地訴說品牌理念：「我們以質不以量取勝，專心造就每件作品的特色，讓屋主能安心地全權委託。」

為提供更完善的服務，總監亦相當擅長家具、飾品的選配及訂製，並持續追蹤新品、參觀展覽，以豐富自身的設計資料庫，「這原本就是我的興趣，軟裝本身也是很開放、多元的領域。」她放下講解專業時的嚴謹，輕鬆地說道：「只要去多看、多感受，就會發現很多意想不到的收穫！」

同時保有謹慎與創意，是設計工作最必要、也最難完成的平衡，然而在 麗境設計 Lilian 設計總監 身上，一切卻是那麼自然而然，不論是建築體系出身，而養成對空間結構的尊重與要求，抑或天生嚮往創作，這份曾一度暫緩、最終依舊實現的童年夢想，都一併融入在麗境設計的作品中，不斷驅動起一次次對「美」永無止境的追尋。

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