輕弭喧囂 沉醉漫藍——Fascino Coffee
【本文由OPEN編輯部撰寫】
比鄰台中火車站，五十多年歷史的老街屋，藉由 易寬設計 張華騫 設計總監 對生活本質及美學的見地，被打造為一處傳遞「質樸」及「再生」概念的咖啡廳，讓賓客享受美食之餘，也能沉浸場域給予的文化氛圍。
由於基地旁的巷弄狹窄，南向採光無法直接進入室內，因此除了將隔間、樓板拆除，創造新的一、二層樓結構，也保存老屋原有開窗形式、復古鐵窗樣貌、抿石子材質，同時結合玻璃、綠意植栽，形塑舒心盎然的用餐空間。
一樓用餐區——回憶年華 浸膩風情
踏入店內，歷經半百光陰的歷史場域畫面，延續至一樓用餐區，漸進鋪敘的磨石子、藍水泥地坪，與一旁舊牆磚、鐵窗重組記憶的味道；室外的陽光則藉由大面落地玻璃及挑高的樓層，漫溢四周，而隨處可見的植栽，更顯空間的自然本質，抬頭上望，泡泡般的造型吊燈，宛若細線引出過往韻味，使來客深陷其中。
二樓用餐區——暖橙舒心 藍漫沉靜
步上台階來到二樓，灰與藍的水泥地坪，鮮明分界座位區與上樓過渡地帶，並在綠樹原木端景的襯托下，與暖橙座椅、後方天井造型吊飾相輝映，於夢幻又時尚的氛圍，抹去時間的快速流逝之感，保留歡聚與沉澱的無限美好情意。
二樓用餐區含窗邊——木質鋪頂 輕盈忘憂
窗邊座位區天花板鋪敘天然木質層板，融合外部陽台綠意風景，延展和諧明快的用餐環境，相鄰的灰色牆壁下緣，以藍色復古磚鋪排，為內斂的場域增添清爽明亮氣息；深黑與淺色的木質餐桌椅，交錯陳設於牆邊及窗邊，以材質本身的溫潤，使空間瀰漫雅緻柔美，溢散典雅和緩，渲染一席無憂時光。
植入綠意，保留原始風貌的歲月痕跡，易寬設計 張華騫 設計總監 融匯品牌風情，整合老屋外觀與內部結構，使得一切舊有的事物，獲得煥然新生，於新舊交融之中，織就文化再生與品味美食的自然饗宴。
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