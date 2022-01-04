2021 OPAL倫敦傑出地產大獎 貴氣美宅《蘊光》躍登國際舞台

【本文由OPEN編輯部撰寫】

OUTSTANDING PROPERTY AWARD LONDON,OPAL（英國倫敦傑出地產大獎）由全球知名企業集團Farmani Group組織，並以招攬全球最佳建築師、室內設計師與房地產開發商為目標，在創造異業菁英聯合平台的同時，找尋各地最富創造力、革新感、社會影響力與永續性的設計方案。參與者有機會替自己最新穎的企劃，博得國際能見度，並且和產業的先驅及專業人士進行交流。

詠絮室內設計 於作品《蘊光》中，以淺色系的柔和軟裝，鋪敘沉穩氣息，利用鏡材相應的手法，創造開闊空間感受，並融入不同紋理的石材，搭配精緻鐵件，充分豐富場域層次，深受評審喜愛，獲得2021 OPAL Award Honorable Mention榮耀！

詠絮室內設計

公司簡介

台南首選、專業室內設計公司，詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。

YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.

Each designer is the leading role of this brilliant team.

Take possession of 30 years of decoration experience.

Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.

設計理念

我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。

Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.

As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.

得獎紀錄

2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《泝流光》- 樣板房類 大獎

2021 韓國 K-Design Award - 雙Winner 《靚境》《晨煙暮靄》

2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》

2021 法國 Novum Design Award - 金獎《晨煙暮靄》

2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》

2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》

2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》

2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師

2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎

獲獎作品《蘊光》

▲側邊木作嵌清玻的門框，為此處和衛浴之間的隔屏，表面不規則的線條分割顯見特色，並利用玻璃形成放大空間之效。

▲灰色系立面、床組及皮革繃布，共同營造主臥室沉靜優雅空間；床頭背牆以線條切割，嵌入黑色鈦金鐵條，變換材質於相近色系的表達，側邊牆陳貼典雅紋路壁紙，畫龍點睛。

OPEN Design 動能開啟傳媒