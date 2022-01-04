2021 OPAL倫敦傑出地產大獎 簡兆芝大展風采喜迎雙獎

【本文由OPEN編輯部撰寫】

OUTSTANDING PROPERTY AWARD LONDON,OPAL（英國倫敦傑出地產大獎）由全球知名企業集團Farmani Group組織，並以招攬全球最佳建築師、室內設計師與房地產開發商為目標，在創造異業菁英聯合平台的同時，找尋各地最富創造力、革新感、社會影響力與永續性的設計方案。參與者有機會替自己最新穎的企劃，博得國際能見度，並且和產業的先驅及專業人士進行交流。

簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 於住宅作品《舞花綻藝》中，重新詮釋古典美學，選配精緻的黃銅軟裝，加上柔美淡雅的色澤，形塑一處優雅大氣的迷人場域；另一作《煦光蘊玉》，以柔滑曲線象徵母親孕育生命的身形，創造律動感十足的空間，一併攫獲評審團目光，雙雙拿下2021 OPAL Award Winner大獎，使品牌聲譽遠播國際！

簡兆芝 主持設計師(建築師)

簡兆芝 /Kathy

學歷

國立交通大學建築研究所 設計組碩士

經歷

皓宇工程顧問股份有限公司 建築暨都市設計組－副理

固特室內設計工程有限公司－專案設計師

欣漢設計工程有限公司－主設計師

實力文教機構 建築師班－講師

台北科技大學 非學分班－兼任講師

蘭陽技術學院－兼任講師

西安賈孝遠建築師事務所－室內設計部經理

大器設計－部門經理

陳廷杰建築師事務所－室內設計總監

公司宗旨

簡兆芝室內裝俢設計有限公司，嘗試探尋「人」與「空間」的融合及對話。「空間」是一個裝置的機構，這個機構含括了種種靜態與動態的行為，「設計」為了各種靜態及動態的行為，進行量身訂製規劃、配置，進而使其達到合理的安排及使用化，在這個過程中包含了區隔、動線、配置預算，以上這歸屬於機能性的部份，在設計上我們必需呈現生命力，更精準的是說讓它可以帶出其本質的靈魂，充滿其中。

設計理念

順應空間場域的自然特性、使用者的活動狀況、構造方式而決定其空間設計定位；希望從其空間視覺上表現出內外張力的互動，及空間質量與色彩的平衡，將空間呈現出互相交錯及延伸之特性；可融合出使用者與其空間之個人化獨特空間氛圍，希望揚棄僵化的空間區分之邊際線，運用簡潔創新的手法，來定義空間本身的生命力，脫繭出傳統空間界線定義的束縛；不遵守傳統對稱設計的手法，端視使用者需求及平衡設計之手法來呈現空間效果。

獲獎紀錄

2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《煦光蘊玉》- 商業空間類 大獎

2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《酌藝》- 佳作獎

2021 美國 Muse Design Award《舞花綻藝》《煦光蘊玉》- 雙金獎

2021 中國 地產設計大獎《墨藝藏金》- 優秀獎

2021 法國 Novum Design Award《舞花綻藝》- Silver Winner

2021 韓國 K-Design Award《酌藝》Finalist

2020 中國 Design Focus 國際空間設計大獎 榮獲 年度設計行業菁英人物

2020 中國 金堂獎《墨藝藏金》入圍作品

2020-2021 中國 室內設計年度封面人物

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《墨藝藏金》住宅空間類 銅獎

2020 法國 MAISON＆OBJET Design Award《墨藝藏金》入圍

2020 美國 MUSE Design Awards《墨藝藏金》《磐石雅居》金獎

2020 中國 金外灘獎《Deloitte Taiwan》最佳辦公空間 優秀獎

2019-2020 地產設計大獎．中國《Deloitte Taiwan》優秀獎

2020 法國 NOVUM DESIGN AWARD《磐石雅居》銀獎

2020 德國 German Design Award《Deloitte Taiwan》Winner

2019 中國 金堂獎《Deloitte Taiwan》入圍作品

2019 英國 Outstanding Property Award London《Deloitte Taiwan》Winner

2019 英國 Outstanding Property Award London《幽岸岩光》Winner

2019 美國 International Design Awards《幽岸岩光》Honorable Mention

2019 美國 Muse Design Award《幽岸岩光》金獎

2019 義大利 A' Design Award and Competition《Deloitte Taiwan》銀獎

2019 杜拜 DUBAI Competition《Deloitte Taiwan》《幽岸岩光》雙銀獎

2019 中國 M+高端室內設計大賽《幽岸岩光》年度影響力TOP100

2019 中國 亞太室內設計精英邀請賽《Deloitte Taiwan》大獎《幽岸岩光》榮譽提名獎

2019 美國《interior Design》中文版 1989-2019 全國百名優秀室內建築師

2019 台灣 華人金創獎《Deloitte Taiwan》優良作品《幽岸岩光》入圍作品

2019 美國 SPARK Spaces Design Awards《Deloitte Taiwan》Finalist

獲勝作品《舞花綻藝》

▲選用暖色亮面的皮製沙發、餐椅，作為米色牆面的立體延伸，同時也和金屬壁飾一起迎接陽光，散發十足典雅的溫潤光澤與高貴情致。

▲染黑的白橡木書桌，如一方質感厚實的硯台，為書房奠定沉穩的詩書氣韻，與之對比，牆面的懸空櫃體，則在嵌燈襯托下更顯輕盈。

▲採用簡單的分割線與斜取手，勾勒出乾淨簡約的形態，並將進門一側做成展示櫃，藉由櫃體的內凹空間，與櫃內的鏡面映像，減緩頂天立面的壓迫感。

獲勝作品《煦光蘊玉》

▲天花板、櫃台，皆以弧形收尾，呈現出無銳角的柔和視覺。櫃台檯面與立面，使用灰白流紋的大理石，觀感純粹大方，在長條狀的空間中有放大場域的效果。

▲長廊盡頭，亦將商標的花朵與點形象，簡約轉化做天花板上點綴的圓形造型，對應下方座椅為花瓣，並且不同座位之間的距離更拉開，維護客戶的隱私。

▲進入諮詢等候區，線形燈光以舒緩又亮眼的效果，闡述人體曲線舞台，抬頭上望，天花板的樣態，更表達懷胎的圓潤肚腹形象，讓此地盈滿積極的期盼氣氛。

▲抽血區曲線的木皮外牆，讓外部候診空間顯得更有生氣、柔和等待的氣氛，同時呼應牆壁和天花板的造型，而空調出風口的曲折樣態，亦與整體設計概念一致。

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