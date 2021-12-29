灰質抹染純淨 樸實辦公室綻輕柔

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

步入由純淨色彩鋪墊的辦公空間，於 易寬設計 張華騫 設計總監 的巧手下，簡明的灰白基調，成為一襲純粹卻高雅的新衣，結合晶瑩綻光、交錯設置的線型燈具，點亮璀璨迷人的質感雅緻

寬敞的空間，以天然混凝土的粗獷樓板，一展質樸，水泥塗料的手工渲染、實木皮的溫暖紋理，攜手共創俐落、富有率性自然個性的量體，灰色系的簡約色系基調，更令整體氛圍，顯露宛若大地的包容與沉靜。

接待櫃檯——水平導引 醉心晶瑩

櫃檯面的碧綠大理石，橫向排列，將視線牽引向前，與後方縱向木紋相映襯，呈現空間張力，創造延伸至內部的水平軸線，在線條切割之下，豐富進入場域的首要畫面，搭配微亮照明，使人沉醉於寧靜安適中。

多功能中島區——軟裝劃界 鋪展閒適

作為辦公區和外部接待場域的過渡地帶，白紋奔流的暗色中島，藉由簡潔的輪廓架構共組，表現輕盈量體感，與後方暈染純粹紋理的收納櫃、木紋牆體質感，形成鮮明對比，平行上方燈具、橫梁，展露帶有層次感的趣味性，透過上下材質的轉換對應，揮灑細膩與樸質共存的和諧景緻。

辦公區——燈具點睛 清光漫流

線型燈具的交互排列，營造空間的韻律感，而粗獷的樓板之下，活用通透的環境優勢，使開放式規劃的辦公座位區，得以令員工感到愜意；場域前後僅以矮櫃作為界線區隔，流溢明亮光線、保留寬裕動線，無論互動或是沉澱，都能於此靜心發揮。

小會議室——灰染沉靜 輕展快意

小會議室地坪與外部空間，以粗糙質感的深灰地毯區分，塑造踏實穩重的氣氛，搭配手工水泥塗料包圍的立面，及淨白明亮的玻璃隔間，悄然鋪敘適意無憂情景。

（圖）清玻的穿透效果，延伸明亮空間視覺，鋪展寬敞廊道景觀。
（圖）清玻的穿透效果，延伸明亮空間視覺，鋪展寬敞廊道景觀。

董事長室、主管辦公室——清玻展明 隱展獨立

踏入董事長室，考量私密性，門口周遭擺設接待賓客用的沙發軟裝，將辦公場域隱藏於內部，兼顧機能配置與使用者感受；延續廊道轉角，來到主管辦公室，兩面落地玻璃立面的設置，實現清新透亮的宜人氣質。

開放通透的設計中，易寬設計 張華騫 設計總監 仍然顧及私密性，讓各個場所得到妥善分配，在盈亮寬廣的視野之下，包覆療癒身心的柔美木皮，與獨具風味的灰調水泥塗料，描摹一幅鮮明天然的靜謐辦公景象

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