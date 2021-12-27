曼妙綠居溢柔雅 牽線引光譜美宅

【本文由OPEN編輯部撰寫】

生活的甜蜜，溢散於空氣中，以暖潤的色澤陪伴；推開家門，映入眼簾的是錯身淡彩中的璀璨綠色，隱約間透露奢華氣息。舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 從藝術汲取設計養分，充分發揮現代手法，細細鋪敘兩大兩小共居的雅緻美宅。

跟隨搖曳曲線，步入視覺層次豐富的宅邸內，線板和金屬、石材、壁紙、玻璃的運用，與軟裝、硬體造型相互交融，織就屋主的沉穩大方風格，回應家中每位成員的獨特個性。

（圖）造型長虹玻璃隔屏，隱約顯現和樂餐敘光影，磁磚地坪分割與餐桌形式結合，透過深灰及白色，界定玄關、室內兩處。

（圖）電視牆旁白金交織的造型滑門，勾勒吸睛畫面，巧妙收納業主鋼琴，連同茶色穿衣鏡、深棕鞋櫃，構成機能與視覺的共同展演。

客廳——柔美線曳質感居

展開溫暖懷抱的弧形沙發，與曲線天花相互呼應，柔順牽引迷人休憩區位，沙發牆利用空間深度，形塑為雙向的櫃面，並擺放業主珍視的回憶物品，而櫃體一旁的茶鏡，則回應環境色系，延伸展示櫃的視覺效果，於閒適的情懷中，悄悄織入藝術品味。

餐廳——暖棕醞釀家滋味

唯美曲線描摹中島吧台造型，金屬質感與周遭深色櫃體並陳，呈現華美深淺層次；紋路調性溫暖、帶棕褐的大理石桌面，搭配祖母綠餐椅，形塑亮眼畫面，晶瑩點亮一家的用餐時光。

（圖）書櫃造型以深淺跳色，以及灰色白紋，構築櫃體樣貌的層次交響；考量經常會收放物品、增添耐用性，櫃面使用與餐廳中島同樣的暖調石材。

主臥室——暖棕譜奏優雅眠

暖褐色基調的主臥室，床頭立面利用錯落設置的茶鏡，形成視覺的多層表現，與書房連貫的此空間，將睡臥區身兼男主人辦公用途，結合中性穩重和舒緩沉靜氛圍，無論專心事務或是沉澱入眠，皆能運用得宜。

男孩房、女孩房——個性展演精彩室

男、女孩房，依循使用者個性，做不同基底的表現；塑造奪目焦點的霓虹燈，與天花板可變色的LED燈，搭配圓鏡、收納展示架，妝點喜好美式的女孩空間，回應所屬使用者的獨特個人主張，讓繽紛的世界綻放於室；男孩房則運用灰藍色為主調，且將衣櫃表面做烤漆玻璃，便於小主人寫字塗鴉，供其充分發揮奇思異想。

融入屋主盼望的時尚、圓弧與輕柔麗質，舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 在浸潤綠意、溫暖剔透石材的曼妙雅宅中，刻畫出一家大小歡度共伴的美好光陰，使得現在與將來的期許，透過各式材質與溫婉線條，交織譜成溫婉宅邸中，最值得品味的甘醇滋味。

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