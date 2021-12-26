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灣綠樣品屋 創造時尚摩登風景

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

新澄設計 黃重蔚 設計總監 運用優雅簡約手筆，鋪展 Eliz Furniture艾立思國際家飾 的柔美軟裝家飾，使公領域在冷色建材的純粹色調之下，展現年輕、時髦質感氛圍的同時，擁有暖和平衡的視野感受，將吸睛及生活感嵌入樣品屋空間，創造時尚摩登風景

留白的場域，以簡約線條修飾，呈現予人細細品味的趣味景緻，立面硬體的切割語彙，與感性曲線交會，消融建材設計感的冷質；調度剛烈與柔暖的比例，透白明亮的大理石與頂天的花崗石成為場域焦點，化用溫順質調中和，創造出一眼就令人動心的紳士雅痞格調。

客廳——冷暖譜質蘊

暖風輕拂，細膩、輕巧堆砌的客廳硬軟裝，展演一席和諧典雅，巴洛克風花崗石和長虹玻璃相組，譜奏沙發背牆明亮清新的視覺感受，並以杏色底蘊，中和雕刻白大理石電視主牆的冷冽調性；米白色系的地毯、沙發，以及圓潤茶几，則輕啟唯美溫柔序幕，在具線條感的硬體之中，添增柔軟氣息。

餐廳——盈亮點閒適

光影輕巧灑落花崗石桌面，鍍鈦的燈具高低錯落於中島、餐桌上方，展露輕盈俐落，點亮用餐的輕鬆瑩亮時光；餐區後方立面則延過道動線，修飾出圓弧造型，並在牆面嵌入實木置物櫃，注入靈活設計感與機能共存的景緻。

多功能室、酒窖——透亮展清悠

沉浸身心的酒窖區域，人文品味風情瀰漫，營造雅緻無憂場景，同時形成過渡地帶，藉由穿透視野，消弭進入私領域廊道的狹窄感，與多功能室同樣採用玻璃鐵件拉門，形塑通透清亮景象；步入後方設有開放式櫃體的多功能室，大方高雅的軟裝家具，則靜靜等候主人到來，舒心其中。

（圖）橢圓造型鏡面安放於層架前方，更加貼近使用者實際運用情形。
（圖）橢圓造型鏡面安放於層架前方，更加貼近使用者實際運用情形。

主臥室——灰白漫幽思

行至臥室區塊，步入式更衣室及梳妝區的透明隔間，以鍍鈦玻璃格柵的組合成型，打造隱蔽卻穿透放大的空間視野；飾以線條的床頭純白背板，兩側由灰色皮革面圓曲包圍，搭配灰白潔淨色系床包，柔和舒展睡眠環境，輔以垂吊的圓球燈具，點亮一片沉穩舒緩。

（圖）黑色家具顯露個性質地，為家庭中的年輕使用者預留彈性空間，暖褐色的線條切割板，曲狀包覆床周圍，與場域的現代感做相對應。
（圖）黑色家具顯露個性質地，為家庭中的年輕使用者預留彈性空間，暖褐色的線條切割板，曲狀包覆床周圍，與場域的現代感做相對應。

新澄設計 黃重蔚 設計總監 攜手 Eliz Furniture艾立思國際家飾，以極簡中帶低調華麗的手法，在樣品屋的亮眼景觀中，描繪令人驚豔卻不過於濃烈的淡雅情調，注入生活感於美學場域，展示動人和諧的視覺交響曲。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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