2021 OPAL倫敦傑出地產大獎 吳君星、黃惠婷超群絕倫風光奪獎
【本文由OPEN編輯部撰寫】
OUTSTANDING PROPERTY AWARD LONDON,OPAL（英國倫敦傑出地產大獎）由全球知名企業集團Farmani Group組織，並以招攬全球最佳建築師、室內設計師與房地產開發商為目標，在創造異業菁英聯合平台的同時，找尋各地最富創造力、革新感、社會影響力與永續性的設計方案。參與者有機會替自己最新穎的企劃，博得國際能見度，並且和產業的先驅及專業人士進行交流。
共構設計 吳君星 黃惠婷 設計師 化用彈珠台架構為空間隔屏，以流暢的弧形曲線，豐富視覺感受，透過作品《沈色繆思》，凸顯新古典風格、點綴英倫風於辦公空間，獲得評審團一致青睞，喜獲2021 OPAL Award Honorable Mention 榮耀，大展品牌傲人實力！
共構設計有限公司
吳君星 設計師
黃惠婷 設計師
公司簡介
秉持耐心是種美德的精神，與對工法的要求與敏銳度，自 2017 年起，持續提供多種空間規劃服務，嚴格把關工程品質，不斷精進與檢視自身，展現機能與美感氛圍最大可能。
於設計領域，不追逐特定風格，尋求多種創意構想。注重事前溝通、尊重業主需求，共同構築理想空間的格局與質感，協同保存設計價值與美學創想，使空間與人的情感永續累積。
設計理念
由空間本質出發，以「形隨機能而生」、「型態隨其機能」，融合設計的理性與感性，自整體場域規劃至顏色選料等細節，皆細心關照留意，重新詮釋環境氛圍；用心傾聽客戶的需求，以專業角度給予建議，探索1+1不等於2的火花，突破固有框架，創造藝術新觀點。
借助幾何的簡潔與比例的協調，打造有「共」鳴的空間，實踐有「構」思的設計，不論經手住家抑或商空皆形塑出令人驚豔的美好景緻，同時譜寫出一篇篇充滿故事性的個性篇章。
獲獎經歷
2021 韓國 K-Design Awards《晨光溢暖》《沈色繆思》- Winner
2021 法國 Novum Design Awards《沈色繆思》- 銅獎
2021 美國 Muse Design Awards《沈色繆思》- 金獎
2021 美國 Muse Design Awards《晨光溢暖》- 銀獎
2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《晨光溢暖》- 辦公空間類 銀獎
2020 英國 LICC《晨光溢暖》- Shortlist
2020 台灣 華人金創《晨光溢暖》- 工作空間類 入圍
2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《晨光溢暖》- 辦公空間類 佳作獎
2020 中國 金堂獎《晨光溢暖》- 入圍
獲獎作品《沈色繆思》
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