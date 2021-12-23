2021 OPAL倫敦傑出地產大獎 吳君星、黃惠婷超群絕倫風光奪獎

聯合新聞網 / OPEN Design
▲灰玻的使用提升視覺細緻度，靛藍的牆板及金屬收納層架各處點綴，和橙橘的室內牆和玻璃隔間，創造令人深刻的色彩組合。
▲灰玻的使用提升視覺細緻度，靛藍的牆板及金屬收納層架各處點綴，和橙橘的室內牆和玻璃隔間，創造令人深刻的色彩組合。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

OUTSTANDING PROPERTY AWARD LONDON,OPAL（英國倫敦傑出地產大獎）由全球知名企業集團Farmani Group組織，並以招攬全球最佳建築師、室內設計師與房地產開發商為目標，在創造異業菁英聯合平台的同時，找尋各地最富創造力、革新感、社會影響力與永續性的設計方案。參與者有機會替自己最新穎的企劃，博得國際能見度，並且和產業的先驅及專業人士進行交流。

共構設計 吳君星 黃惠婷 設計師 化用彈珠台架構為空間隔屏，以流暢的弧形曲線，豐富視覺感受，透過作品《沈色繆思》，凸顯新古典風格、點綴英倫風於辦公空間，獲得評審團一致青睞，喜獲2021 OPAL Award Honorable Mention 榮耀，大展品牌傲人實力！

共構設計有限公司

吳君星 設計師

黃惠婷 設計師

公司簡介

秉持耐心是種美德的精神，與對工法的要求與敏銳度，自 2017 年起，持續提供多種空間規劃服務，嚴格把關工程品質，不斷精進與檢視自身，展現機能與美感氛圍最大可能。

於設計領域，不追逐特定風格，尋求多種創意構想。注重事前溝通、尊重業主需求，共同構築理想空間的格局與質感，協同保存設計價值與美學創想，使空間與人的情感永續累積。

設計理念

由空間本質出發，以「形隨機能而生」、「型態隨其機能」，融合設計的理性與感性，自整體場域規劃至顏色選料等細節，皆細心關照留意，重新詮釋環境氛圍；用心傾聽客戶的需求，以專業角度給予建議，探索1+1不等於2的火花，突破固有框架，創造藝術新觀點。

借助幾何的簡潔與比例的協調，打造有「共」鳴的空間，實踐有「構」思的設計，不論經手住家抑或商空皆形塑出令人驚豔的美好景緻，同時譜寫出一篇篇充滿故事性的個性篇章。

獲獎經歷

2021 韓國 K-Design Awards《晨光溢暖》《沈色繆思》- Winner

2021 法國 Novum Design Awards《沈色繆思》- 銅獎

2021 美國 Muse Design Awards《沈色繆思》- 金獎

2021 美國 Muse Design Awards《晨光溢暖》- 銀獎

2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《晨光溢暖》- 辦公空間類 銀獎

2020 英國 LICC《晨光溢暖》- Shortlist

2020 台灣 華人金創《晨光溢暖》- 工作空間類 入圍

2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《晨光溢暖》- 辦公空間類 佳作獎

2020 中國 金堂獎《晨光溢暖》- 入圍

獲獎作品《沈色繆思》

▲壁板部分，為實木自然拼板染色處理，連結後方區域與會議區，使兩處一體延伸；而牆面斜拼方向，與業主面對貴賓面向同，象徵雙方一同前進之意。
▲壁板部分，為實木自然拼板染色處理，連結後方區域與會議區，使兩處一體延伸；而牆面斜拼方向，與業主面對貴賓面向同，象徵雙方一同前進之意。

▲中央背牆面貼金錢磚，蘊藉交流順利、財源飽滿之美意，金屬管件烤漆及壁面造型磁磚，藉由花紋及圓之表現，帶有諸事圓滿含義，簡易盆景和大方裝飾陳列的泡茶區，懷抱些許禪意，反映業主沉著穩重的處事態度。
▲中央背牆面貼金錢磚，蘊藉交流順利、財源飽滿之美意，金屬管件烤漆及壁面造型磁磚，藉由花紋及圓之表現，帶有諸事圓滿含義，簡易盆景和大方裝飾陳列的泡茶區，懷抱些許禪意，反映業主沉著穩重的處事態度。

▲石皮陳貼的電視牆，天然奔放的表現與周遭文雅的線板成對比，含有事物皆具一體多面之意義；桌椅、櫃體、層架本有的高低落差，更展現視覺上的層次感。
▲石皮陳貼的電視牆，天然奔放的表現與周遭文雅的線板成對比，含有事物皆具一體多面之意義；桌椅、櫃體、層架本有的高低落差，更展現視覺上的層次感。

▲品酒空間中，一片木作櫃體鋪展開來；油漆噴塗、內崁噴漆金屬條點睛，奶茶色的基調，淺明中帶有新古典的風味，其材質屬性與上方展示櫃相呼應，明朗中以自有光澤為空間增色。
▲品酒空間中，一片木作櫃體鋪展開來；油漆噴塗、內崁噴漆金屬條點睛，奶茶色的基調，淺明中帶有新古典的風味，其材質屬性與上方展示櫃相呼應，明朗中以自有光澤為空間增色。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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