洞察自地自建 理想家居從零開始

【本文由OPEN編輯部撰寫】

相較於在現有空間內進行設計，不少人嚮往能夠自己從零規劃起的「自地自建」，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 透過設計長才，攜手營造、建築等多方專業領域人員，為完成業主的夢想住宅齊心努力，多年來已完成多棟建案，目前手上的四、五件建案作品也將陸續完工，本次黃總監就將分享團隊對自地自建的作法及經驗！

（圖）各式類型空間的實作經驗，令黃總監在各個工地進度案的勘查中，都能有不同的對應往來方式，成為業主與營造、建築商之間的穩固橋梁。

啟動自地自建 一條龍包辦前後階段

黃總監首先說明，可以從規劃開始改變許多地方，是自地自建的優勢，「假如買人家蓋好的毛胚屋，其實裡面是空的，不見得符合你的需求，只能將就，而自地自建是包括建築體的整個結構，甚至方位，都可以調整。」

自地自建的一開始，人們通常會猶豫應該先找建築還是室內設計師，因為建築外觀牽涉許多工法，在內部的室內設計，更有許多博大精深之處，因此兩者的銜接與分配，著實令人困惑。黃總監表示，其實指派室內設計師或是建築師作為起始，並沒有絕對，但如果對方選擇與豐聚設計團隊合作，便可以用一條龍的方式，進行自地自建項目的大工程。

（圖）彼此流暢串連，卻又各自獨立的動線，是作品《鄉林皇居 林公館》內部的特色風景。

從頭到尾陪伴 落實需求減少成本

建築設計當中的概念、施工圖以及相關的執照，乃至營建施工、建築體完工之後的室內設計規劃，和軟裝進駐部分，豐聚設計團隊都有對應的合作對象，並且藉由從頭到尾的陪伴過程，詳細傳達業主的需求，免去重複溝通、多方往來的時間、精神及金錢花費成本，讓理想的條件能確切快速地執行。

「我們在規劃室內的時候，會注重在需求，但建築營造，就比較專注在自己的本業上。身為室內設計師，完整分析、紀錄，加強需求的實現，整合所有機電線路，以及居中協調各方人員，是職責所在。」黃總監解釋，因為前段建設的廠商注重實作，而室內設計師處理的，則是後段居住生活方面，因此會用屋主的想法導向，去完成設計，用專業想法關照建築物的形塑，避免前期房屋架構定案，卻不符合業主實際想法的情形。

（圖）自地自建的過程中，無論是場地勘察，或是與各方的討論互動，都能見到總監用心的身影。

強調需求導向 回推以人為本之心

談及自地自建的核心，黃總監認為「需求」是最重要的項目。「使用者可以用自己的需求導向，去回推做設計、建築，這樣才是最符合理想的。」他接著說：「業主想要什麼東西，心裡要有藍圖；接下來從建築、營造到室內設計都要反覆溝通、很多東西要親自去看，會很疲累。如果動工一開始先找我們，因為團隊會全程參與，就可以省去對方的心力花費。」

「有時候業主會提出天馬行空的想法，我們都會盡量去滿足、分析難點和不適合的地方；無論在室內設計、軟裝，或是前期建築的部分，我都會用這個方式導入，會最貼近他們的生活和需求。」黃總監提醒道，在自地自建的實現中，「需求」的明確化十分重要，一定要對自己的空間用途、格局配置有想法，才能加速對話與與實際規劃的產出。

（圖）豐聚設計的作品《雙橡園 何公館》，以華美大氣、年輕現代的方向出發，完成兼具機能與美感的家居空間。

一層一戶概念 創造實用美感舒適宅

豐聚設計團隊在操作自地自建時，普遍會以「一層一戶」的概念出發。「就是一個大樓縮小化的感覺，彼此有一個共同空間，又有各自的樓層歸屬。」黃總監說明，許多自地自建都是家庭共居的透天厝，雖然住在一起，但相互有點區隔，保持舒服的距離，能減緩衝突的發生，而品牌打造的自地自建宅，都以這個概念出發、完成。

延伸談及品牌自身的特色，總監說，始終如一的目標是，希望完成業主夢想的家園，從對方角度出發。「再怎麼樣，最終使用者都是業主，朝著『舒服的家』這個方向前進，是我們的目標。另外，在『美』之外，還是必須提升實用性，因為它是住家！」

於自地自建工程中，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 扮演中間協調者，以及需求落實的要角之一，透過大樓縮小化的設計概念，以及一條龍的承包方式，與各個夢想託付者一同前進，為完成追求的美好風景努力，團隊即將完成的不同作品，也將成為各地美麗的街景，長久存在！

設計總監介紹

設計總監 李羽芝

執行總監 黃翊峰

設計理念

用心完成每個屋主「回家，轉動鑰匙打開門的期待」。家的設計是以人為主軸，將居住者和家人所期待、嚮往的生活空間，與其生命中最熱愛的事物巧妙融合，讓居住空間成為生活態度的延伸，並精準且細膩地以美學形式呈現。因為用心傾聽，所以敢保證，我們提供超乎期待的美學設計體驗、嚴控品質的施工團隊、以及白紙黑字的完善售後服務。從細節到整體，讓空間與生活機能緊密結合，賦予空間嶄新的生命力和獨特性格。

精選獲獎紀錄

2020 美國 MUSE Design Award 最高榮譽鉑金獎

2020 美國 MUSE Design Award 金獎

2019 杜拜 DUBAI Competition 住宅空間類 優秀獎

2019 義大利 A’ design Award室內設計獎 2銀1銅

2019 美國 IDA 國際設計獎 Honorable Mention

2019 中國 Idea-Top 艾特獎 優秀獎與入圍獎

2019 中國 國際空間設計大賽 銀獎

2018 法國 INNODESIGN PRIZE國際創新設計大獎

2018 中國 紅棉設計獎 室内設計獎

2016 英國 SBID國際設計大獎

2016 德國 Red Dot Award 紅點傳達設計獎

2012 台灣 TID Award居住空間 / 單層 入圍獎

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