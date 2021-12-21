2021 OPAL倫敦傑出地產大獎 鄭抿丹不凡氣勢奪得雙獎

本文由OPEN編輯部撰寫

OUTSTANDING PROPERTY AWARD LONDON,OPAL（英國倫敦傑出地產大獎）由全球知名企業集團Farmani Group組織，並以招攬全球最佳建築師、室內設計師與房地產開發商為目標，在創造異業菁英聯合平台的同時，找尋各地最富創造力、革新感、社會影響力與永續性的設計方案。參與者有機會替自己最新穎的企劃，博得國際能見度，並且和產業的先驅及專業人士進行交流。

澄境設計 鄭抿丹 於作品《雅藍醇調》中，搭配鮮豔色彩及藝文佈置，呈現多元混搭風情，以典雅歐式的咖啡廳，另一作《璀璨絮語》，以大理石、水晶燈飾，襯托空間的精緻高雅，而暖橘的活潑調性，對應低調的紫藕配色，藉此打造紋理、彩度豐富的宅邸，一舉奪下2021 OPAL Award Winner大獎與Honorable Mention榮譽，讓品牌耀眼國際！

鄭抿丹 設計總監

公司簡介

自2013年創立至今，始終堅持於品牌初衷，不為曝光或炫示技法而建構，專心致志於鋪敘業主所需，用心聆聽需求取向，只為完美呈現理想家居場景。

因應業主需求精進技法，駕馭商空、住宅等各式場域。無論坪數大小，風格情境，皆能自然轉換，化其為優美設計手筆。透過縝密溝通及討論，理解業主生活背景，實踐夢想空間於眼前，創造其專屬的生活語彙。

設計理念

視需求導向為首要考量，重視工程品質，目標在提供安心場所前提下，完成業主交付的生活未來藍圖。

將「他所」視為「己所」，用心規劃每一細節，於空間中散佈美學及品質堅持，同時注重機能的展現與劃設，創造專屬業主身心靈的對話境地。

獲獎紀錄

2021 韓國 K-Design Award《Slow Soul》- Winner

2020 中國 Design Focus 國際空間設計大獎《珀・影》- 優秀獎

2020 美國 Muse Design Awards《珀・影》《異境同遊》- 雙金獎

2020 台灣 華人金創獎《Slow Soul》- 金獎

2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《異境同遊》- 銅獎

2020 中國 她設計獎《Slow Soul》- 年度優秀空間設計

2020 中國 PChouse Award私宅設計大獎《Slow Soul》- 年度BEST100作品獎

2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《珀・影》《異境同遊》- 雙佳作

2020 英國 Outstanding Property Award London 《珀・影》- Honorable Mention

2020 中國 金堂獎《珀・影》 - 入圍

獲勝作品《雅藍醇調》

▲牆面展示的畫報，巧妙修飾舊屋斑駁的牆面，並使裸露管線的粗獷工業風，融入人文氣息的溫度；店內的餐廚機能，僅佈置簡單的水槽、冰櫃，以及烘豆機等專業器材，供業主與學員教學實作。

▲卡座上方的展示架，後方陳貼放大空間感的茶鏡，並以兩組倒A字型的橘色鐵件融入店名，與下方的藍綠色、外牆深藍形成強烈對比，同時作為櫥窗與室內的特色亮點。

獲獎作品《璀璨絮語》

▲玄關兩側的衣帽櫃與鞋櫃，裝設茶鏡及水晶壁燈，增添入口大氣的儀式感，並利用因櫃體形成的角落隔間，於餐廳一旁規劃神明桌的擺放位置，前方加裝中式窗花拱門，施以與周圍相同的紫藕灰噴漆，使其完美融入環境的古典調性。

▲電視牆的大理石紋，沿用於茶几與地毯的花色，低調而立體感十足，其兩側的開放層架，由茶鏡、馬鞍皮與金色鋁外框打造而成，加上燈帶細緻打光，成為客廳最吸睛的主角。

▲廚房前的吧台區，側邊的展示酒櫃下方，藏入廚具與餐盤收納櫃，增添此處的便利機能，並選用大理石材包覆中島，讓女主人製作甜點、品嚐下午茶時，更具優雅情調。

OPEN Design 動能開啟傳媒