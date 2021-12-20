【專訪】漫舞輕托狂想 領導品牌綻放光彩

【本文由OPEN編輯部撰寫】

掌握愈趨成熟的設計步調，在快速轉換變動的室內設計流行市場中， 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 帶領品牌站穩腳步，並以多元興趣培養穩固的軟實力，創造、領導團隊往全新的設計項目前進。此次專訪，她一揭充實穩健的生活背後，諸多促進成長的元素！

舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷

舒杰設計創辦人陳琬婷總監暨設計創意總監，從事室內設計行業已超過17年，並於2013年成立舒杰室內裝修設計，近年更在國際賽事大放異彩，奪得英國IPA地產大獎、美國Architecture Master Prize以及義大利A’Design Award等多項大獎，將多元的設計美學帶給大眾！

（圖）舒杰設計作品《淡大化學系圖書館》

追逐完美 平衡多元差異

陳總監表示，因為深知打造業主空間，是一件需要謹慎以對的事，所以從接觸客戶、了解需求，到逐一完工，乃至場域後續實際利用上的追蹤，都會有所堅持，最大的設計核心概念，隨著時間，會從對新任務的興奮，轉為更加穩重踏實、使命必達的堅定心念。

面對需求、性格相異的業主，和全然不同的空間條件，陳總監活用不同的思維模式，自在於多變的設計風貌中，踩穩前後一致的謹慎設計心態，在忙碌的工作步調裡，找到沉澱身心的法則，與對應各式客戶的因應之道。

「我知道我的心神切換得很快，因此總是閒不下來，而個性上的特質，加上我多年的實作經驗，已經內化了不同風格在心中，所以就有對使用者的敏銳度，可以細心地問出對的問題、說該說的話。」與潛伏心思底的美學知識相輔相成，陳總監以時間和堅強實力訓練出的敏感度，往往在與業主對談時發揮絕大成果。

（圖）舒杰設計作品《曼綠雅奢》

懷抱柔軟 開展宏觀視野

而除了致力於設計專業，陳總監也熱愛舞蹈，並深受啟發，在眾多不同的舞風當中，她特別介紹自己喜愛的敦煌舞：「它是很內化、很沉靜的一支舞蹈，並且因為是從壁畫延伸發展，有很多舞姿是非常優雅、帶有曲線姿態的；作為一個設計師，敦煌舞不只讓我靜下來、跳脫思維到澄淨領域，更藉由每一個眼神、手勢，串連出對事情的敏銳度。」

總監接著說：「柔軟，是敦煌舞教會我的。」並且進一步解釋道，「不管是任何的人事物，都不一定會是你認為的模樣，所以不要相信你眼睛所認知的世界。簡單來說就是，你可以很有彈性，不需要這麼的直觀。」

除此之外，從壁畫開展的敦煌舞，在不同的舞者身姿中，往往反映出不同的樣子，以及久遠以前，藝術的歷史流轉，對總監來說，這點不僅迷人，也十分有趣——「這帶給我的啟發是，你可以不只看現在，並能夠很宏觀地去看很多事情。」

（圖）舒杰設計作品《灰質隱居》

鎖定核心 掌握設計節奏

伴隨設計敏銳度、觀看事物角度的養成，陳總監也一語道破近期透過實作大型公共空間，所了解到的相關業主需求，以及相對應的因應之道：「貼合使用者的不同，做規劃的角度，就會有所不同，連帶創造起點的思維就會不太一樣；如果是要打造建案中心，就會先了解該建設公司的條件，像是建案本身的核心價值是什麼，這些都要先知道，才能走往對的方向。」

「辦公大樓公設設計及施工部分，基本上會先詢問是自用，還是有外商的承租，要是除了業主本身，還有其他公司進駐，那考慮到的感受就要更全方位。」隨著一一介紹項目類型的設計概念差異，總監強調，「無論是技巧或是手法的運用，都要先明確核心價值，接續訂定出呼應的主軸。」

（圖）舒杰設計作品《醇迷.雅韻》

高端家宅 體驗非凡生活

陸續完成大型類型空間以外，舒杰設計團隊也擁有豐富的高端住宅設計經歷，因此緊接著，陳總監便分享高端客戶群對於「家」的期待：「從前偏向視覺、材質特別性的業主，或許是因為疫情的關係，現在更注重在生活體驗上的加強，比如說怎麼在特定空間裡活動，怎樣的設計會讓自己對生活有更多的體驗？」總監說，客戶對美感的要求是不變的，但是目前會以鮮明的個人主張為主。

地點在河岸邊的作品《醇迷.雅韻》，便以酒紅色搭配淺白色基調，內部設置連結餐桌的吧台，讓屋主追求的生活便利性，以及明亮的空間視覺同時兼具。「屋主會有不一樣的一些需求，怎麼從他們的喜好去延伸他們會愛好的風格，是設計師要具備的能力。」

「每一天都是很重要的，」懷抱認真模樣訴說的 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷，最後笑著補充：「唯有好好將自己照顧好，才能有獨特的陽光照亮身邊的人，提供溫暖。身為設計師，一旦空間照顧好了，使用者也會因環境有更正向的能量。」為了帶給業主更不同的想像實踐，她花費大量時間提升自我，在未來也期待可以帶領茁壯的團隊，一起往上再進化，抱持開放多元的心態，接觸、開發不同屬性的案源，展現輝煌的品牌實力！

OPEN Design 動能開啟傳媒