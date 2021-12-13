舒暖牙醫診所漫綠 木石溫潤傾訴柔光
【本文由OPEN編輯部撰寫】
簡潔素雅的牙醫診所，於和煦暖光襯托下，輕展舒適明亮，易寬設計 張華騫 設計總監 鋪敘綠植營造室內暖意，灑落一片風光旖旎，舒緩來診患者焦灼的思緒、療癒看診者身心。
依循狹長的格局結構，隱藏於廊道側面的服務空間，增加隱私感；延量體行進，立面的剛硬銳角柔化為弧形曲線，形塑圓潤柔美氛圍，淺色木皮的採用，則定下親和溫暖基調，加上枝枒繁茂的植景作為亮點，為場域注入充沛活力。
櫃檯——天然質地 豐富視覺層次
步入診所，灰色石材櫃檯映入眼簾，原木包覆表面的複合材質拼接樣貌，堆疊視覺層次與立體感，下方的水磨石地坪，則透過井然有序的線條，映襯前方由黑色金屬圓柱支撐的弧形桌板，交融方及圓的展現，整體匯聚木質、石材，與植景，創造一席視覺藝術饗宴。
候診區——繽紛玩藝 交織燦爛光采
轉身進入候診區，落地窗牽引陽光入室，光線灑落橢圓桌上欣欣向榮的小樹，暖陽綠葉交相輝映，散發自然清新的氣息，陪伴候診者放鬆度過等待時光；目光來到右側角落，迷你的亮色系座椅，以繽紛色彩打造童趣環境，使大小使用者，都能感到舒適安定。
診間——平實內斂 透亮隱私兼具
移步至診間，低明度的灰色水泥地坪，以材質的沉穩內斂，與候診區的溫暖純粹做出區隔，襯出牆面的純白明亮，使空間層次更顯分明；深邃的暗色玻璃，藉由自身的通透感，延伸視覺的深度與廣度，賦予空間與光線的可視性，連接下方藍白層板，形成清爽無壓的隱私屏障。
秉持宗旨「揉合自然光影、色彩材料和實用機能，從而演繹『人』與『空間』之間的和諧關係。」易寬設計 張華騫 設計總監 藉由不同性質的材料劃分場域，構築美感與機能兼具的醫療空間，並妙用盆景綠意，舒緩患者的看診情緒，於描摹迷人風景之際，達到安定心神的效用。
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