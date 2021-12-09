2021華人金創獎 綺麗家飾店閃耀大獎舞台
【本文由OPEN編輯部撰寫】
因應全球環境意識與創意價值高昇的趨勢，「華人金創獎」向亞洲設計菁英遞出橄欖枝，鼓勵各地傑出之室內設計師，就其獨特的創意空間美學、前瞻設計思維與材料構築綠能設計，來回應當代「社會設計」的深度與廣度，而其獲獎作品，將透過「台灣室內設計雜誌」專欄、線上網路媒體等管道報導宣傳，並隨賽事後續舉辦之展覽，於兩岸巡迴展出。
新澄設計 黃重蔚 設計總監 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾，聯手於台中精華地段，打造具備「精品飯店」形象的高級家具旗艦店《ELIZ》，以優雅非凡的樣貌，吸引一席評審目光，於「商業空間類」項目大獲好評！
艾立思軟裝集團
座落靜謐巷弄內，位於台北市健康路的展售空間，提供消費者激發靈感的居家聖殿，透過家配師與空間設計師的合作，完美結合室內設計與居家風格營造，將生活的感動付諸實現。在這裡你將會發掘臻品般的完美工藝，恣意享受創意美學設計浪潮。
Philosophy
以熱情與專注為推動力，空間配置與團隊領導為使命，艾立思軟裝集團竭力發揮對時尚市場的敏銳，讓顧客能充分享受並滿足於高品質的軟裝生活氛圍。
Products
家具、家飾與窗飾，是空間的靈魂，如何善用元素打造專屬自己的理想空間，則是每一位屋主的夢想！提供風格多元化客製的服務，使我們的產品能夠滿足顧客的需求與夢想。同時，透過整體開發與設計，我們的產品線豐富且面面俱到。合理的價格與完善的售後服務，則讓我們的品牌價值更加屹立不搖。
Team
我們的團隊一直秉持透過軟裝營造整體居家質感。在艾立思軟裝集團，都能獲得專業的服務與家配建議。我們能夠為客戶提供更好的解决方案而感到自豪。我們的專業設計能力與產品知識，將能幫助您，為居家空間做出最棒的選擇。
服務項目
▶台灣訂製家具配置 ▶窗飾布藝壁紙配置
▶原裝品牌家具代理 ▶家具租借拍照攝影
▶飾品軟裝佈置 ▶家具出口外銷
獲獎作品《ELIZ》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言