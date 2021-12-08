2021華人金創獎 《靚境》、《晨煙暮靄》雙作盛名遠揚國際
【本文由OPEN編輯部撰寫】
因應全球環境意識與創意價值高昇的趨勢，「華人金創獎」向亞洲設計菁英遞出橄欖枝，鼓勵各地傑出之室內設計師，就其獨特的創意空間美學、前瞻設計思維與材料構築綠能設計，來回應當代「社會設計」的深度與廣度，而其獲獎作品，將透過「台灣室內設計雜誌」專欄、線上網路媒體等管道報導宣傳，並隨賽事後續舉辦之展覽，於兩岸巡迴展出。
詠絮室內設計 住宅空間《靚境》中，打造「在家即可享受綠意」的居所，玩轉自然元素，並搭配合宜軟裝，形塑「一層一景」的特殊複合風格，另一作《晨煙暮靄》以灰調注入凝練氣息，佐暖色木質家飾，平衡場域溫度，兩件作品分別於「住宅複層類」及「住宅單層類」項目中，榮獲評審團一致好評，大展品牌實力於國際舞台！
詠絮室內設計
公司簡介
台南首選、專業室內設計公司，詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。
YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.
Each designer is the leading role of this brilliant team.
Take possession of 30 years of decoration experience.
Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.
設計理念
我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。
Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.
As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.
得獎紀錄
2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《泝流光》- 樣板房類 大獎
2021 韓國 K-Design Award - 雙Winner 《靚境》《晨煙暮靄》
2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》
2021 法國 Novum Design Award - 金獎《晨煙暮靄》
2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》
2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》
2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》
2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師
2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎
獲獎作品《靚境》
獲獎作品《晨煙暮靄》
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