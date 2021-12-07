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2021華人金創獎 黃威郡、卓玲妃不同凡響《Serenity》享譽國際

聯合新聞網 / OPEN Design
▲周圍立面均由淡雅的淺米黃、白色圍塑，沙發背牆為木作造型上漆，用色上選擇較之周遭突出的深麥色，配合簡潔的分割線條、角落的畫作擺飾，營造主題牆概念。
▲周圍立面均由淡雅的淺米黃、白色圍塑，沙發背牆為木作造型上漆，用色上選擇較之周遭突出的深麥色，配合簡潔的分割線條、角落的畫作擺飾，營造主題牆概念。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

因應全球環境意識與創意價值高昇的趨勢，「華人金創獎」向亞洲設計菁英遞出橄欖枝，鼓勵各地傑出之室內設計師，就其獨特的創意空間美學、前瞻設計思維與材料構築綠能設計，來回應當代「社會設計」的深度與廣度，而其獲獎作品，將透過「台灣室內設計雜誌」專欄、線上網路媒體等管道報導宣傳，並隨賽事後續舉辦之展覽，於兩岸巡迴展出。

叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 的家宅大作《Serenity》中，運用溫和柔美的色調，佐以淡雅的藝品、家飾，營造舒適宜人的格調，於「住宅單層類」項目的眾多作品中脫穎而出，品牌的絕倫手法及巧思，受評審團一致推崇，極力讚揚其中巧思！

黃威郡 設計總監

卓玲妃 設計總監

公司簡介

叡：明智、佳美；觀：察看、審視。

叡觀國際空間規劃——以細膩的人文視角，創造空間的幸福溫度，建構專屬生活場景！創立於2017年，服務項目涵括：住宅設計和商業空間規劃、建築設計……等。 我們擁有專業的設計團隊及豐富的工程背景，特別著重「空間」與「人」、「環境」之間的生活連結——為客戶量身打造「專屬空間」，讓每筆預算充分運用，致力成為業主心中值得信賴的好品牌！

設計理念

設計的淬鍊與工藝的邏輯，交織成為感性和理性的呈現。

叡觀國際空間規劃——講求藝術人文的獨特美學，注重情感性格的專屬溫度。

■場域本質·生活情感

空間是乘載情感記憶的所在，我們依循生活軌跡，回歸設計的純粹本質，將場域保留給使用者，予以更多的想像和彈性，適情適性且適得其所。

■空間規劃·機能導引

空間動線——行走之間移步易景，伴隨時序變化，沐浴光影。格局配置——串起空間與人之間的互動。透過專業整合，滿足使用者的需求與喜好。

■色調質地·空間肌理

結構比例、材質紋理、細節質感，一筆一劃、臨摹描繪、妥適拿捏，構成空間的細膩品味與獨有內蘊。

獲獎經歷

2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《Joyful Cosmos》- 佳作獎

2021 美國 Muse Design Award《Infinite Creativity》《Joyful Cosmos》- Gold Winner

2021 法國 Novum Design Award《Infinite Creativity》- Gold Winner

2021 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Gold Winner,《Serenity》- Winner

2020 英國 LICC《Quiet and Elegant》《墨染植境》《Infinite Creativity》- Official Selection

2020 中國 金堂獎《墨染植境》- 入圍

2020 中國 PChouse Award 私宅設計大獎《Quiet and Elegant》- 年度BEST100作品獎

2020 美國 Muse Design Award《Quiet and Elegant》《墨染植境》- 雙金獎

2020 法國 Novum Design Award《墨染植境》- 金獎

2020 法國 Novum Design Award《Quiet and Elegant》- 銀獎

2020 台灣 華人金創獎《Infinite Creativity》- 概念設計類 銅獎

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《Infinite Creativity》- 概念設計類 銀獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《Infinite Creativity》- 辦公空間類 金獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《墨染植境》- 辦公空間類 佳作獎

2020 中國 金外灘獎《Infinite Creativity》- 最佳概念設計 入圍

2020 新加坡 室內設計大獎《Infinite Creativity》- Best in Workspace Design FloorArea ≥ 500 sqm Honorary Mention

2020 美國 SPARK SPACES DESIGN AWARD《墨染植境》- Finalist

2020 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Finalist Selection

獲獎作品《Serenity》

▲餐廳與廚房間半高立面，製造吧檯氣氛，也最大化空間的彈性運用；業主喜愛的水手藍，化作餐椅落座於空間中，飛碟狀吊燈穿梭在空中，拖曳出古典與現代對話的時間軸線。
▲餐廳與廚房間半高立面，製造吧檯氣氛，也最大化空間的彈性運用；業主喜愛的水手藍，化作餐椅落座於空間中，飛碟狀吊燈穿梭在空中，拖曳出古典與現代對話的時間軸線。

▲床鋪左側的牆面，窗前設置百葉門，白天時日光溫暖灑入、不致刺眼，進門處側邊牆，劃為玫瑰褐深色，下方留白，使全室用色連貫，而重色背景更凸顯業主的收藏擺件，藉由色彩對比增加藝品質感。
▲床鋪左側的牆面，窗前設置百葉門，白天時日光溫暖灑入、不致刺眼，進門處側邊牆，劃為玫瑰褐深色，下方留白，使全室用色連貫，而重色背景更凸顯業主的收藏擺件，藉由色彩對比增加藝品質感。

▲次臥入口右側為收納櫃邊的化妝台書桌，以大理石背板搭配燈光漸層的營造，為此室的恬靜氣質，綴上點點華麗時尚。
▲次臥入口右側為收納櫃邊的化妝台書桌，以大理石背板搭配燈光漸層的營造，為此室的恬靜氣質，綴上點點華麗時尚。

▲屬於次子房的次臥，有別於全宅的新古典風格，在立面與櫃體間留存框感和分割比例，且在線條應用上加以簡化，做出特色區別。
▲屬於次子房的次臥，有別於全宅的新古典風格，在立面與櫃體間留存框感和分割比例，且在線條應用上加以簡化，做出特色區別。

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