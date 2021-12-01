2021北美PI設計大獎 洋溢絕色《Joyful Cosmos》燦爛國際
【本文由OPEN編輯部撰寫】
北美PI設計大獎（Premio Interceramic of Arquitecture & Interior Design），於2012年創立，今年已來到第十屆，旨在表彰於建築與室內設計項目中，體現最佳原創性、格局、空間結構、協調性和概念的作品，以促進建築與室內設計的發展。此項競賽在連續十年中，獲得建築及設計領域的國際級專家認可，吸引來自墨西哥、加拿大、美國、瓜地馬拉、中國大陸等多個國家的設計師爭相參與。
因受到疫情影響，北美PI設計大獎2020頒獎典禮暨2021啟動典禮，首次於中國大陸舉辦，不僅為設計界中的一大盛事，更是國際間文化交流的一場盛典。
叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 於辦公作品《Joyful Cosmos》中，大力揮灑繽紛色彩，構築科幻星球意象，妙趣橫生的設計巧思，榮獲評審團一致肯定，將品牌推往國際舞台！
黃威郡 設計總監
卓玲妃 設計總監
公司簡介
叡：明智、佳美；觀：察看、審視。
叡觀國際空間規劃——以細膩的人文視角，創造空間的幸福溫度，建構專屬生活場景！創立於2017年，服務項目涵括：住宅設計和商業空間規劃、建築設計……等。 我們擁有專業的設計團隊及豐富的工程背景，特別著重「空間」與「人」、「環境」之間的生活連結——為客戶量身打造「專屬空間」，讓每筆預算充分運用，致力成為業主心中值得信賴的好品牌！
設計理念
設計的淬鍊與工藝的邏輯，交織成為感性和理性的呈現。
叡觀國際空間規劃——講求藝術人文的獨特美學，注重情感性格的專屬溫度。
■場域本質·生活情感
空間是乘載情感記憶的所在，
我們依循生活軌跡，回歸設計的純粹本質，
將場域保留給使用者，予以更多的想像和彈性，適情適性且適得其所。
■空間規劃·機能導引
空間動線——行走之間移步易景，伴隨時序變化，沐浴光影。
格局配置——串起空間與人之間的互動。
透過專業整合，滿足使用者的需求與喜好。
■色調質地·空間肌理
結構比例、材質紋理、細節質感，
一筆一劃、臨摹描繪、妥適拿捏，
構成空間的細膩品味與獨有內蘊。
獲獎經歷
2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《Joyful Cosmos》- 佳作獎
2021 美國 Muse Design Award《Infinite Creativity》《Joyful Cosmos》- Gold Winner
2021 法國 Novum Design Award《Infinite Creativity》- Gold Winner
2021 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Gold Winner,《Serenity》- Winner
2020 英國 LICC《Quiet and Elegant》《墨染植境》《Infinite Creativity》- Official Selection
2020 中國 金堂獎《墨染植境》- 入圍
2020 中國 PChouse Award 私宅設計大獎《Quiet and Elegant》- 年度BEST100作品獎
2020 美國 Muse Design Award《Quiet and Elegant》《墨染植境》- 雙金獎
2020 法國 Novum Design Award《墨染植境》- 金獎
2020 法國 Novum Design Award《Quiet and Elegant》- 銀獎
2020 台灣 華人金創獎《Infinite Creativity》- 概念設計類 銅獎
2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《Infinite Creativity》- 概念設計類 銀獎
2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《Infinite Creativity》- 辦公空間類 金獎
2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《墨染植境》- 辦公空間類 佳作獎
2020 中國 金外灘獎《Infinite Creativity》- 最佳概念設計 入圍
2020 新加坡 室內設計大獎《Infinite Creativity》- Best in Workspace Design FloorArea ≥ 500 sqm Honorary Mention
2020 美國 SPARK SPACES DESIGN AWARD《墨染植境》- Finalist
2020 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Finalist Selection
獲獎作品《Joyful Cosmos》
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