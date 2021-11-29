2021北美PI設計大獎 流光溢彩喜迎國際榮耀

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

北美PI設計大獎（Premio Interceramic of Arquitecture & Interior Design），於2012年創立，今年已來到第十屆，旨在表彰於建築與室內設計項目中，體現最佳原創性、格局、空間結構、協調性和概念的作品，以促進建築與室內設計的發展。此項競賽在連續十年中，獲得建築及設計領域的國際級專家認可，吸引來自墨西哥、加拿大、美國、瓜地馬拉、中國大陸等多個國家的設計師爭相參與。

因受到疫情影響，北美PI設計大獎2020頒獎典禮暨2021啟動典禮，首次於中國大陸舉辦，不僅為設計界中的一大盛事，更是國際間文化交流的一場盛典。

詠絮室內設計 採用低飽和度的灰色，形塑低調沉穩氣息，以石材的花紋搭配各式吸睛軟裝，點綴室內氤氳灰調，打造出氣派雍容的《泝流光》，優秀力作擄獲評審團青睞，將品牌聲望宣揚國際！

詠絮室內設計

公司簡介

台南首選、專業室內設計公司，

詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，

詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，

擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。

YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.

Each designer is the leading role of this brilliant team.

Take possession of 30 years of decoration experience.

Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.

設計理念

我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；

細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。

Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.

As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.

得獎紀錄

2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《泝流光》- 樣板房類 大獎

2021 韓國 K-Design Award - 雙Winner 《靚境》《晨煙暮靄》

2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》

2021 法國 Novum Design Award - 金獎《晨煙暮靄》

2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》

2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》

2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》

2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師

2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎

獲獎作品《泝流光》

▲清水模沙發背牆與克羅帝大理石並陳，同時和具備鮮明輪廓、條紋的普羅旺斯大理石相對應，在材質間自在翻玩，創造跳脫框架的飽滿空間肌理。
▲清水模沙發背牆與克羅帝大理石並陳，同時和具備鮮明輪廓、條紋的普羅旺斯大理石相對應，在材質間自在翻玩，創造跳脫框架的飽滿空間肌理。

▲於一片全白色的廚具，與噴漆造型白牆的環繞下，深色實木皮天花的運用，營造區位中的溫潤感，也使得空間表情不致單一乏味。
▲於一片全白色的廚具，與噴漆造型白牆的環繞下，深色實木皮天花的運用，營造區位中的溫潤感，也使得空間表情不致單一乏味。

▲樓梯口牆面，使用實木貼皮與具原始風的仿板岩石板，進入餐區左側的壁面為鏡面造型拼貼牆面，最後則為同樣陳貼灰鏡的電梯牆，風格上兼具樸質、現代的多樣氛圍。
▲樓梯口牆面，使用實木貼皮與具原始風的仿板岩石板，進入餐區左側的壁面為鏡面造型拼貼牆面，最後則為同樣陳貼灰鏡的電梯牆，風格上兼具樸質、現代的多樣氛圍。

▲床頭背板使用異色塊拼貼的皮革裱布，而床鋪對面為實木貼皮木板，搭配薄面皮革裱布，齊整縫線更顯質感。
▲床頭背板使用異色塊拼貼的皮革裱布，而床鋪對面為實木貼皮木板，搭配薄面皮革裱布，齊整縫線更顯質感。

▲孩童房正對床頭的牆面，上為仿舊感處理木板拼貼，下為面貼壁紙，以多元材質的選配、有別於他室沈穩大氣的淡色木質調，顯出不同他人的風格。
▲孩童房正對床頭的牆面，上為仿舊感處理木板拼貼，下為面貼壁紙，以多元材質的選配、有別於他室沈穩大氣的淡色木質調，顯出不同他人的風格。

▲書房天花順應建築斜屋頂，做斜拼造型；實木直紋貼皮的壁面，與棉麻料遮簾的陳設，顯得全室通透清爽。
▲書房天花順應建築斜屋頂，做斜拼造型；實木直紋貼皮的壁面，與棉麻料遮簾的陳設，顯得全室通透清爽。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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慢悠純淨童話 樂享和煦春光

留白、減少收納區位，創造合宜的居住空間，在整合業主對於將來空間的夢想藍圖後，澄境設計 鄭抿丹 設計總監 除去量體內使空間狹隘且採光不佳的一面隔牆，並劃設使視覺效果挑高寬敞的夾層，於一室純白中創造專屬個人的樂園。

回歸爛漫童心 沈色繆思美境

憶及孩提遊戲，發想自兒時彈珠台，共構設計 吳君星 黃惠婷 設計師 以「遊樂」為出發點，化用彈珠台架構為空間隔屏，搭佐桌椅家具等軟裝配件，使得人的移動如同彈珠在機台中行進，在前後開闊、中段狹隘的場域中，體會多層次的驚喜感受，享受接待場所的豐富韻味，投身獨特的繽紛絢爛之中。

現代質韻美感 優雅大氣之居

奧黛麗赫本曾說：「優雅是唯一不會褪色的美。」而 麗境設計 Lilian 設計總監 將空間視作畫布，運用色彩呈現高雅質感，不以新古典或現代來侷限美，於作品演繹自在、不受拘束的氛圍，並結合質感傢俱，呈現機能與美學交響的美麗境界。

2021 APDC亞太設計精英邀請賽 絢麗家飾店勇奪大獎

APDC亞太設計中心是室內設計聯合國組織IFI國際室內建築師設計師團體聯盟的全球成員，核心會員由活躍於大中華地區乃至亞太地區的全球優秀建築師、室內設計師、產品設計師構成。而由該組織發起的APDC AWARDS，自2010年起每年舉行一次，今年已來到第12屆，是亞太地區最重要的獎項之一，曾與全球多個著名設計獎項，並就賽事獲獎作品相互輸送簽訂了友好合作協議。

2021 APDC亞太設計精英邀請賽 傅瓊慧、李肯匠心獨運奪得雙獎

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