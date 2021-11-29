2021北美PI設計大獎 流光溢彩喜迎國際榮耀
【本文由OPEN編輯部撰寫】
北美PI設計大獎（Premio Interceramic of Arquitecture & Interior Design），於2012年創立，今年已來到第十屆，旨在表彰於建築與室內設計項目中，體現最佳原創性、格局、空間結構、協調性和概念的作品，以促進建築與室內設計的發展。此項競賽在連續十年中，獲得建築及設計領域的國際級專家認可，吸引來自墨西哥、加拿大、美國、瓜地馬拉、中國大陸等多個國家的設計師爭相參與。
因受到疫情影響，北美PI設計大獎2020頒獎典禮暨2021啟動典禮，首次於中國大陸舉辦，不僅為設計界中的一大盛事，更是國際間文化交流的一場盛典。
詠絮室內設計 採用低飽和度的灰色，形塑低調沉穩氣息，以石材的花紋搭配各式吸睛軟裝，點綴室內氤氳灰調，打造出氣派雍容的《泝流光》，優秀力作擄獲評審團青睞，將品牌聲望宣揚國際！
詠絮室內設計
公司簡介
台南首選、專業室內設計公司，
詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，
詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，
擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。
YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.
Each designer is the leading role of this brilliant team.
Take possession of 30 years of decoration experience.
Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.
設計理念
我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；
細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。
Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.
As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.
得獎紀錄
2021 中國 亞太室內設計菁英邀請賽《泝流光》- 樣板房類 大獎
2021 韓國 K-Design Award - 雙Winner 《靚境》《晨煙暮靄》
2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》
2021 法國 Novum Design Award - 金獎《晨煙暮靄》
2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》
2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》
2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》
2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師
2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎
獲獎作品《泝流光》
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