現代質韻美感 優雅大氣之居

【本文由OPEN編輯部撰寫】

奧黛麗赫本曾說：「優雅是唯一不會褪色的美。」而 麗境設計 Lilian 設計總監 將空間視作畫布，運用色彩呈現高雅質感，不以新古典或現代來侷限美，於作品演繹自在、不受拘束的氛圍，並結合質感傢俱，呈現機能與美學交響的美麗境界。

原本過於狹長的格局，透過雙動線概念設計，於玄關廊道開啟分岔二路，一條通往餐廳，另一條則是引入客廳，擴大區塊流通性的同時，創造場域連結，使空間過渡於無形；穿梭於走道，便能意會空間層層遞進的秩序感，透過溫暖色系的拼接與藝術擺設，沉澱使用者思緒於修身養性的溫宅雅居。

玄關——玩轉方圓生藝趣

玄關以雙色大理石材及暖光嵌燈，打造長廊光景，並透過一旁的金屬邊框圓鏡、端景藝術擺設，使精緻特色軟裝，形塑空間視覺焦點，妝點畫廊般的氣質高雅，創造令來訪賓客驚艷的景緻。

客廳——雍容華貴綻芬芳

步入客廳，天花板懸掛的水晶吊燈，藉由樹枝垂墜的婀娜姿態，向四周散發柔美光暈，木質地坪搭配深色系皮革沙發，串連場域沉穩色調，呈現放鬆愜意。而待緩緩拉開紗簾，嫩綠的植栽展示於眼前，將戶外的微風、陽光與自然氣息，透過落地玻璃窗引入室內，於心底升起一股恬適之趣。

書房——木香流溢盈滿室

轉入書房區，於大片落地窗灑落燦爛日光，庭外風光展露無遺，實木桌板倒映出深灰帶綠的色澤，與書架嵌燈色調契合一體，並與窗外的美好綠意相互呼應、凸顯幽靜自適的讀書空間。

餐廳——光潔明亮彩滿堂

移步至餐廳，中島與餐桌檯面，選用同材質的潔白石英石；懸掛於中央的三色餐桌燈，不規則切面猶如寶石，綻放奪目光彩，相仿色系的質感皮革軟裝，為空間增添既活潑輕鬆，又兼顧摩登時尚的氣息，好比女主人以優美端莊姿態，與訪客談笑風生。

主臥——定心沉靜享安寧

進入主臥後，一片米白映入眼簾，明亮的空間以美式簡約線板及門框，搭配大面積的百葉窗，將一切點綴化繁為簡，演繹優雅線條，而輕掩於典雅灰藍色床具上的自然天光，則營造出安定氛圍，讓人深入夢鄉、洗滌身心。

（圖）浴缸的圓弧流線設計，將俐落的空間線條，打磨得更加柔和。

衛浴——點點輝芒燦幽暗

甫踏進浴室，率性奪目的墨色大理石地坪，與白底小雕石紋牆面強烈對比，透過不同紋理、色澤，不斷形塑堆疊層次；點綴其中內斂的莫蘭迪藍櫃面，柔和視覺中剛硬的稜角，帶出雅緻之感。

麗境設計 Lilian 設計總監 以各式異材質拼接，詮釋猶如萬花筒般，具空間層次、絢爛多變的視覺享受，構築一處風光宜人的舒適住所，賦予每個場域不同的個性，供居者於寧靜中細細品味日常。

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