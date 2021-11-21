2021 APDC亞太設計精英邀請賽 絢麗家飾店勇奪大獎
【本文由OPEN編輯部撰寫】
APDC亞太設計中心是室內設計聯合國組織IFI國際室內建築師設計師團體聯盟的全球成員，核心會員由活躍於大中華地區乃至亞太地區的全球優秀建築師、室內設計師、產品設計師構成。而由該組織發起的APDC AWARDS，自2010年起每年舉行一次，今年已來到第12屆，是亞太地區最重要的獎項之一，曾與全球多個著名設計獎項，並就賽事獲獎作品相互輸送簽訂了友好合作協議。
新澄設計 黃重蔚 設計總監 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 合作化用「精品飯店」的時尚形象，打造座落台中精華地段的高級傢俱旗艦店《ELIZ》，形塑平凡街景中的出色景緻，優雅大氣的風貌，驚艷一席評審，拿下「商業空間類」大獎，將雙方的美學功底，大展於國際舞台！
艾立思軟裝集團
座落靜謐巷弄內，位於台北市健康路的展售空間，提供消費者激發靈感的居家聖殿，透過家配師與空間設計師的合作，完美結合室內設計與居家風格營造，將生活的感動付諸實現。在這裡你將會發掘臻品般的完美工藝，恣意享受創意美學設計浪潮。
Philosophy
以熱情與專注為推動力，空間配置與團隊領導為使命，艾立思軟裝集團竭力發揮對時尚市場的敏銳，讓顧客能充分享受並滿足於高品質的軟裝生活氛圍。
Products
家具、家飾與窗飾，是空間的靈魂，如何善用元素打造專屬自己的理想空間，則是每一位屋主的夢想！提供風格多元化客製的服務，使我們的產品能夠滿足顧客的需求與夢想。同時，透過整體開發與設計，我們的產品線豐富且面面俱到。合理的價格與完善的售後服務，則讓我們的品牌價值更加屹立不搖。
Team
我們的團隊一直秉持透過軟裝營造整體居家質感。在艾立思軟裝集團，都能獲得專業的服務與家配建議。我們能夠為客戶提供更好的解决方案而感到自豪。我們的專業設計能力與產品知識，將能幫助您，為居家空間做出最棒的選擇。
服務項目
▶台灣訂製家具配置 ▶窗飾布藝壁紙配置
▶原裝品牌家具代理 ▶家具租借拍照攝影
▶飾品軟裝佈置 ▶家具出口外銷
大獎作品《ELIZ》
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