2021 APDC亞太設計精英邀請賽 絢麗家飾店勇奪大獎

【本文由OPEN編輯部撰寫】

APDC亞太設計中心是室內設計聯合國組織IFI國際室內建築師設計師團體聯盟的全球成員，核心會員由活躍於大中華地區乃至亞太地區的全球優秀建築師、室內設計師、產品設計師構成。而由該組織發起的APDC AWARDS，自2010年起每年舉行一次，今年已來到第12屆，是亞太地區最重要的獎項之一，曾與全球多個著名設計獎項，並就賽事獲獎作品相互輸送簽訂了友好合作協議。

新澄設計 黃重蔚 設計總監 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 合作化用「精品飯店」的時尚形象，打造座落台中精華地段的高級傢俱旗艦店《ELIZ》，形塑平凡街景中的出色景緻，優雅大氣的風貌，驚艷一席評審，拿下「商業空間類」大獎，將雙方的美學功底，大展於國際舞台！

艾立思軟裝集團

座落靜謐巷弄內，位於台北市健康路的展售空間，提供消費者激發靈感的居家聖殿，透過家配師與空間設計師的合作，完美結合室內設計與居家風格營造，將生活的感動付諸實現。在這裡你將會發掘臻品般的完美工藝，恣意享受創意美學設計浪潮。

Philosophy

以熱情與專注為推動力，空間配置與團隊領導為使命，艾立思軟裝集團竭力發揮對時尚市場的敏銳，讓顧客能充分享受並滿足於高品質的軟裝生活氛圍。

Products

家具、家飾與窗飾，是空間的靈魂，如何善用元素打造專屬自己的理想空間，則是每一位屋主的夢想！提供風格多元化客製的服務，使我們的產品能夠滿足顧客的需求與夢想。同時，透過整體開發與設計，我們的產品線豐富且面面俱到。合理的價格與完善的售後服務，則讓我們的品牌價值更加屹立不搖。

Team

我們的團隊一直秉持透過軟裝營造整體居家質感。在艾立思軟裝集團，都能獲得專業的服務與家配建議。我們能夠為客戶提供更好的解决方案而感到自豪。我們的專業設計能力與產品知識，將能幫助您，為居家空間做出最棒的選擇。

服務項目

▶台灣訂製家具配置 ▶窗飾布藝壁紙配置

▶原裝品牌家具代理 ▶家具租借拍照攝影

▶飾品軟裝佈置 ▶家具出口外銷

大獎作品《ELIZ》

▲一樓展示區同為店舖的門面，因此其三面外牆皆開大片落地窗，內部陳設的精美進口沙發，除展現品牌氣度外，也特別選擇不易相互遮擋的低背造型，維持畫面的通透敞亮。

▲接待處以灰底牆配襯銅色金屬沖孔背板，奠定全店現代時尚的基調，而櫃檯則由水泥與風化枕木拼接而成，展演樸實的自然風貌，兩種截然不同的風格表現，恰好凸顯新舊元素的對比張力。

▲從建物的眾多窗戶中，細心挑選數面採光優良的窗型，展示各色窗簾商品，其餘則以仿皮革的菱格利樂板，以及水紋織布牆遮起，讓商場畫面乾淨整齊。

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