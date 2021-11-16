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2021 APDC亞太設計精英邀請賽 許捷甯出類拔萃再造佳績

聯合新聞網 / OPEN Design
▲書桌與睡臥區之間，輕鋼架做底的隔間，以溫柔沉靜的灰藍色系包藏各式線路，其厚度留有日後加裝框架的空間，也使睡臥區具備安心倚靠的部分。
▲書桌與睡臥區之間，輕鋼架做底的隔間，以溫柔沉靜的灰藍色系包藏各式線路，其厚度留有日後加裝框架的空間，也使睡臥區具備安心倚靠的部分。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

APDC亞太設計中心是室內設計聯合國組織，IFI國際室內建築師設計師團體聯盟的全球成員，核心會員由活躍於大中華地區乃至亞太地區的全球優秀建築師、室內設計師、產品設計師構成。而由該組織發起的APDC AWARDS，自2010年起每年舉行一次，今年已來到第12屆，是亞太地區最重要的獎項之一，曾與全球多個著名設計獎項，並就賽事獲獎作品相互輸送簽訂了友好合作協議。

艾美幸福設計 許捷甯 設計總監 於居家辦公作品《璨光》中，透過無隔間的巧妙設計，打造通透格局，讓日光盈滿於室、並揉合日式禪意與現代氣韻，使工作之餘亦能舒心，榮獲評審一致青睞，拿下佳作獎，響亮品牌國際聲望！

艾美幸福設計

設計總監 許捷甯

公司簡介

艾美幸福 藝起幸福

幸福，是一個人的需求得到滿足，而產生的喜悅感，是人們希望長久保持的心理情緒。艾美幸福依循客戶需求，以簡約舒適的感受為出發點，規劃並打造出專屬於居者的幸福空間，使美學觸角透過設計感動人心。

艾美幸福 全力以赴

除了細膩的施工品質，艾美幸福在設計上也不斷突破創新，將對於設計的熱忱透過作品傳遞，化情感於家居場景，融精神於商空領域；此外，為滿足業主所需，艾美幸福更提供多元的服務項目，由細節至整體全面照護，貼心且完善地孕育美好境地。

設計理念

因應每位使用者的需求及案場條件，在面對不同空間時皆轉換至全新心態，悉心自每一次互動中擷取重要資訊，務使業主的理想藍圖化為實際畫面，呈現獨一無二的幸福居所。

品牌核心價值

1. 改變的力量——

完美幻化Before & After，以質感作品換取真心笑容，忠實呈現理想居家與商空場景。

2. 專業、溫柔、堅持——

業主的反饋是成就感的來源，從良好的溝通中取得雙方共識，並提供新穎的設計想法，最終創造彼此皆能滿意開懷的圓滿結果。

3. 自然舒適的美學生活——

剖析空間用途，以基本的舒適需求為原則，打造精緻生活場域。

獲獎紀錄

2021 美國 MUSE Design Awards 銀獎 - 《漫步光廊》

2021 美國 MUSE Design Awards 銀獎 - 《璨光》

2021 美國 MUSE Design Awards 銀獎 - 《輕思・享漫》

2020 台灣 中華工商經貿科技發展協會 第19屆品質金像獎

2020 中國 2019-2020年度亞太華人設計華騰獎 住宅公寓空間類 金獎

2020 中國 她設計獎(Hers Design Award) 年度優秀空間 -《漫步光廊》

2020 杜拜 迪拜國際專業室內設計大賽 住宅空間類 優秀獎 -《漫步光廊》

2020 中國 APDC亞太設計菁英邀請賽 住宅空間類 佳作 -《漫步光廊》

獲獎作品《璨光》

▲木質架高區雖作休憩，實則可彈性利用、設有桌椅、臥榻等休閒機能，作為私人的安身之所，或是朋友來訪時的另一聚會場所，辦公疲累，便可到此小做休憩。
▲木質架高區雖作休憩，實則可彈性利用、設有桌椅、臥榻等休閒機能，作為私人的安身之所，或是朋友來訪時的另一聚會場所，辦公疲累，便可到此小做休憩。

▲目光落於鮮黃色沙發，活潑明亮的軟裝配置展演生活充滿活力的一面，搭配前方古銅金金屬腳、石紋面板質茶几，顯出多元化的選材氣質。
▲目光落於鮮黃色沙發，活潑明亮的軟裝配置展演生活充滿活力的一面，搭配前方古銅金金屬腳、石紋面板質茶几，顯出多元化的選材氣質。

▲軌道燈修飾大梁線條，分別暈亮客餐區不同角落，圓球藤狀包覆燈，帶日式風尚，投注靜謐沉穩光源，照映下方兩椅一凳；凳子方便挪移，也使位於對面的使用者能直接觀看窗外景緻。
▲軌道燈修飾大梁線條，分別暈亮客餐區不同角落，圓球藤狀包覆燈，帶日式風尚，投注靜謐沉穩光源，照映下方兩椅一凳；凳子方便挪移，也使位於對面的使用者能直接觀看窗外景緻。

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