2021 AMP美國建築大師獎 傅瓊慧、李肯卓越超群獲得榮耀

【本文由OPEN編輯部撰寫】

美國建築大師獎 (Architecture MasterPrize) 為全球最具影響力的建築獎項之一，由Farmani集團創立於2016年，旨在表彰卓越的設計，以促進全球優質建築設計的欣賞與曝光，項目包含建築、室內設計、景觀建築、建築產品設計和建築攝影方面的創造力和創新，吸引來自世界各地的設計師爭相競逐。

由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師 在作品《無界無介》中，將純白與木質氣息相互呼應，並以弧形曲線過渡空間、化隔閡為無形；透過未知的領域，讓幼童用身體感知空間維度，於此地探索冒險，驚人之作震懾全場，榮獲評審團讚譽，奪得室內設計Winner的獎項，並將品牌推向國際。

由里室內設計

傅瓊慧 設計總監

李 肯 主持設計師

學歷

中原大學室內設計研究所

倫敦切爾西藝術大學室內設計進修

台北科技大學建築系

台南家專服裝設計

經歷

2021創立 禾里建築開發有限公司

2021創立 台中由里室內設計

2005創立 台南由里室內設計

1995創立 台南大勻室內設計

1993台北沃荷室內設計

公司簡介

由里室內設計創立於1994，具跨建築、室內設計、風格軟件設計，以量身訂製、舒適而生的設計概念為服務旨向是全方位空間設計整合服務團隊。

設計理念

我們喜歡空間應隨人、事、時、地、物表現不同的表情與詞彙，每個空間有不同的面貌、姿態，每位業主有不同的生活習性、喜好與品味，設計師並非反覆複製漂亮的設計，而應該是敏銳而體貼的觀察家，引導空間透過設計創造更多可能，展現空間的理性與感性。

獲獎紀錄

2021 美國 Architecture MasterPrize 商業空間類 Winner

2021 中國 APDC 餐飲空間類 大獎 / 佳作獎

2021 德國 iF 住宅空間類 Finalist

2021 義大利 A'design award 商業空間類 銀獎

2020 法國 MAISON&OBJET Design Award 室內設計-居住空間類 銅獎

2020 全球華人傑出設計金創獎 商業空間類 金獎

2020 全球華人傑出設計金創獎 陳設軟裝類 金獎

2020 金點設計獎 標章得主

2020 台灣 TID Award 空間裝飾藝術獎

2019 美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師

2019 中國 Hers Design Award 年度優秀空間設計

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 公寓設計 銀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 酒店設計 優秀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 辦公空間設計 優秀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 最佳樣板房設計 入圍獎

2019 中國 地產設計大獎 年度優秀室內設計-居住室內 優秀獎

2018 美國Spark Design Awards 商業空間類 銀獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 酒店旅館類 金獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 工作空間類 銀獎

2018 德國German Design Award 室內建築類 Special Mention

2018 金點設計獎 標章得主

2018 英國SBID國際設計大獎 住宅設計100萬英鎊以上 Finalist

2018 英國SBID國際設計大獎 辦公室設計 Finalist

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 金獎

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 優勝獎

2018 義大利 A' DESIGN AWARD 室內空間及展覽設計類 雙項金獎

2018 第十三屆 金外灘獎 辦公空間優秀獎

2018 第十三屆 金外灘獎 酒店設計最佳獎

2018 德國iF設計大獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 酒店空間類銀獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 辦公空間類銅獎

2017 金堂獎 年度最佳酒店空間 大獎

2017 金堂獎 年度優秀樣板間/售樓處

2017 第七屆ADA亞洲設計獎辦公空間組 傑出設計獎

2017 第七屆ADA亞洲設計獎零售空間組 創意設計獎

2017 Good Design Award 商業及公共空間類 入圍

2017 中華民國傑出室內設計作品競賽 第七屆金創獎 商業空間類 銅獎

2016 好宅配大金設計大賞 公共空間組 金獎

Winner作品《無界無介》

▲洞穴、蜿蜒路徑一路交錯綿延，如層疊的微伏山丘，同時佈滿天與地。拼木動物鮮明地佇立於天花，正往前走去，對應地上人的路跡，行走的動態感同時湧進。

▲對於幼孩來說，每個小洞，高低處看出去的景框皆不同，他們用身體的本能感知未知空間的尺度，以視覺、觸覺、聽覺等等，穿越洞窟，讓小小的觀看，變成一個大大的世界。

▲對照護人員來說，連續隔間設計，亦能幫助視線可及與身體即時到位以看顧到嬰孩需求。

▲或爬或走的動線，隨著各式功能與趣味體驗合而為一，特別以簡單的線條與色彩收束整合。

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