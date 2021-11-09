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2021 APDC亞太設計精英邀請賽 《泝流光》、《靚境》席捲賽事榮光

聯合新聞網 / OPEN Design
▲清水模沙發背牆與克羅帝大理石並陳，同時和具備鮮明輪廓、條紋的普羅旺斯大理石相對應，在材質間自在翻玩，創造跳脫框架的飽滿空間肌理。
▲清水模沙發背牆與克羅帝大理石並陳，同時和具備鮮明輪廓、條紋的普羅旺斯大理石相對應，在材質間自在翻玩，創造跳脫框架的飽滿空間肌理。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

APDC亞太設計中心是室內設計聯合國組織IFI國際室內建築師設計師團體聯盟的全球成員，核心會員由活躍於大中華地區乃至亞太地區的全球優秀建築師、室內設計師、產品設計師構成。而由該組織發起的APDC AWARDS，自2010年起每年舉行一次，今年已來到第12屆，是亞太地區最重要的獎項之一，曾與全球多個著名設計獎項，並就賽事獲獎作品相互輸送簽訂了友好合作協議。

詠絮室內設計 透過低飽和度灰色，佐以鮮明色彩、異材質的運用，交織出氣派的實品屋《泝流光》，並以自然元素發想，打造出一層一景的特殊複合透天住宅《靚境》，兩作分別摘下本屆樣板房類大獎、佳作獎，大展品牌實力！

詠絮室內設計

公司簡介

台南首選、專業室內設計公司，詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。

YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.

Each designer is the leading role of this brilliant team.

Take possession of 30 years of decoration experience.

Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.

設計理念

我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；

細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。

Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.

As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.

得獎紀錄

2021 韓國 K-Design Award - 雙Winner 《靚境》《晨煙暮靄》

2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》

2021 法國 Novum Design Award - 金獎《晨煙暮靄》

2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》

2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》

2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》

2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師

2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎

大獎作品《泝流光》

▲於一片全白色的廚具，與噴漆造型白牆的環繞下，深色實木皮天花的運用，營造區位中的溫潤感，也使得空間表情不致單一乏味。
▲於一片全白色的廚具，與噴漆造型白牆的環繞下，深色實木皮天花的運用，營造區位中的溫潤感，也使得空間表情不致單一乏味。

▲樓梯口牆面，使用實木貼皮與具原始風的仿板岩石板，進入餐區左側的壁面為鏡面造型拼貼牆面，最後則為同樣陳貼灰鏡的電梯牆，風格上兼具樸質、現代的多樣氛圍。
▲樓梯口牆面，使用實木貼皮與具原始風的仿板岩石板，進入餐區左側的壁面為鏡面造型拼貼牆面，最後則為同樣陳貼灰鏡的電梯牆，風格上兼具樸質、現代的多樣氛圍。

▲床頭背板使用異色塊拼貼的皮革裱布，而床鋪對面為實木貼皮木板，搭配薄面皮革裱布，齊整縫線更顯質感。
▲床頭背板使用異色塊拼貼的皮革裱布，而床鋪對面為實木貼皮木板，搭配薄面皮革裱布，齊整縫線更顯質感。

▲孩童房正對床頭的牆面，上為仿舊感處理木板拼貼，下為面貼壁紙，以多元材質的選配、有別於他室沈穩大氣的淡色木質調，顯出不同他人的風格。
▲孩童房正對床頭的牆面，上為仿舊感處理木板拼貼，下為面貼壁紙，以多元材質的選配、有別於他室沈穩大氣的淡色木質調，顯出不同他人的風格。

▲書房天花順應建築斜屋頂，做斜拼造型；實木直紋貼皮的壁面，與棉麻料遮簾的陳設，顯得全室通透清爽。
▲書房天花順應建築斜屋頂，做斜拼造型；實木直紋貼皮的壁面，與棉麻料遮簾的陳設，顯得全室通透清爽。

獲獎作品《靚境》

▲大理石地坪及清水模牆，創造跳脫現代風格的原始美，搭配布藝單椅與地毯等軟裝，在整體一致的灰色基調中，變化紋理與質地的多樣層次。
▲大理石地坪及清水模牆，創造跳脫現代風格的原始美，搭配布藝單椅與地毯等軟裝，在整體一致的灰色基調中，變化紋理與質地的多樣層次。

▲為使用餐形式與位置皆更加自由，餐廚區增設一座兼具收納功能的吧台；而使用頻率較高的餐桌，則在選用上方吊燈時別具巧思，以多向延展的出色造型成為空間主燈。
▲為使用餐形式與位置皆更加自由，餐廚區增設一座兼具收納功能的吧台；而使用頻率較高的餐桌，則在選用上方吊燈時別具巧思，以多向延展的出色造型成為空間主燈。

▲餐區牆面設有灰鏡映照庭院景色，形成如兩側窗景般的通透畫面，再以與周圍灰牆相同的固定比例分割，使整體結構和諧對稱。
▲餐區牆面設有灰鏡映照庭院景色，形成如兩側窗景般的通透畫面，再以與周圍灰牆相同的固定比例分割，使整體結構和諧對稱。

▲二樓主臥本身採光極佳，因此照明選用內藏層板燈，並藉溫潤光源修飾周圍天花板樑線。整體風格延續公領域的現代時尚感，但另將地坪改為木質，搭配生長至窗邊的庭院綠枝，以精緻而不失純樸的畫面，幫助屋主放鬆休憩。
▲二樓主臥本身採光極佳，因此照明選用內藏層板燈，並藉溫潤光源修飾周圍天花板樑線。整體風格延續公領域的現代時尚感，但另將地坪改為木質，搭配生長至窗邊的庭院綠枝，以精緻而不失純樸的畫面，幫助屋主放鬆休憩。

▲三樓主臥格局與二樓相同，主要建材則改為原木，以另一種自然風貌，將窗景綠意延展至較高的樓層。
▲三樓主臥格局與二樓相同，主要建材則改為原木，以另一種自然風貌，將窗景綠意延展至較高的樓層。

▲因應區域的舒緩情致，梳妝區的軟裝配置更為精簡，讓木材的溫潤觸感充分療癒歸家的屋主；窗邊設有木製茶几與藤椅，並將櫃體改作迷你酒吧，創造一處可以閒聊、小酌的角落。
▲因應區域的舒緩情致，梳妝區的軟裝配置更為精簡，讓木材的溫潤觸感充分療癒歸家的屋主；窗邊設有木製茶几與藤椅，並將櫃體改作迷你酒吧，創造一處可以閒聊、小酌的角落。

▲孩童房之一為日式簡約風，以木製臥榻作床鋪，並搭配「鳥屋」造型的床頭吊燈，創造生動有趣的空間個性。
▲孩童房之一為日式簡約風，以木製臥榻作床鋪，並搭配「鳥屋」造型的床頭吊燈，創造生動有趣的空間個性。

▲另一間孩童房主色為單純的黑白灰，櫃體與書桌皆嵌入牆面或做懸空設計，減輕深色家具的厚重感；衣櫃表面拼接曲折線條鐵件，以簡練造型增添變化與趣味。
▲另一間孩童房主色為單純的黑白灰，櫃體與書桌皆嵌入牆面或做懸空設計，減輕深色家具的厚重感；衣櫃表面拼接曲折線條鐵件，以簡練造型增添變化與趣味。

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