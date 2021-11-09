2021 APDC亞太設計精英邀請賽 《泝流光》、《靚境》席捲賽事榮光
【本文由OPEN編輯部撰寫】
APDC亞太設計中心是室內設計聯合國組織IFI國際室內建築師設計師團體聯盟的全球成員，核心會員由活躍於大中華地區乃至亞太地區的全球優秀建築師、室內設計師、產品設計師構成。而由該組織發起的APDC AWARDS，自2010年起每年舉行一次，今年已來到第12屆，是亞太地區最重要的獎項之一，曾與全球多個著名設計獎項，並就賽事獲獎作品相互輸送簽訂了友好合作協議。
詠絮室內設計 透過低飽和度灰色，佐以鮮明色彩、異材質的運用，交織出氣派的實品屋《泝流光》，並以自然元素發想，打造出一層一景的特殊複合透天住宅《靚境》，兩作分別摘下本屆樣板房類大獎、佳作獎，大展品牌實力！
詠絮室內設計
公司簡介
台南首選、專業室內設計公司，詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。
YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.
Each designer is the leading role of this brilliant team.
Take possession of 30 years of decoration experience.
Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.
設計理念
我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；
細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。
Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.
As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.
得獎紀錄
2021 韓國 K-Design Award - 雙Winner 《靚境》《晨煙暮靄》
2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》
2021 法國 Novum Design Award - 金獎《晨煙暮靄》
2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》
2021 中國 金外灘 - 最佳精裝房 優秀獎《泝流光》
2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》
2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師
2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎
大獎作品《泝流光》
獲獎作品《靚境》
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