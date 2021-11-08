快訊

誰要刺殺伊拉克總理？自爆無人機與中東的「刺客政治」

AZ疫苗效期剩24天…衛福部可拒絕卻收下的原因是？

2021 APDC亞太設計精英邀請賽 黃威郡、卓玲妃絕倫設計耀眼世界！

聯合新聞網 / OPEN Design
▲辦公區左右兩側牆面的間接光源，消減下方大型收納櫃的沉重，並引領人們踏入星球奇想世界，天花板四散的嵌燈是繁星，圓盤吊燈則為飛碟，上下打光，點亮大面積的灰藍宇宙。
▲辦公區左右兩側牆面的間接光源，消減下方大型收納櫃的沉重，並引領人們踏入星球奇想世界，天花板四散的嵌燈是繁星，圓盤吊燈則為飛碟，上下打光，點亮大面積的灰藍宇宙。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

APDC亞太設計中心是室內設計聯合國組織IFI國際室內建築師設計師團體聯盟的全球成員，核心會員由活躍於大中華地區乃至亞太地區的全球優秀建築師、室內設計師、產品設計師構成。而由該組織發起的APDC AWARDS，自2010年起每年舉行一次，今年已來到第12屆，是亞太地區最重要的獎項之一，曾與全球多個著名設計獎項，並就賽事獲獎作品相互輸送簽訂了友好合作協議。

講求藝術人文的獨特美學，叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 於辦公室作品《Joyful Cosmos》中，化用宇宙的形貌樣素，傳遞歡樂的設計核心，更利用通透的玻璃，打造明亮空間，使員工擁有無拘環境，其精彩之作獲得評審喜愛，並得到佳作殊榮！

黃威郡 設計總監

卓玲妃 設計總監

公司簡介

叡：明智、佳美；觀：察看、審視。

叡觀國際空間規劃——以細膩的人文視角，創造空間的幸福溫度，建構專屬生活場景！創立於2017年，服務項目涵括：住宅設計和商業空間規劃、建築設計……等。 我們擁有專業的設計團隊及豐富的工程背景，特別著重「空間」與「人」、「環境」之間的生活連結——為客戶量身打造「專屬空間」，讓每筆預算充分運用，致力成為業主心中值得信賴的好品牌！

設計理念

設計的淬鍊與工藝的邏輯，交織成為感性和理性的呈現。

叡觀國際空間規劃——講求藝術人文的獨特美學，注重情感性格的專屬溫度。

■場域本質·生活情感

空間是乘載情感記憶的所在，

我們依循生活軌跡，回歸設計的純粹本質，

將場域保留給使用者，予以更多的想像和彈性，適情適性且適得其所。

■空間規劃·機能導引

空間動線——行走之間移步易景，伴隨時序變化，沐浴光影。

格局配置——串起空間與人之間的互動。

透過專業整合，滿足使用者的需求與喜好。

■色調質地·空間肌理

結構比例、材質紋理、細節質感，

一筆一劃、臨摹描繪、妥適拿捏，

構成空間的細膩品味與獨有內蘊。

獲獎經歷

2021 美國 Muse Design Award《Infinite Creativity》《Joyful Cosmos》- Gold Winner

2021 法國 Novum Design Award《Infinite Creativity》- Gold Winner

2021 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Gold Winner,《Serenity》- Winner

2020 英國 LICC《Quiet and Elegant》《墨染植境》《Infinite Creativity》- Official Selection

2020 中國 金堂獎《墨染植境》- 入圍

2020 中國 PChouse Award 私宅設計大獎《Quiet and Elegant》- 年度BEST100作品獎

2020 美國 Muse Design Award《Quiet and Elegant》《墨染植境》- 雙金獎

2020 法國 Novum Design Award《墨染植境》- 金獎

2020 法國 Novum Design Award《Quiet and Elegant》- 銀獎

2020 台灣 華人金創獎《Infinite Creativity》- 概念設計類 銅獎

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《Infinite Creativity》- 概念設計類 銀獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《Infinite Creativity》- 辦公空間類 金獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《墨染植境》- 辦公空間類 佳作獎

2020 中國 金外灘獎《Infinite Creativity》- 最佳概念設計 入圍

2020 新加坡 室內設計大獎《Infinite Creativity》- Best in Workspace Design FloorArea ≥ 500 sqm Honorary Mention

2020 美國 SPARK SPACES DESIGN AWARD《墨染植境》- Finalist

2020 韓國 K-Design Award《Infinite Creativity》- Finalist Selection

獲獎作品《Joyful Cosmos》

▲入口處形象牆的造型發想自星球，為貼合真實樣貌，左下角的圓形，施以特殊漆塗料作漸層紋理變化，另一圓則改以長虹玻璃為基底，呈現若隱若現的畫面，注入宇宙秘境的神秘氛圍。
▲入口處形象牆的造型發想自星球，為貼合真實樣貌，左下角的圓形，施以特殊漆塗料作漸層紋理變化，另一圓則改以長虹玻璃為基底，呈現若隱若現的畫面，注入宇宙秘境的神秘氛圍。

▲此地利用建物原有的結構大樑，框出極具現代感的圓弧拱形，相互包裹、分割為座位區與書報架，仿擬科幻的太空隧道入口。
▲此地利用建物原有的結構大樑，框出極具現代感的圓弧拱形，相互包裹、分割為座位區與書報架，仿擬科幻的太空隧道入口。

▲會客區、會議室等各區的用途標示，皆化用衛星雷達發射站的形貌，以不鏽鋼金屬蝕刻，印上專屬圖標，延續整體太空科幻的意象。
▲會客區、會議室等各區的用途標示，皆化用衛星雷達發射站的形貌，以不鏽鋼金屬蝕刻，印上專屬圖標，延續整體太空科幻的意象。

▲會議室放置電視、獎盃的櫃體，採用清淺色系，並嵌入強化拱形的線條框架，從外部區域的造型延伸、變化出不同樣態。
▲會議室放置電視、獎盃的櫃體，採用清淺色系，並嵌入強化拱形的線條框架，從外部區域的造型延伸、變化出不同樣態。

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

四川電競高手「德陽論劍」

【專訪】建築、軟裝、室內設計 全方位的美學品牌

從教師變設計師，50歲才換跑道！ 彭蕙蘭：不會知道自己下一站在哪

豪宅探祕》上市櫃老闆、立委、醫界精英富豪都住在這裡

相關新聞

2021 APDC亞太設計精英邀請賽 黃威郡、卓玲妃絕倫設計耀眼世界！

講求藝術人文的獨特美學，叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 於辦公室作品《Joyful Cosmos》中，化用宇宙的形貌樣素，傳遞歡樂的設計核心，更利用通透的玻璃，打造明亮空間，使員工擁有無拘環境，其精彩之作獲得評審喜愛，並得到佳作殊榮！

2020 Sydney Design Awards Lilian優雅氣韻獲雙獎殊榮

雪梨設計大獎（Sydney Design Awards）是國際九大城市設計獎之一，由世界上最大的設計獎項連結網、全球性的設計推廣組織DRIVENxDESIGN促成，該組織旗下的設計獎，含括紐約、倫敦、巴黎、上海等地，協同涵蓋95000名成員、7500個以上的品牌，和2500家的工作室，致力於幫助加快經濟成果、對社會和環境有影響的應用設計項目，得到市場的獎勵認可。

【專訪】建築、軟裝、室內設計 全方位的美學品牌

「以前的是不夠的，現在的是剛好的，未來的是更多的。」由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師 從事設計超過25年時間，不設限於室內設計項目，馳騁於軟裝、建築劃設的汪洋，為了交付託付者心目中的理想畫面，整合三項服務，提供包容性更加完滿的空間，滿足需求的同時，也將美的療癒體驗，從個人延伸到群體！

沉穩灰白訴情 流溢自在適性

沉浸於藝術及機能兼具的宅邸，洗滌著歸家後疲憊的心靈，為生活場景注入最美好的體驗。此次案件中，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 罕見地於立面使用大量石材，並藉由其花紋色彩的層次表現，形塑通透明亮的舒適家居。 基於業主心中想望，全室隨處可見便於利用的智能巧思，而寬敞的公共領域劃分為客、餐廳，以及多功能室，將區域化身彼此流暢串連，卻又各自隱密獨立的個體，使一家人的每刻歡聲笑語同聚，令人留戀深陷。

【專訪】實現夢想空間藍圖 全方位的軟裝規劃服務

合宜的軟裝搭配，往往能使空間的個性與韻味，得以更加鮮明完美；這次OPEN團隊特別邀請到 Eliz Furniture艾立思國際家飾，分享專業的家配師們，是如何與眾多知名建商合作，透過貼心觀察及細緻分工，完成一件件風格多變的建案公設、接待中心，以及樣品、實品屋，讓人們遊走於美景之中，開展未來對「家」的無限想像！

2021 Novum Design Award 吳君星、黃惠婷童趣巧思攬獲銅獎

法國Novum Design Award倚著國際設計大賽後起之秀的姿態，自2019年首次舉辦，便吸引世界各地好手參與，廣納10大創意領域，包括建築外觀、室內空間、城市景觀設計、家具設計、照明設計、數位藝術及平面設計、包裝設計、產品設計、時裝及紡織設計、攝影及照片處理設計，為全球優秀設計者提供嶄新的展演舞台。 發想自兒時遊戲「彈珠台」，共構設計 吳君星 黃惠婷 設計師 於作品《沈色繆思》中，藉由曲形與不對稱的格局劃設，使置身其中的人們流動方式更加多元，體會多層次的驚喜感受，漫溢童趣的創意巧思，成功拿下2021年Novum Design Award銅獎，讓品牌再度登上國際舞台！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。