2020 Sydney Design Awards Lilian優雅氣韻獲雙獎殊榮

聯合新聞網 / OPEN Design
▲客廳部分利用空間層次的啟合，創造窗景的鏈接，不因實體的受限而遭切割，另外，在入口採雙動線設計讓動線流暢簡單，且空間配置鬆緊大小適宜。
▲客廳部分利用空間層次的啟合，創造窗景的鏈接，不因實體的受限而遭切割，另外，在入口採雙動線設計讓動線流暢簡單，且空間配置鬆緊大小適宜。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

雪梨設計大獎（Sydney Design Awards）是國際九大城市設計獎之一，由世界上最大的設計獎項連結網、全球性的設計推廣組織DRIVENxDESIGN促成，該組織旗下的設計獎，含括紐約、倫敦、巴黎、上海等地，協同涵蓋95000名成員、7500個以上的品牌，和2500家的工作室，致力於幫助加快經濟成果、對社會和環境有影響的應用設計項目，得到市場的獎勵認可。

麗境設計 Lilian 設計總監 於住宅作品《Actualization of Free Life》、商業空間《Simplicity Office》中，分別以靈活的空間安排調度，實現優雅又富有品味的生活場景，並運用極其現代的工藝技法，在莊重寧靜的灰白場域裡，展示美學情感，兩作大受矚目好評，各自榮獲SELECTION與SHORTLIST的入圍佳績！

麗境室內設計

Lilian 設計總監

公司簡介

歷經一番經驗積累與磨練，懷抱將設計交織生活的使命誕生。

麗境設計以建築、室內、傢飾部門，提供全方位的專業建議與服務，完美延伸及結合軟裝、硬體的質地、色彩配置，加之燈光、動線與格局的相生相融，巧心勾勒新古典、現代風格的住宅、辦公空間，創造自設計概念到最終的成果呈現，皆使人醉心其中的經典之作。

設計理念

平衡功能與美感元素，設計出兼具兩者的使用場所；尊重建築嚴謹純粹本質，細心施作設計，傾聽託付者需求，換位思考以達最佳共識。

透過了解用戶行為模式，完成回應真實生活情況的嶄新劃設，暈染一室視覺饗宴，生成機能與美學交響的美麗境界。

獲獎紀錄

2020 義大利 A'Design Award IRON《Actualization of Free Life》《Simplicity Office》

2020 中國 創新中國空間藝術大賽 最佳設計作品銀獎《Actualization of Free Life》

2020 中國 創新中國空間藝術大賽 最佳創意作品優秀獎《Simplicity Office》

2020 澳洲 SYDNEY Design Awards SELECTION《Actualization of Free Life》

2020 澳洲 SYDNEY Design Awards SHORTLIST《Simplicity Office》

2020 法國 Novum Design Award SILVER《Actualization of Free Life》《Simplicity Office》

2020 美國 MUSE Design Award GOLD《Actualization of Free Life》

2020 美國 MUSE Design Award SILVER《Simplicity Office》

2019 美國 SPARK DESIGN AWARD FINALIST《Actualization of Free Life》

獲獎作品《Actualization of Free Life》

▲沿著軸線轉入客廳書房區則使用TABU的木皮，呈現深灰帶綠的反射漸進的自室內到戶外庭院與之連結並與家具相呼應。
▲沿著軸線轉入客廳書房區則使用TABU的木皮，呈現深灰帶綠的反射漸進的自室內到戶外庭院與之連結並與家具相呼應。

獲獎作品《Simplicity Office》

▲空間內迴旋梯的設計，以弧形的優雅線條平衡空間的陽剛，運用鋼板與弧形玻璃簡化了樓梯的量體，而樓梯的定位，選擇靠近露台的位置，可與景觀柔美呼應。
▲空間內迴旋梯的設計，以弧形的優雅線條平衡空間的陽剛，運用鋼板與弧形玻璃簡化了樓梯的量體，而樓梯的定位，選擇靠近露台的位置，可與景觀柔美呼應。

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